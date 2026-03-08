Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratસુરત મનપાની પોલ ખૂલી! બે જ દિવસમાં નવો બનેલો રોડ ‘ગરબા’ કરવા લાગ્યો, હાથથી ઉખડી રહ્યો છે ડામર

સુરત મનપાની પોલ ખૂલી! બે જ દિવસમાં નવો બનેલો રોડ ‘ગરબા’ કરવા લાગ્યો, હાથથી ઉખડી રહ્યો છે ડામર

Surat Damage Road : સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રજાના ટેક્સના પૈસાનો કેવો વેડફાટ કરવામાં આવે છે તેનો જીવતો જાગતો નમૂનો સામે આવ્યો છે. શહેરના અઠવા રોડ પર આવેલ મામલતદાર ઓફિસની બહાર માત્ર બે દિવસ પહેલા જ રીપેર કરવામાં આવેલો રોડ ફરીથી બિસ્માર હાલતમાં ફેરવાઈ ગયો છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 08, 2026, 01:55 PM IST

Trending Photos

સુરત મનપાની પોલ ખૂલી! બે જ દિવસમાં નવો બનેલો રોડ ‘ગરબા’ કરવા લાગ્યો, હાથથી ઉખડી રહ્યો છે ડામર

Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરત શહેરમાં મામલતદાર ઓફિસની બહાર માત્ર બે દિવસ પહેલા જ રીપેર કરવામાં આવેલો રોડ ફરીથી બિસ્માર હાલતમાં ફેરવાઈ ગયો છે. બે દિવસ પહેલા મામલતદાર ઓફિસની બહાર પડેલા મોટા ખાડાઓને કારણે વાહનચાલકો પરેશાન હતા. આ અંગે રજૂઆત બાદ તંત્ર દ્વારા ત્વરિત કામગીરી બતાવીને બે દિવસ પહેલા જ અહીં ડામર રોડની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ ખુશી લાંબો સમય ટકી શકી નથી. રોડ બન્યાના ગણતરીના કલાકોમાં જ ડામર ઉખડવા લાગ્યો. 

બે દિવસો પહેલા મામલતદાર ઓફિસની બહાર પડેલા મોટા ખાડાઓને કારણે વાહનચાલકો પરેશાન હતા. આ અંગે રજૂઆત બાદ તંત્ર દ્વારા ત્વરિત કામગીરી બતાવીને બે દિવસ પહેલા જ અહીં ડામર રોડની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ ખુશી લાંબો સમય ટકી શકી નથી. રોડ બન્યાના ગણતરીના કલાકોમાં જ ડામર ઉખડવા લાગ્યો છે અને ફરી મોટા ખાડા પડી ગયા છે. રોડમાં એટલું નબળું મટીરીયલ વપરાયું છે કે ડામરનો થર હાથથી પકડતા જ ઉખડી રહ્યો છે.માત્ર દેખાડો કરવા માટે ખાડા પૂરવામાં આવ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.રહીશોનો આરોપ છે કે કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીઓની મિલીભગતને કારણે લોકહિતના કામમાં લોલમલોલ ચલાવવામાં આવી રહી છે

Add Zee News as a Preferred Source
  • શું આને જ સ્માર્ટ સિટી કહેવાય? 
  • તંત્રએ જનતાના પૈસા પાણીમાં વહાવ્યા છે.
  • ​રોડ તૂટી જવાની આ ઘટનાએ અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે
  • ​શું જવાબદાર કોન્ટ્રાક્ટર  કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે?

બે દિવસ પહેલા જ રોડ ચમકતો હતો અને આજે ફરી ખાડા પડી ગયા છે. શું આને જ સ્માર્ટ સિટી કહેવાય? તંત્રએ જનતાના પૈસા પાણીમાં વહાવ્યા છે. સ્થાનિક નાગરિક સવાલ હવે તંત્ર સામે છે. રોડ તૂટી જવાની આ ઘટનાએ અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. શું જવાબદાર કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવશે? નબળી કામગીરી કરનાર અધિકારીઓ સામે કોઈ પગલાં લેવાશે?

હવે જોવાનું એ રહે છે કે સુરત મહાનગરપાલિકા આ મામલે તપાસના આદેશ આપે છે કે પછી હંમેશાની જેમ આ મામલે પણ આંખ આડા કાન કરવામાં આવે છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratસુરત

Trending news