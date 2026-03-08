સુરત મનપાની પોલ ખૂલી! બે જ દિવસમાં નવો બનેલો રોડ ‘ગરબા’ કરવા લાગ્યો, હાથથી ઉખડી રહ્યો છે ડામર
Surat Damage Road : સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રજાના ટેક્સના પૈસાનો કેવો વેડફાટ કરવામાં આવે છે તેનો જીવતો જાગતો નમૂનો સામે આવ્યો છે. શહેરના અઠવા રોડ પર આવેલ મામલતદાર ઓફિસની બહાર માત્ર બે દિવસ પહેલા જ રીપેર કરવામાં આવેલો રોડ ફરીથી બિસ્માર હાલતમાં ફેરવાઈ ગયો છે
Trending Photos
Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરત શહેરમાં મામલતદાર ઓફિસની બહાર માત્ર બે દિવસ પહેલા જ રીપેર કરવામાં આવેલો રોડ ફરીથી બિસ્માર હાલતમાં ફેરવાઈ ગયો છે. બે દિવસ પહેલા મામલતદાર ઓફિસની બહાર પડેલા મોટા ખાડાઓને કારણે વાહનચાલકો પરેશાન હતા. આ અંગે રજૂઆત બાદ તંત્ર દ્વારા ત્વરિત કામગીરી બતાવીને બે દિવસ પહેલા જ અહીં ડામર રોડની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ ખુશી લાંબો સમય ટકી શકી નથી. રોડ બન્યાના ગણતરીના કલાકોમાં જ ડામર ઉખડવા લાગ્યો.
બે દિવસો પહેલા મામલતદાર ઓફિસની બહાર પડેલા મોટા ખાડાઓને કારણે વાહનચાલકો પરેશાન હતા. આ અંગે રજૂઆત બાદ તંત્ર દ્વારા ત્વરિત કામગીરી બતાવીને બે દિવસ પહેલા જ અહીં ડામર રોડની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ ખુશી લાંબો સમય ટકી શકી નથી. રોડ બન્યાના ગણતરીના કલાકોમાં જ ડામર ઉખડવા લાગ્યો છે અને ફરી મોટા ખાડા પડી ગયા છે. રોડમાં એટલું નબળું મટીરીયલ વપરાયું છે કે ડામરનો થર હાથથી પકડતા જ ઉખડી રહ્યો છે.માત્ર દેખાડો કરવા માટે ખાડા પૂરવામાં આવ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.રહીશોનો આરોપ છે કે કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીઓની મિલીભગતને કારણે લોકહિતના કામમાં લોલમલોલ ચલાવવામાં આવી રહી છે
- શું આને જ સ્માર્ટ સિટી કહેવાય?
- તંત્રએ જનતાના પૈસા પાણીમાં વહાવ્યા છે.
- રોડ તૂટી જવાની આ ઘટનાએ અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે
- શું જવાબદાર કોન્ટ્રાક્ટર કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે?
બે દિવસ પહેલા જ રોડ ચમકતો હતો અને આજે ફરી ખાડા પડી ગયા છે. શું આને જ સ્માર્ટ સિટી કહેવાય? તંત્રએ જનતાના પૈસા પાણીમાં વહાવ્યા છે. સ્થાનિક નાગરિક સવાલ હવે તંત્ર સામે છે. રોડ તૂટી જવાની આ ઘટનાએ અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. શું જવાબદાર કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવશે? નબળી કામગીરી કરનાર અધિકારીઓ સામે કોઈ પગલાં લેવાશે?
હવે જોવાનું એ રહે છે કે સુરત મહાનગરપાલિકા આ મામલે તપાસના આદેશ આપે છે કે પછી હંમેશાની જેમ આ મામલે પણ આંખ આડા કાન કરવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે