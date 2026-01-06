ગુજરાત મોડલ નાપાસ! દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેરમાં ઇન્દોર જેવી સ્થિતિની ભીતિ, પાણીના 4659 સેમ્પલ ટેસ્ટમાં ફેલ
Surat Water Sample Fail : સુરતમાં દૂષિત પાણીને લઈને તંત્ર એક્શનમાં... અગાઉ લેવાયેલા પાણીના નમૂના થયા ફેલ... અલગ અલગ પાણીના 4600થી વધુ નમૂના ફેલ થયા... ખાસ કરીને સેન્ટ્રલ અને લિંબાયત ઝોનમાં સૌથી વધુ ફરિયાદ મળી...
Surat News : ગુજરાતમાં હવે ધીરે ધીરે ઈન્દોરવાળી થવાનો ડર લાગી રહ્યો છે. ગુજરાતના બીજા શહેરનું પાણી પણ હવે પીવાલાયક રહ્યું નથી. ગાંધીનગર બાદ હવે સુરતનું પાણી ટેસ્ટીંગમાં ફેલ સાબિત થયું છે. સુરતમા વિવિધ વિસ્તારમાં પાણીના 4659 સેમ્પલ લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં ફેલ સાબિત થયા છે.
સુરતના વિવિધ વિસ્તારમાં પાણીના 4659 સેમ્પલ લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં ફેલ સાબિત થયા છે. સુરત શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારમાંથી ૧,૨૯,૦૯૦ લાખ પાણીના સેમ્પલ સુરત પાલિકા દ્વારા લેવામાં આવ્યા હતા. જે બતાવે છે કે, દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેર સુરતમાં ઇન્દોર જેવી સ્થિતિની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. દેશનું સૌથી સ્વચ્છ શહેર પ્રજાને ચોખ્ખુ પાણી પીવડાવવામાં પાછળ રહી ગયું છે.
ત્યારે સ્વચ્છતા અને બેન્ચમાર્ક એવોર્ડ વચ્ચે પીવાના પાણીની ગુણવત્તા પર ગંભીર સવાલ ઉઠ્યા છે. સુરતમાં પાણી-ડ્રેનેજ લાઈન લીકેજથી સમસ્યા વધુ વકરી રહી છે. ગંદા પાણીની સૌથી વધુ ફરિયાદ લિંબાયત, સેન્ટ્રલ ઝોન અને ઉધના-એ ઝોનમાંથી થઈ રહી છે. ખાસ કરીને સેન્ટ્રલ અને લિંબાયત ઝોનમાં લીકેજની સમસ્યા વધી રહી છે. પરિણામે ગટરનું પાણી પીવાના પાણીમાં ભળી જાય જાય છે.
તો આ વિશે સુરત મનપાના આરોગ્ય અધિકારી પ્રદીપ ઉમરીગરે કહ્યું કે, પહેલા 300 સેમ્પલ હતા, તેના બદલે હવે 500 સેમ્પલ લેવામાં આવી રહ્યાં છે. રેપીડ રિપ્પોન્સ ટિમ વધારી દેવામાં આવી છે. 120 હાઈ રિસ્ક એરિયા નક્કી કરાયા છે.
