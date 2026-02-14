Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સ્માર્ટ મીટર લગાવવું ફરજિયાત છે કે નહિ? સ્માર્ટ મીટર લગાડવા અંગે RTI માં મોટો ખુલાસો

Smart Meter Compulsory Or Not : પોરબંદરના એક ગ્રાહક દ્વારા ગુજરાત વીજ કંપનીને આરટીઆઈ કરીને આ અંગે સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી હતી, જેનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:55 AM IST

Trending Photos

સ્માર્ટ મીટર લગાવવું ફરજિયાત છે કે નહિ? સ્માર્ટ મીટર લગાડવા અંગે RTI માં મોટો ખુલાસો

Porbandar News : રાજ્યભરમાં સ્માર્ટ મીટર લગાવવા અંગે ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે. પરંતું સ્માર્ટ મીટર લગાવવું ફરજિયાત છે કે નહિ તે મોટો સવાલ છે. ત્યારે આ અંગે આરટીઆઈ (રાઈટ ટુ ઈન્ફોર્મેશન) માં મોટો ખુલાસો થયો છે. પોરબંદરમાં એક અરજદારે કરેલી અરજીમાં સામે આવ્યુ કે, આ પ્રકારનું મીટર લગાડવું ફરજિયાત હોય તેવો કોઈ કાયદો નથી. 

પોરબંદરના રાણાવાવના અમરદડ વિસ્તારમાં રહેતા માધવજી લક્ષ્મણ ડોડીયાએ ગુજરાત વીજ કંપનીને આરટીઆઈ કરીને કેટલીક માહિતી માંગી હતી. તેઓએ આરટીઆઈમાં પૂછ્યુ કે, સ્માર્ટ મીટર લગાવવું ફરજિયાત છે કે નહિ. ત્યારે વીજ કંપનીમાંથી તેમને તેમની આરટીઆઈનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ RTI માં સ્પષ્ટ કહેવાયું છે કે, ગ્રાહકે સ્માર્ટમીટર લગાવવું ફરજિયાત નથી. સ્માર્ટ મીટર ઘરમાં લગાવવું ફરજિયાત છે તેવો કોઈ પણ હુકમ હાઈકોર્ટ કે સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી થયો નથી. સાથે જ જૂની મીટર સારી રીતે ચાલતું હોય તો તેને હટાવવાનો નિયમ પણ કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો નથી. 

આ ઉપરાંત જૂનું મીટર કોઇપણ રીતેના વિવાદો વગર નિયમિત રીતે ચાલું હોઈ તેની જગ્યાએ નવું સ્માર્ટ મીટર લગાવવું ફરજિયાત છે તેવો કોઇ ફાયદો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલો હોય તો તે કાયદાનું નામ અને કોલમ 'સેકશન વીથ એક્ટ' અંગેની દાખલ કરેલી અરજી, રીટ અંગેનો કોઈ રેકોર્ડ અત્રેની કચેરીએ ઉપલબ્ધ નથી. કેન્દ્ર સરકારે માત્ર માર્ગદર્શિક જાહેર કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી કોઈ હુકમ થયો નથી. 

આ પણ વાંચો : 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Smart meterporbandarRTIસ્માર્ટ મીટરપોરબંદરઆરટીઆઈ

Trending news