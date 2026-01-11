સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વઃ ગઝનીએ લૂંટેલાં એ દરવાજા કેમ સોમનાથમાં ફરી ન લગાવાયા? આજે ક્યા છે એ દરવાજા
The Somnath Gate History : મહંમદ ગઝની દ્વારા લૂંટાયેલા સોમનાથના દરવાજા અંગ્રેજો દ્વારા પરત લાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેને લગાવવા કાશીના પંડિતોએ ઘસીને ના પાડી દીધી હતી, આખરે કેમ એવું કરાયું. ચાલો સોમનાથના દરવાજાના જાજરમાન ઈતિહાસ પર એક ડોકિયુ કરીએ....
Somnath Swabhiman Parv દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : અફઘાન આક્રાંતિ મહંમદ ગઝનીએ કરોડો હિન્દુઓના પરમશ્રદ્ધા સ્થાન સોમનાથ પર ચડાઈ કરી તેને ભગ્ન કર્યું એ કલંકિત ઘટનાને આ વર્ષે 1000 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. આતંકીની બર્બરતા સામે શ્રદ્ધાની જીત તરીકે આજે ય સોમનાથ મંદિર અડીખમ ઊભું છું અને શ્રદ્ધાના એ વિજયની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે એક રોચક વાત એ છે કે ગઝનીએ ચલાવેલી લૂંટમાં સોમનાથ મંદિરના ભવ્ય દરવાજા પણ સામેલ હતા, જે અંગ્રેજો પરત લાવ્યા પરંતુ કાશીના પંડિતોની અગમચેતીને લીધે તેને ફરીથી સોમનાથમાં લગાવવાનું ટાળી દેવાયું હતું.
મહંમદ ગઝનીની ચડાઈ એટલે તકદીરનો ખેલ
આજના અફઘાનિસ્તાનના ગઝની વિસ્તારનો સરદાર સબક્તગીન મામુલી સત્તા અને શક્તિ ધરાવતો હતો. મહંમદ તેનો ત્રીજા નંબરનો પુત્ર હતો આથી સબક્તગીન પછી તે ગાદીએ આવે એવી કોઈ શક્યતા જ ન હતી. વળી બાળપણમાં મહંમદ બહુ નાજૂક તબિયત ધરાવતો હોવાથી બબ્બે વખત મોતના આરે પહોંચીને સાજો થઈ ગયો હતો. એક વખત તેને હડકાયા ઊંટે બટકું ભરી લીધું હતું છતાં તે હડકવાથી બચી ગયો હતો. પોતાના ભાઈઓને મારીને ગાદી પર આવ્યા પછી મહંમદ પર જીવલેણ હુમલા થયા હતા, જેમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થવા છતાં તે જીવી ગયો હતો. એ દરેક ઘટના એવી હતી જાણે હિન્દના શ્રદ્ધાસ્થાન પર પ્રહાર કરવા માટે તકદીરે તેને ઘડ્યો હોય.
ગઝનીની કબર પરના એ દરવાજા સોમનાથના હતાં?
ગઝનીએ સોમનાથ લૂંટીને મબલખ દોલત લૂંટી. પવિત્ર શિવલિંગને તોડ્યું અને મંદિરની દરેક સામગ્રીને વિજયની યાદગીરી તરીકે લેતો ગયો. તેમાં સોમનાથ મંદિરના સોનાના પતરે મઢેલાં ભવ્ય દ્વાર પણ સામેલ હતા. ગઝનીના મૃત્યુ બાદ તેની મઝાર પર આ દ્વાર લગાવવામાં આવ્યા હોવાની વાયકા હતી. મહંમદના આક્રમણના 800 વર્ષ બાદ ભારતમાં અંગ્રેજી શાસન દૃઢ થઈ ચૂક્યું હતું અને ઈસ. 1842માં અંગ્રેજોએ અફઘાનિસ્તાન પર આક્રમણ કર્યું હતું.
800 વર્ષ પછી એ દરવાજા કોણ પરત લાવ્યું?
અફઘાનિસ્તાન પર આક્રમણ કરી રહેલાં બ્રિટિશ સેનાપતિ જનરલ વિલિયમ નોટને વાઈસરોય લોર્ડ એલનબરોએ આદેશ કર્યો, ‘હિન્દુ ધર્મના મહાન મંદિર સોમનાથના મહેમૂદ ગઝનીએ લૂંટેલા દરવાજા પાછા લેતાં આવો..!’ જનરલે એ પ્રમાણે કર્યું પણ ખરું. સોમનાથ મંદિરમાંથી ઉખેડીને લઈ જવાયેલા દરવાજા ભારત લાવવામાં આવ્યા અને ચબરાક બ્રિટિશરોએ પ્રચાર શરૂ કરી દીધોઃ જુઓ, સિખ મહારાજા જે ન કરી શક્યા એ અમે અંગ્રેજોએ તમારા માટે કર્યું...! હવે એ દ્વાર ફરીથી સોમનાથ મંદિરે જડવાની અંગ્રેજોએ સલાહ આપી. આખરે તેઓ હિન્દનું ખોવાયેલું ગૌરવ પરત લાવ્યા હતા.
કાશીના પંડિતોએ સમયસૂચકતા ન દર્શાવી હોત તો...
ગઝનીની કબર પરથી ઉખેડીને લવાયેલા દરવાજા સોમનાથ મંદિરમાં લગાવવા અંગ્રેજોએ કહ્યું ત્યારે થોડો હિચકિચાટ શરૂ થયો. મંદિરને તોડનારાંની કબરના દરવાજા ચકાસણી વગર તો ફરીથી કેમ મંદિરમાં લગાવાય? છેવટે કાશીના પંડિતોએ એ દરવાજાની ચકાસણી કરી. તેમણે પાણીનું એક ટીપું દરવાજા પર મૂક્યું. જોતજોતામાં એ ટીપું લાકડામાં ઓગળી ગયું. પંડિતોએ તરત તારણ કાઢી આપ્યું: આ દરવાજા મહેમૂદની કબરગાહના ભલે હોય, પરંતુ સોમનાથ મંદિરમાંથી લૂંટાયેલા નથી. સોમનાથ મંદિરના દરવાજા શુદ્ધ રક્તચંદનના હતા. જેનાં પર હિમાલયના સરુ વૃક્ષનો લેપ લગાવાયેલો હતો. એ કાષ્ઠ પર પાણી કદી શોષે નહિ. એક ટીપું ય પડે તો એ સરી જાય. આ દરવાજા સોમનાથના નથી અને નથી જ.
એ દરવાજા આજે ય આગ્રામાં સચવાયેલા છે
સોમનાથ મંદિરના હોવાનો દાવો અંગ્રેજોએ કર્યો હતો એ દરવાજા આજે પણ આગ્રાના કિલ્લામાં સચવાયેલા છે. મુલાકાતીઓ તેને નિહાળી પણ શકે છે. બાદમાં આધુનિક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી તેનું પરીક્ષણ થયું ત્યારે સાબિત થયું કે એ દરવાજાનું લાકડું અફઘાનિસ્તાનમાં થતાં વિશિષ્ટ પ્રકારના દેવદારનું છે અને તેનું આયુષ્ય 1000 વર્ષથી જૂનું નથી. જો ખરેખર સોમનાથ મંદિરના દરવાજા હોય તો તેનું આયુષ્ય એથી ઘણું વધુ હોય. આમ કાશીના પંડિતોએ દાખવેલી સતર્કતાને લીધે સોમનાથ મંદિરને વધુ એક વખત ભ્રષ્ટ થતું રોકી શકાયું.
