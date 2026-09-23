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સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં રસ્તાઓ બિસ્માર: AUDA હસ્તકના સરદાર પટેલ રિંગરોડ પર ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય, અકસ્માતનો મોટો ભય

અમદાવાદ ભલે ગુજરાતનું સૌથી મોટું અને સ્માર્ટ શહેર હોય પરંતુ રસ્તઓની હાલત સૌથી વધુ ખરાબ છે. એસપી રિંગ રોડ પર તો સ્થિતિ એટલી છે કે સતત અકસ્માતનો ભય રહે છે. અનેક જગ્યાએ કામ ચાલી રહ્યાં છે અને રસ્તા ખરાબ હોવાને કારણે સતત ટ્રાફિક જામ પણ થાય છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 23, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:11 PM IST
સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં રસ્તાઓ બિસ્માર: AUDA હસ્તકના સરદાર પટેલ રિંગરોડ પર ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય, અકસ્માતનો મોટો ભય

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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