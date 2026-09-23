/સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં રસ્તાઓ બિસ્માર: AUDA હસ્તકના સરદાર પટેલ રિંગરોડ પર ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય, અકસ્માતનો મોટો ભય

અર્પણ કાયદાવાલા, અમદાવાદઃ રાજ્યનું સૌથી મોટું મહાનગર... આર્થિક રાજધાની અમદાવાદ... અને સ્માર્ટ સિટીની ઓળખ ધરાવતું આ શહેર... આજે ખાડાઓથી પરેશાન છે. અમદાવાદના સરદાર પટેલ રિંગરોડની બિસ્માર હાલત તંત્રની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કરી રહી છે. જુઓ આ અહેવાલ....
મેઘરાજાએ વિરામ લીધો... અને વરસાદ બાદ શહેરના રસ્તાઓની વાસ્તવિક તસવીર સામે આવી ગઈ. ઔડા હસ્તકના સરદાર પટેલ રિંગરોડ પર નજર કરો... જ્યાં રોડ ઓછો અને ખાડા વધારે જોવા મળી રહ્યા છે. રિંગરોડના અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓની હાલત અત્યંત ખરાબ બની છે.
ખાસ વાત તો એ છે કે ભૂતકાળમાં જ્યાં રોડનું રિપેરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું... ત્યાં જ ફરી મસમોટા ગાબડા પડી ગયા છે. સવાલ એ છે કે રિપેરિંગના નામે કરવામાં આવતું કામ કેટલું ગુણવત્તાયુક્ત છે?...મુખ્યમંત્રીની ગુણવત્તાયુક્ત કામની સૂચના છતાં... શું તંત્રના અધિકારીઓ સુધી આ સૂચના પહોંચી નથી?. રિંગરોડના પશ્ચિમ તરફના કેટલાય રસ્તાઓની હાલત પણ દયનીય છે. ભારે વાહનોથી સતત ધમધમતા આ માર્ગ પર મોટા ખાડાઓ અકસ્માતને આમંત્રણ આપી રહ્યા છે. ટ્રક જેવા ભારે વાહનો ખાડામાં પછડાતા નજરે પડે છે... તો નાના વાહનચાલકો માટે તો છેલ્લી ઘડીએ ખાડો બચાવવો પણ મુશ્કેલ બની રહ્યો છે.
શાંતિપુર સર્કલથી સનાથલ સર્કલ તરફનો માર્ગ પણ અત્યંત જોખમી બન્યો છે. ખખડી ગયેલા રસ્તા પરથી પસાર થતાં વાહનો જાણે ખાડાઓ વચ્ચે કસરત કરતા હોય તેવા દૃશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. રસ્તાની આ હાલતથી વાહનચાલકોમાં અકસ્માતનો ભય સતત વધી રહ્યો છે.
રસ્તા પરના આ ખાડાઓ માત્ર તંત્રની બેદરકારીનો સવાલ નથી... પરંતુ હજારો વાહનચાલકોની સલામતી સાથે સીધો જોડાયેલો મુદ્દો છે. જો કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાય... તો તેની જવાબદારી કોની?.
આ મુદ્દે ઔડાના અધિકારીઓનો ટેલિફોનિક સંપર્ક કરવાનો અનેક વખત પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો... પરંતુ કેમેરા સામે જવાબ આપવા એક પણ અધિકારી તૈયાર ન થયા. ત્યારે સવાલ એ છે કે પ્રજાની સમસ્યાનો જવાબ આપવાની જવાબદારી કોની?...
સ્માર્ટ સિટીના દાવા વચ્ચે ખાડાઓથી પરેશાન અમદાવાદ...હવે તંત્ર ક્યારે જાગશે?..કે પછી કોઈ મોટી દુર્ઘટના બાદ જ રસ્તાના આ ખાડાઓ પૂરાશે?