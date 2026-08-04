/સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની 5 દિવસમાં ફરી ધરપકડ, હવે લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો દાખલ; જાણો સમગ્ર મામલો

Kirti Patel: સોશિયલ મીડિયા પર હંમેશા વિવાદોમાં રહેતી સુરતની સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની મુશ્કેલીઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. હાલમાં જ બદનક્ષી અને ખંડણી જેવા ગંભીર કેસોમાં લાજપોર મધ્યસ્થ જેલમાં બંધ કીર્તિ પટેલ સામે સુરતની પુણા પોલીસે વધુ એક કડક પગલું ભરીને ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરી છે. માત્ર પાંચ દિવસમાં જ કીર્તિ પટેલની ફરીથી ધરપકડ કરી કાયદાનો સકંજો કસવામાં આવ્યો છે.
કીર્તિ પટેલની મુશ્કેલીમાં થયો વધારો
આ મામલાની વાત કરવામાં આવે તો, કીર્તિ પટેલે કોરોનાકાળ દરમિયાનના વર્ષ 2019થી ગેરકાયદેસર એક મકાન ભાડે રાખ્યું હતું. ભાડાકરાર કર્યા વગર જ રહેવા ગયેલી કીર્તિ પટેલે ત્યારબાદ મકાનનું ભાડું આપ્યા વિના જ મકાન ખાલી કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. લાંબા સમય સુધી ભાડું અને મકાનનો કબજો પરત ન મળવાથી કંટાળી ગયેલા મકાન માલિકે આખરે કાયદોનો સહારો લઈને પુણા પોલીસ સ્ટેશનમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો નોંધાવ્યો હતો.
કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ
આ ગંભીર ફરિયાદના આધારે પુણા પોલીસે લાજપોર મધ્યસ્થ જેલમાં બંધ કીર્તિ પટેલના ટ્રાન્સફર વોરંટ મેળવીને ધરપકડ કરી છે અને તેને કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. પોલીસ તપાસમાં કીર્તિ પટેલ સામે અન્ય ગુનાઓ પણ બહાર આવે તેવી પૂરી શક્યતા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ ઘટનાના માત્ર પાંચ દિવસ અગાઉ જ પોલીસે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના રતનપર વિસ્તારમાં વહેલી સવારે એક મોટું સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરીને તેને ઝડપી પાડી હતી. તે સમયે પણ પોલીસ દ્વારા ચૂસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે કાયદેસરની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. કીર્તિ પટેલ સામે એક પછી એક ગંભીર ગુનાઓ નોંધાતા સોશિયલ મીડિયામાં અને તેના ફોલોઅર્સમાં પણ આશ્ચર્ય ફેલાયું છે. કાયદાના સકંજામાં ફસાયેલી કીર્તિ પટેલની આ નવી મુશ્કેલીઓ આગામી દિવસોમાં વધુ વધે તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે.