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સોજિત્રા પંથકમાં ભારે વરસાદથી 6 હજાર એકરનો ડાંગરનો પાક બરબાદ! ખેડૂતોએ કરી તાત્કાલિક સહાય અને સર્વેની માંગ

સોજિત્રા પંથકમાં વરસાદે ખેડૂતોના ખેતરો જ નહીં, પરંતુ તેમની આખી સીઝનની ગણતરી બગાડી નાખી છે. હવે જો સમયસર સર્વે અને સહાય નહીં મળે... તો પાક ગુમાવ્યા બાદ ફરી ખેતી ઊભી કરવી ખેડૂતો માટે વધુ એક મોટો પડકાર બની શકે છે. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 11, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:38 PM IST
સોજિત્રા પંથકમાં ભારે વરસાદથી 6 હજાર એકરનો ડાંગરનો પાક બરબાદ! ખેડૂતોએ કરી તાત્કાલિક સહાય અને સર્વેની માંગ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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