Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની 5 દિવસમાં ફરી ધરપકડ, હવે લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો દાખલ; જાણો સમગ્ર મામલો

સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની 5 દિવસમાં ફરી ધરપકડ, હવે લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો દાખલ; જાણો સમગ્ર મામલો

Kirti Patel: સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લૂએન્સર કીર્તિ પટેલની ફરી એકવાર ધરપકડ થઈ છે. પાંચ દિવસમાં ફરી ધરપકડ થઈ છે. લેન્ડ ગ્રેબિંગ કેસમાં પુણા પોલીસે ધરપકડ કરી છે. લાજપોર જેલમાં બંધ કીર્તિ પટેલ સામે વધુ એક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. કીર્તિ પર 2019થી મકાન પર ગેરકાયદે કબજાનો આરોપ છે. ભાડું ન ચૂકવ્યાનો અને મકાન ખાલી ન કર્યાનો આરોપ છે. ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ કેસ કરવામાં આવ્યો છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 04, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:12 PM IST
સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની 5 દિવસમાં ફરી ધરપકડ, હવે લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો દાખલ; જાણો સમગ્ર મામલો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વાવ-થરાદમાં અતિવૃષ્ટિનો કેર: વરસાદ થંભ્યો પણ મગફળી અને બાજરીનો પાક પાણીમાં ગરકાવ
2
3
4
5