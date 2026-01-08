સોમનાથનો ઇતિહાસ: 17 વખત તૂટ્યું પણ ક્યારેય ન ઝૂક્યું, જાણો કોણે અને ક્યારે કર્યો હતો મંદિર પર હુમલો
Somnath Swabhiman Parv: આજનો દિવસ ઐતિહાસિક છે. પ્રભાસ પાટણની પાવન ધરતી પર બિરાજમાન પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ પ્રભુ સોમનાથના ધામે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. ગઝનીના આક્રમણને પૂર્ણ 1000 વર્ષ અને મંદિરના પુનઃનિર્માણને 75 વર્ષ થવા નિમિત્તે ચાર દિવસીય ઉજવણી શરૂ થઈ છે.
Somnath Swabhiman Parv: આજનો દિવસ ઐતિહાસિક છે. પ્રભાસ પાટણની પાવન ધરતી પર બિરાજમાન પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ પ્રભુ સોમનાથના ધામે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. ગઝનીના આક્રમણને પૂર્ણ 1000 વર્ષ અને મંદિરના પુનઃનિર્માણને 75 વર્ષ થવા નિમિત્તે ચાર દિવસીય ઉજવણી શરૂ થઈ છે. આજથી ઋષિકુમારો અને હજારો ભક્તોના સાન્નિધ્યમાં 72 કલાકનો અવિરત ઓમકાર જાપ ગૂંજી ઉઠ્યો છે. આગામી દિવસોમાં ભવ્ય ડ્રોન શો, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને 11 જાન્યુઆરીએ 108 અશ્વોની શૌર્ય યાત્રા યોજાશે. PM મોદી 11 જાન્યુઆરીએ પધારીને આ મહોત્સવમાં ભાગ લેશે.
પ્રભાસ પાટણની પાવન ધરા પર બિરાજમાન પ્રભુ સોમનાથ... એક અજેય પ્રતીક જે અનેક આક્રમણોની તલવારોને પરાસ્ત કરીને આજે અડિખમ ઉભું છે. ગજનીથી ઔરંગઝેબ સુધીના આક્રાંતાઓએ આ મંદિરને તોડવાના અસંખ્ય પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ સનાતન આસ્થા અને ભારતીય ભાવના ક્યારેય તૂટી નહીં. આ કથા માત્ર વિનાશની નથી, એ તો પુનર્નિર્માણ અને સ્વાભિમાનની છે. જે આજે સોમનાથ સ્વાભિમાન મહોત્સવમાં ઉજવાઈ રહી છે.
વર્ષ 1025-26માં મહમૂદ ગઝનીએ પ્રથમ મોટો હુમલો
સોમનાથની કથા 17 વખતના વિનાશ અને પુનરુત્થાનની છે. વર્ષ 1025-26માં મહમૂદ ગઝનીએ પ્રથમ મોટો હુમલો કર્યો, મંદિરને તોડી નાખ્યું અને અમૂલ્ય સંપત્તિ લૂંટી લીધી. પરંતુ આક્રમણો અહીં અટક્યા નહીં. 1299માં અલાઉદ્દીન ખિલજીના જનરલે ગુજરાત પર આક્રમણ કરી મંદિરને વધુ નુકસાન પહોંચાડ્યું. 1395માં સુલ્તાન મુઝફ્ફર શાહે અને 1451માં મહમૂદ બેગડાએ મંદિરને તોડી નાખ્યું, ભક્તોનું લોહી વહાવ્યું. છેલ્લે, 1665માં ઔરંગઝેબે મંદિરને તોડવાનો આદેશ આપ્યો, જેથી તેના અવશેષો પર મસ્જિદ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. દરેક આક્રમણમાં હજારો નિર્દોષો માર્યા ગયા, પરંતુ સનાતન આસ્થાના ઘંટડીઓ ક્યારેય શાંત ન થઈ.
આક્રમણો પછી પણ સોમનાથ તૂટ્યું નહીં. અગણિત ભક્તોએ પોતાનું લોહી વહાવીને મંદિરને બચાવ્યું. 1783માં અહિલ્યાબાઈ હોલ્કરે મંદિરનું પુનઃનિર્માણ કર્યું, જે સ્ત્રી શક્તિનું પ્રતીક બન્યું. આઝાદી પછી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 1951માં આધુનિક મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું, જે ભારતીય એકતાનું પ્રતીક છે.
આ પુનર્નિર્માણની શ્રેણીમાં હિમાલય જેટલી ઊંચી આસ્થા અને અથાગ સંઘર્ષ છુપાયેલા છે. દરેક વિનાશ પછી, મંદિર વધુ મજબૂત બનીને ઉભું થયું, કારણ કે દેવોના દેવ મહાદેવની કૃપા અને ભક્તોની અતૂટ શ્રદ્ધા કોઈ તોડી શકે નહીં. મહાદેવના ભક્તોને કઈ રાજાશાહી ડરાવી શકે? કયો શાસક સનાતનીઓને તોડી શકે?
આજે, 1951ના પુનનિર્માણની 75મી વર્ષગાંઠ અને ગઝનીના આક્રમણને 1000 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર, સોમનાથ નવા યુગમાં પ્રવેશી રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં છેલ્લા 11 વર્ષોમાં મંદિર સંકુલનો વિસ્તાર થયો. નવા પ્રોમેનેડ, મ્યુઝિયમ અને ભક્તો માટે આધુનિક સુવિધાઓ. જાન્યુઆરી 8થી 11 સુધીનો સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ આ અજેય ભાવનાની ઉજવણી છે, જેમાં PM મોદીની શૌર્ય યાત્રા અને આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમો સામેલ છે.
આજે, જ્યારે ભારત વિકસિત દેશના સંકલ્પ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે સોમનાથ આપણને યાદ અપાવે છે કે અવરોધો કેટલા પણ મોટા હોય, આપણી હિંમત તેમના કરતા વધુ મોટી છે. આ અતૂટ શ્રદ્ધાનો પડઘો છે, જે ક્યારેય શાંત થશે નહીં.
