ભાજપનો નેકસ્ટ ટાર્ગેટ છે આ રાજ્યની ચૂંટણી, સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વથી 12 લાખ મતદારો પર સીધું ફોકસ
Somnath Swabhiman Parv : સોમનાથનું દેશના રાજકીય ઈતિહાસમાં મહત્વ અનેરું છે. અડવાણીની યાત્રામાં દેશ જોડાયો, અને રામ મંદિરનો સંકલ્પ લેવાયો. માત્ર એટલું જ નહિ, તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણી પણ આવી રહી છે, જેનું આ પર્વ સાથે ખાસ કનેક્શન છે
Gujarat Politics ફાલ્ગુની લાખાણી/અમદાવાદ : આજથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતમાં છે. અને તેમના આ પ્રવાસનો સૌથી મોટો કાર્યક્રમ છે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ. એ ઉત્સવ જે સોમનાથની ગાથાને આજના યુવાનો સામે મુકવાનો પ્રયાસ છે. એ ઉત્સવ જે સોમનાથ માટે બલિદાન કરનાર શહીદોને યાદ કરવાનો પ્રયાસ છે. આ કાર્યક્રમનો ભાગ બનીને પ્રધાનમંત્રી મોદી એક મોતો રાજકીય હેતુ પણ સર કરી રહ્યા છે. શું છે આ રાજકીય હેતુ અને કેમ ખાસ છે પીએમ મોદીનો આ પ્રવાસ. જોઈએ આ અહેવાલમાં.
આજે ભવ્ય અને દિવ્ય ભાસતું આ સોમનાથ અનેક બાધાઓનો સામનો કરીને, અનેકવાર ખંડિત થઈને ફરી ઉન્નત થયેલું એ સ્થાન છે, જેણે ભારતની અસ્મિતા અને ગૌરવનું પ્રતિક છે. સોમનાથના આ જ ઈતિહાસને ફરી જનતા સુધી પહોંચાડવા અને સોમનાથ રક્ષા કાજે શહીદ થનારા નરબંકાઓને અંજલિ આપવા અહીં થયું છે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વનું આયોજન. જેનો ભાગ ખુદ દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બની રહ્યા છે.
વર્ષ 1026માં મહમ્મદ ગઝનીએ આ મંદિર અને હિંદુઓની આસ્થા પર આક્રમણ કહ્યું હતું. મંદિરને તો ગઝનીએ ક્ષત-વિક્ષત કર્યું, પરંતુ હિંદુઓની આસ્થાને તે ન તોડી શક્યો. આ અતૂટ આસ્થાના પરિણામે જ અનેક આક્રમણ છતાં આજે સોમનાથના શિખર પર ધર્મની ધજા શાનથી લહેરાય છે.
પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથના શરણે ખુદ દેશના પ્રધાનમંત્રી આવ્યા છે. એટલે આ ઉત્સવનું મહત્વન સમજી શકાય છે. પરંતુ પ્રધાનમંત્રી મોદીના આ સોમનાથ પ્રવાસનો એક રાજકીય હેતુ પણ છે. તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે.ત્યારે આ પ્રધાનમંત્રી મોદી આ પ્રવાસથી એ ગુજરાતીઓને પણ આકર્ષવા માંગે છે, જેઓ તમિલનાડુમાં વસી ગયા છે. ગુજરાતીઓના તમિલનાડુમાં વસવાનો ઈતિહાસ ખૂબ જ રોચક છે અને સોમનાથ સાથે જોડાયેલો પણ છે.
