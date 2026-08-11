/સોજિત્રા પંથકમાં ભારે વરસાદથી 6 હજાર એકરનો ડાંગરનો પાક બરબાદ! ખેડૂતોએ કરી તાત્કાલિક સહાય અને સર્વેની માંગ

બુરહાન પઠાણ, આણંદઃ આણંદના સોજિત્રા પંથકમાં ભારે વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. મઘરોલ, લીંબાલી, ગાડા, બાલિન્ટા, મલાતજ અને ભડકદ સહિતના વિસ્તારોમાં 6 હજાર એકરથી વધુ જમીનમાં પાણી ભરાઈ રહેતા ડાંગરનો પાક બરબાદીના આરે પહોંચ્યો છે. 10-10 દિવસ સુધી ખેતરોમાં પાણી ભરાયેલા રહેતા ડાંગરના રોપા પીળા પડી ગયા અને અનેક ખેતરોમાં રોપા કહોવાઈ ગયા છે....જોઈએ આ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ...
સોજિત્રા પંથકમાં એવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે છે...જ્યાં નજર કરો ત્યાં ખેતરોમાં પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. મઘરોલથી લઈને લીંબાલી, ગાડા, બાલિન્ટા, મલાતજ અને ભડકદ સુધી વરસાદી પાણીનો ભરાવો ખેડૂતો માટે આફત બની ગયો છે.
ખેતરમાં ભરાયું પાણી
ખેતરોમાં દસ દિવસ સુધી પાણી ભરાઈ રહેતા ડાંગરના રોપાનો વિકાસ અટકી ગયો...રોપા પીળા પડી ગયા... અનેક જગ્યાએ મૂળમાંથી જ રોપા કહોવાઈ ગયા... અને હવે પાક સુકાઈ જવાની સ્થિતિમાં છે.
એક વિઘા પાછળ અંદાજે 15થી 20 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થયો
એક તરફ વરસાદે પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે...તો બીજી તરફ ખેડૂતોની મહેનત અને મૂડી પણ પાણીમાં ગઈ છે. ડાંગરની રોપણી માટે ધરું, ખાતર અને દવાઓ પાછળ ખેડૂતોએ મોટો ખર્ચ કર્યો છે. એક વિઘા પાછળ અંદાજે 15થી 20 હજાર રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ થયો છે...
ફરી વાવેતર માટે પૈસા લાવવા ક્યાંથી?
કેટલાક ખેડૂતોએ તો એક વખત નહીં, પરંતુ બે વખત ડાંગરની રોપણી કરી હતી. પરંતુ સતત વરસાદે ફરી પાકને નુકસાન પહોંચાડતા ખેડૂતો સામે હવે મોટો સવાલ છે...ફરી વાવેતર માટે પૈસા લાવવા ક્યાંથી?
વરસાદી નુકસાનનો તાત્કાલિક અને યોગ્ય સર્વે કરવામાં આવે
હાલ ખેતરોમાંથી પાણી ઓસરવા લાગ્યું છે...પરંતુ પાણી ઓસર્યું છે, નુકસાન નહીં. દસ દિવસ સુધી પાણીમાં ડૂબેલા રહેલા ડાંગરના રોપા હવે બચી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી.
હવે સોજિત્રા પંથકના ખેડૂતોની નજર સરકારના સર્વે પર છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે વરસાદી નુકસાનનો તાત્કાલિક અને યોગ્ય સર્વે કરવામાં આવે...અને નુકસાન પ્રમાણે આર્થિક સહાય આપવામાં આવે.