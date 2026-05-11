/Somnath Amrit Mahotsav: 10 ટનનો સુવર્ણજડિત કળશ, 1600થી વધુ નાના કળશ, સોનેરી આભાથી ઝળહળી ઉઠ્યું સોમનાથ મંદિર

Somnath Amrit Mahotsav: સોમનાથ મંદિર સ્વર્ણિ આભાથી ચમકી રહ્યું છે, જેના શિખર પર 10 ટન વજનનો સોનાથી મઢેલો કળશ જગમગી રહ્યો છે. તો અન્ય 1600થી વધુ નાના કળશ પણ સોનાથી સજાવેલા છે. આજે સોમનાથ મંદિરના પુનનિર્માણના 75 વર્ષ પુરા થયા છે.
Somanath Mandir News Today: સોમનાથ મંદિરના પુનનિર્માણના આજે 11 મે 2026ના 75 વર્ષ પુરા થઈ ગયા છે. મુઘલ આક્રાંતાઓ દ્વારા અનેક વાર મંદિર પર આક્રમણો થયાં પરંતુ 1000 વર્ષ બાદ સોમનાથ મંદિર અડિખમ છે. સોમનાથ મંદિરના શિખરની શાન 10 ટન વજનના સોનાથી મઢેલો કળશ વધારવાનો છે. આ મંદિર જેટલું પોતાના ઈતિહાસ અને મહત્વ માટે જાણીતું છે, તેની ભવ્યતા એટલી અલૌકિક છે.
માનવામાં આવી રહ્યું છે કે સોમનાથ મંદિરના શિખર પર સુશોભિત કરવામાં આવેલો કળશ દેશના મંદિરોમાં સૌથી ભારે વજનનો કળશ હોઈ શકે છે. તેનું વજન 10 ટન છે. એટલું જ નહીં મંદિરમાં 1666 નાના કળશ પણ લાગેલા છે. કમાલની વાત છે કે ભક્તો પાસેથી આવેલા દાનથી આ બધા કળશોને સોનાથી મઢવામાં આવ્યા છે. આ સ્વર્ણિમ કળશ સોમનાથ મંદિરની શોભામાં વધારો કરશે.
અઢી વર્ષ બાદ મઢવામાં આવ્યો કળશ
સોમનાથ મંદિરનું શિખર લગભગ 2500 વર્ષ બાદ સોનાથી મઢવામાં આવ્યું છે અને હવે શિખર સોનાની જેમ ચમકી રહ્યું છે. 5 એકરમાં ફેલાયેલા સોમનાથ મંદિરની ઊંચાઈ 155 ફીટ છે. આ 7 માળની ઇમારતની આકૃતિવાળું મંદિર છે. દરરોજ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગના દર્શને આવે છે.
ચંદ્ર દેવે બનાવ્યું હતું મંદિર
સોમનાથ મંદિરને લઈને માન્યતા છે કે તેનું નિર્માણ સ્વયં ચંદ્રદેવે કરાવ્યું હતું. આ મંદિરમાં દર્શન માત્રથી ચંદ્ર દોષ દૂર થઈ જાય છે. પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર જ્યારે પ્રજાપતિ દક્ષે પોતાની 27 દીકરીઓના લગ્ન ચંદ્ર દેવ સાથે કરાવ્યા હતા, તો ચંદ્ર દેવ માત્ર રોહિણીને પ્રેમ કરતા હતા અને બાકી 26 પત્નિઓને નજરઅંદાજ કરતા હતા.
તેનાથી નારાજ થઈને પ્રજાપતિ પક્ષે ચંદ્ર દેવને શ્રાપ આપ્યો, જેનાથી તેમનો આકાર નાનો થવા લાગ્યો. ત્યારે બ્રહ્માજીના કહેવા પર ચંદ્ર દેવે સમુદ્ર કિનારા પર પ્રસિદ્ધ તીર્થસ્થળ પ્રભાવમાં ભગવાન શિવની તપસ્યા કરી હતી. ત્યારબાદ ભગવાન શિવે તેમને આશીર્વાદ આપ્યા અને પોતાના મસ્તક પર ધારણ કર્યાં. તે સમયે ભગવાન શિવ ત્યાં જ્યોતિર્લિંગના રૂપમાં સ્થાપિત થઈ ગયા. સોમનાથનો અર્થ છે સોમ એટલે કે ચંદ્રમાના નાથ.
વર્ષ 2026મા સોમનાથ મંદિર સાથે જોડાયો અદ્ભુત સંયોગ
સોમનાથ મંદિરને લઈને વર્ષ 2026 ખુબ ખાસ છે. તેની સાથે જોડાયેલા બે મહત્વના સંયોગ બન્યા છે.
- જાન્યુઆરી 2026મા મહમૂદ ગઝનવી દ્વારા 1026મા સોમનાથ પર કરવામાં આવેલા હુમલાના 1000 વર્ષ પુરા થયા. આ તકે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
- આ વર્ષે સોમનાથ મંદિરના પુનનિર્માણને 75 વર્ષ પુરા થયા છે.
11 મે 1951ના ભારતમાં પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે મંદિરની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી હતી. જેને લઈને અમૃત મહોત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં પીએમ મોદી હાજર રહ્યાં છે.