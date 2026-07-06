/સ્માર્ટ મીટર ગ્રાહકની પૂર્વ મંજૂરી લેવાની જરૂર નથી : ગુજરાતીઓને લાગ્યો મોટો ઝટકો

ગુજરાતમાં હવે સ્માર્ટ મીટર લગાવવા માટે ગ્રાહકની પૂર્વ મંજૂરીની જરૂરી નથી અને વીજ વિતરણ કંપનીને લાગુ કાયદા અને નિયમો હેઠળ હાલના મીટરને પોતાના નિર્ણયથી અથવા તો ગ્રાહકની વિનંતીના આધારે બદલવાનો અધિકાર હોવાનો ગુજરાત વિદ્યુત નિયામક આયોગના વીજ લોકપાલે આપ્યો છે. લોકો પહેલાંથી સ્માર્ટ મીટર અંગે વિરોધ કરી રહ્યાં છે. હવે આ ચૂકાદો આવતાં લોકો ઘરે આવતા વીજકંપનીઓના અધિકારીઓને ના નહીં કહી શકે.
જેમ ખેડૂતોએ વીજથાંભલાઓ બાબતે વિરોધ નોંધાવ્યો એમ આ બાબતે પણ ભારે વિરોધ થાય તેવી પૂરી સંભાવના છે. લોકોને ડર છે કે સ્માર્ટ મીટર આવ્યા બાદ સરકાર પાવર સિસ્ટમ પર પોતાનો કબજો જમાવી લેશે
કયા કેસમાં લોકપાલનો ચૂકાદો આવ્યો
વડોદરાના પ્રતાપનગર વિસ્તારના મહેન્દ્ર ડી. પટેલ વિરૂદ્ધ લાલબાગ ડિવિઝનના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર (એમજીવીસીએલ)ના કેસના સંદર્ભમાં વીજ લોકપાલે ઉપરોક્ત ચૂકાદો આપ્યો હતો. વીજ ગ્રાહકે દાવો કર્યો હતો કે, તેની મંજૂરી વિના સ્માર્ટ મીટર લગાવવામાં આવ્યું જેના કારણે ઓટો ડેબિટ સુવિધા પ્રભાવિત થઈ અને વીજ જોડાણ કપાયું હતું.
સુનાવણી દરમિયાન એમજીવીસીએલ દ્વારા રજૂઆત કરાઈ હતી કે, વીજ કંપનીને ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ, હેઠળ વીજ કંપનીને સ્માર્ટ મીટર સ્થાપિત કરવાનો તથા જરૂરી હોય ત્યારે હાલના મીટરને બદલવાની સત્તા પ્રાપ્ત છે. આ કાનૂની જોગવાઈઓમાં ક્યાંય પણ ગ્રાહકની પૂર્વ મંજૂરી ફરજિયાત માનવામાં આવી નથી.
|વિષય / મુદ્દો
|વીજ લોકપાલનો કાયદેસરનો નિયમ
|શું ગ્રાહકની મંજૂરી જરૂરી છે?
|ના, વીજ કંપનીઓને કાયદાકીય રીતે મીટર બદલવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે.
|શું જૂનું મીટર પાછું મળી શકે?
|ના, માત્ર વિરોધ કે શંકાના આધારે જૂનું મીટર ફરી સ્થાપિત નહીં થાય.
|બિલ કે રીડિંગમાં ભૂલ જણાય તો?
|ગ્રાહક સત્તાવાર જોગવાઈ મુજબ થર્ડ પાર્ટી મીટર ટેસ્ટિંગ કરાવી શકે છે.
|સોલાર રૂફટોપ ધારકો માટે?
|ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ રીડિંગ માટે બાય-ડિરેક્શનલ સ્માર્ટ મીટર ફરજિયાત છે.
લોકપાલે ચૂકાદામાં શું કહ્યું
વીજ લોકપાલે આ રજૂઆત સ્વીકારી હતી અને નોંધ્યું હતું કે, અરજદાર ગ્રાહક સ્માર્ટ મીટરના કોઈ ટેકનિકલ ખામી, ખોટું રીડિંગ અથવા બિલિંગમાં ગરબડ હોવાના કોઈ વિશ્વસનીય પુરાવા રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
આથી માત્ર સ્માર્ટ મીટરનો વિરોધ અથવા જૂનું મીટર પુનઃ સ્થાપિત કરવાની માગ કાયદેસર રીતે સ્વીકાર્ય બની શકતી નથી. ગ્રાહકો માત્ર શંકા કે વિરોધના આધારે જૂનું પરંપરાગત મીટર ફરીથી લગાવવાની માંગ કાયદેસર રીતે કરી શકશે નહીં.
ગ્રાહકને જો સ્માર્ટ મીટર અંગે શંકા હોય તો જર્ક ઇલે. સપ્લાય કોડની જોગવાઈ મુજબ થર્ડ પાર્ટી મીટર ટેસ્ટિંગ કરાવી શકાય છે. ગુજરાતમાં જે ગ્રાહકો 'પીએમ સૂર્યઘર મફત વીજળી યોજના' હેઠળ સોલાર રૂફટોપ સિસ્ટમ લગાવી રહ્યા છે, તેમના માટે વીજ કંપનીઓ દ્વારા બાય-ડિરેક્શનલ સ્માર્ટ મીટર (ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ રીડિંગ માટે) ફરજિયાતપણે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
કેમ થઈ રહ્યો છે વિરોધ
ગુજરાતમાં સ્માર્ટ મીટર લગાવવાની શરૂઆત થઈ છે, ત્યારથી ગ્રાહકો દ્વારા મુખ્યત્વે આ બાબતે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ માટેના કારણો પણ છે.
|ઝડપી બેલેન્સ પૂરું થવું :
|ગ્રાહકોની ફરિયાદ છે કે પ્રિ-પેઇડ સ્માર્ટ મીટરમાં પૈસા ઝડપથી કપાઈ જાય છે.
|આ છે ગ્રાહકોને ડર
|ટેકનિકલ ખામી અથવા ખોટા રીડિંગના કારણે બિલ વધુ આવવાનો ડર, લોકોમાં હજુ એ વહેમ છે કે આ બિલો ખોટા રીડિંગ કરે છે
|એકાએક લાઈટ જવાનો ભય
|પૂરતું બેલેન્સ ન હોવાને કારણે પાવર સપ્લાય અચાનક બંધ થઈ જવો. એ ડર ગ્રાહકોના મનમાં સતાવી રહ્યો છે કે અડધી રાતે બંધ થઈ જશે લાઈટ
હવે તમારી પાસે શું છે ઓપ્શન
જો કોઈ ગ્રાહકને એવું લાગતું હોય કે તેમનું સ્માર્ટ મીટર ઝડપી ચાલી રહ્યું છે અને બિલ વધારે જનરેટ કરી રહ્યું છે તો તમારી પાસે આ 2 વિકલ્પ છે.
ગ્રાહક GERC (Gujarat Electricity Regulatory Commission) ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય કોડની જોગવાઈઓ મુજબ થર્ડ પાર્ટી મીટર ટેસ્ટિંગ (Third Party Meter Testing) કરાવી શકે છે.
હવે માત્ર વિરોધ કરવાના આધારે કે જૂનું મીટર પાછું નહીં લાગે ગ્રાહકે ખામી સાબિત કરવા માટે સત્તાવાર પુરાવા કે ટેસ્ટિંગનો આશરો લેવો પડશે.
સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ મીટરની સ્થિતિ (National Level Status)