Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સોમનાથ નગરી ‘હર હર મહાદેવ’ના નાદથી ગુંજી, ઢોલ-તાશાના તાલે યાત્રિકો ઝૂમી ઉઠ્યા; વાદન એટલું જોરદાર કે 3 ઢોલ તૂટી ગયા!

Somnath Swabhiman Parv: સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ અંતર્ગત આયોજિત ભવ્ય રવાડી દરમિયાન સમગ્ર સોમનાથ નગરી ભક્તિ અને ઉત્સાહથી ગુંજી ઊઠી હતી. રવાડીમાં રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આવેલા ભક્તો અને શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:17 PM IST

Trending Photos

સોમનાથ નગરી ‘હર હર મહાદેવ’ના નાદથી ગુંજી, ઢોલ-તાશાના તાલે યાત્રિકો ઝૂમી ઉઠ્યા; વાદન એટલું જોરદાર કે 3 ઢોલ તૂટી ગયા!

Somnath Swabhiman Parv: સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ અંતર્ગત આયોજિત ભવ્ય રવાડી દરમિયાન સમગ્ર સોમનાથ નગરી ભક્તિ અને ઉત્સાહથી ગુંજી ઊઠી હતી. રવાડીમાં રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આવેલા ભક્તો અને શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.

આ રવાડી દરમિયાન ઢોલ-તાશાના કલાકારોએ પોતાની મનમોહક અને જોરદાર રજૂઆતથી વિશેષ આકર્ષણ ઉભું કર્યું હતું. અંદાજે ૫૦ જેટલા કુશળ કલાકારોએ ઢોલ અને તાસાના તાલ-લય સાથે પરંપરાગત સંગીત પ્રસ્તુત કરી વાતાવરણને રંગીન બનાવી દીધું હતું. ગગનભેદી નાદ સાથે યાત્રિકો પણ નાચી ઊઠથા હતા. વાદન એટલું જોશ પૂર્ણ હતું કે ત્રણ જેટલા ઢોલ તૂટી ગયા હતા. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઢોલ-તાશાના ગુંજતા નાદ સાથે રવાડી આગળ વધતી રહી, જેના કારણે માર્ગના બંને બાજુ ઊભેલા દર્શકોમાં પણ ઉત્સાહની લાગણી જોવા મળી હતી. કલાકારોની સંકલિત રજૂઆતએ સમગ્ર કાર્યક્રમને લોકોત્સવના સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કર્યો હતો.

રવાડી દરમિયાન ભક્તો દ્વારા જય શિવશંકર અને હર હર મહાદેવના નાદ સાથે સનાતન સંસ્કૃતિની મહિમા ગુંજાવવામાં આવી હતી. ઢોલ-તાશાના તાલ સાથે ભક્તિ અને આનંદનો અનોખો સંગમ સર્જાયો હતો.

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) January 9, 2026

આ રીતે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ અંતર્ગત નીકળેલી રવાડીમાં ઢોલ-તાશાના કલાકારોની પ્રસ્તુતિએ કાર્યક્રમની ભવ્યતા અને સાંસ્કૃતિક વૈભવને વધુ ઉજાગર કરી, ઉપસ્થિત સૌ માટે આ ક્ષણોને યાદગાર બનાવી દીધી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Somnath Swabhiman ParvSomnath RavadiSanatan Cultureસોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વસોમનાથ રવાડી

Trending news