તમિલનાડુમાં 12 લાખ ગુજરાતીઓ
ગુજરાતના, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના લોકોએ લગભગ 11મી સદીમાં દક્ષિણ ભારતમાં સ્થળાંતર કર્યું હતું. આ એ સમય હતો જ્યારે મહમ્મદ ગઝનીએ સોમનાથ પર આક્રમણ કર્યું અને મંદિરને નુકસાન પહોંચાડ્યું. ગઝનીએ જ્યારે ગુજરાતમાં કહેર વરસાવવાનું શરૂ કર્યો ત્યારે જીવ બચાવવા માટે સૌરાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણોએ દક્ષિણ ભારત તરફ નજર દોડાવી. અને તેઓ તમિલનાડુના મદુરાઈ, થંજાવુર અને સાલેમમાં સ્થાયી થયા. તમિલનાડુમાં સ્થાયી થયેલા ગુજરાતીઓની સંખ્યા 12 લાખ કરતા પણ વધારે છે.
સૌરાષ્ટ્રિયન તમિલ કોણ છે
સદીઓ પહેલા સૌરાષ્ટ્રમાંથી અનેક લોકો તમિલનાડુના જુદા જુદા ભાગોમાં સ્થાયી થયા હતા. આ લોકો આજે પણ સૌરાષ્ટ્રી તમિલ તરીકે ઓળખવામા આવે છે. ગુજરાત સરકારે થોડા સમય પહેલા સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ કાર્યક્રમ કરને તમિલનાડુ અને ગુજરાત વચ્ચે સંપર્ક વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગુજરાતના નેતાઓએ તમિલનાડુમાં રોડ શો પણ કર્યા હતા.
તમિલનાડુમાં વસેલા ગુજરાતીઓ માતૃભૂમિ સાથે જોડવા માટે સરકારે લગભગ અઢી વર્ષ પહેલા સૌરાષ્ટ્ર-તમિલ સંગમમનું પણ આયોજન કર્યું હતું. ત્યારે તમિલનાડુથી અનેક લોકો સોમનાથની ધરતી પર આવ્યા હતા અને માતૃભૂમિની માટીને માથે લગાવી હતી. પ્રધાનમંત્રીના સોમનાથ પ્રવાસને પણ આ પ્રયાસની આગલી કડી તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. આ વર્ષે પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણી છે અને ભાજપ તમિલનાડુમાં પગપેસારો કરીને પોતાને મજબૂત બનાવવા માંગે છે. અને તેમાં સોમનાથનો આ કાર્યક્રમ ભાગ ભજવશે તેવી ભાજપને આશા છે.
કેમ ઉજવાઈ રહ્યો છે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ
સોમનાથ મંદિરની સ્થાપનાને 1000 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યાં છે. સંયોગ પણ એવો રચાયો છે કે, વર્ષ 2026 માં સોમનાથના મંદિરના પુનર્નિમાણને 75 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યાં છે. 11 મે, 1951 ના રોજ આ ભવ્ય મંદિરનું પુન નિર્માણ સંપન્ન થયું હતું. તેના બાદ મંદિર ફરીથી ભક્તો માટે ખુલ્લુ મૂકાયું હતુ. આ કારણથી હાલ સોમનાથ ખાતે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ ઉજવવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્રસંગે ખુપ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાજરી આપશે.
કેવી રીતે થઈ સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની શરૂઆત
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની શરૂઆત 8 જાન્યુઆરીથી થઈ છે. ત્રણ દિવસ સુધી ચાલનારા આ પર્વમાં 72 કલાક સુધી સામુહિક ઓમકાર નાદ કાર્યક્રમ યોજાશે. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મંદિરમાં પૂજાઅર્ચના કરશે.
આજે, સોમનાથ આસ્થા, રાજકારણ અને રાષ્ટ્રસંકલ્પનું એક જીવંત પ્રતીક બની ચૂક્યું છે. એક હજાર વર્ષ પહેલાં જેણે વિનાશ જોયો, એ સોમનાથ આજે પુનર્નિર્માણ અને ગૌરવની નવગાથા લખી રહ્યું છે.
સોમનાથ માત્ર ભૂતકાળની કહાની નથી, સોમનાથ આ ભારતની અતૂટ શ્રદ્ધા અને અડગ સંકલ્પનો પડઘો છે.
