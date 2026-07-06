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સ્માર્ટ મીટર ગ્રાહકની પૂર્વ મંજૂરી લેવાની જરૂર નથી : ગુજરાતીઓને લાગ્યો મોટો ઝટકો

ગુજરાતમાં સ્માર્ટ મીટર અંગે પહેલીથી ભારે બબાલ ચાલી રહી છે. ગ્રાહકો સ્માર્ટ મીટર લગાવવાના મૂડમાં નથી પણ લોકપાલનો એક ચૂકાદો તેમના હાથ બાંધી દે તો નવાઈ નહીં, સ્માર્ટ મીટર માટે વીજકંપનીને પાસે સૌથી મોટું હથિયાર હાથ લાગ્યું છે. લોકપાલનો એક ચૂકાદો જે વીજકંપનીઓની ફેવરમાં આવ્યો છે. જાણી લો શું છે આ કાયદો...

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 06, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:29 PM IST
સ્માર્ટ મીટર ગ્રાહકની પૂર્વ મંજૂરી લેવાની જરૂર નથી : ગુજરાતીઓને લાગ્યો મોટો ઝટકો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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