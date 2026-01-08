ગજનીની બર્બરતા સામે સંસ્કૃતિનો વિજય, જાણો કેવી રીતે ધ્વસ્ત થયેલું સોમનાથ આજે પણ અડિખમ
Somnath Temple History: અરબી સમુદ્રના ઘૂંઘવાટા મારતા કિનારે ઉભેલું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિરને આજે એક હજાર વર્ષ પૂર્ણ થયા છે એ દિવસને, જ્યારે ગજનીના મહમૂદે આ આસ્થાના મહાન પ્રતીક પર બર્બર આક્રમણ કરી મંદિરને ધ્વસ્ત કરી નાખ્યું હતું. હજારો નિર્દોષોનું ખૂન, અમૂલ્ય સંપત્તિની લૂંટ અને સંસ્કૃતિ પર હિંસક પ્રહાર કર્યો હતો. પરંતુ સોમનાથની આસ્થા અને ભારતીય ભાવના અજેય નીવડી. આજે પણ એ જ સ્થાન પર ભવ્ય મંદિર અડિખમ ઊભું છે, એક પુરાવો કે આસ્થાને કોઈ તોડી શકતું નથી. સોમનાથની આ અમર કથા વિશે વિગતવાર જાણીએ.
Somnath Temple History: અરબી સમુદ્રના ઘૂંઘવાટા મારતા કિનારે એક અજરામર પ્રતીક ઉભું છે. સોમનાથ - બાર જ્યોતિર્લિંગમાંથી પ્રથમ, જેનું નામ સાંભળતાં જ હ્રદયમાં આસ્થા અને ગર્વનો ઉમળકો ઉભરાઈ જાય. પ્રભાસ પાટણની પાવન ધરા પર આવેલું આ મંદિર અનેક આક્રમણો અને ઈતિહાસની તોફાનોને સમાવીને આજે અડિખમ ઊભું છે. પરંતુ આ કથા માત્ર આસ્થાની નથી, એ તો અજેય ભારતીય સંસ્કૃતિની જીતની છે.
આ જ્યોતિર્લિંગ સોમેશ્વર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું
સોમનાથની કથા પુરાણોમાં વણાયેલી છે. કહેવાય છે કે ચંદ્રદેવે અહીં શિવની આરાધના કરી હતી, જેથી આ જ્યોતિર્લિંગ સોમેશ્વર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક રીતે અદ્વિતીય, આ મંદિર અનેક યુગોમાં ભારતની સમૃદ્ધિ અને આસ્થાનું પ્રતીક રહ્યું છે. પરંતુ ઈતિહાસના પન્નાઓમાં એની સફર વેદનાઓથી ભરેલી છે, 17 વખત આક્રમણો, તોડફોડ અને પુનઃનિર્માણની કથા.
વર્ષ 1026માં મહમૂદે સોમનાથ પર કર્યું આક્રમણ
વર્ષ 1026 – એક હજાર વર્ષ પહેલાં. અફઘાનિસ્તાનના ગજનીથી આવેલા મહમૂદે સોમનાથ પર આક્રમણ કર્યું. હજારો સૈનિકો સાથે તેણે મંદિરને ધ્વસ્ત કરી નાખ્યું, અમૂલ્ય રત્નો અને સોનું લૂંટી લીધું. આ હુમલો માત્ર ધનની લૂંટ નહોતો, એ તો આસ્થા અને સભ્યતા પરનો બર્બર પ્રહાર હતો. ઈતિહાસકારો કહે છે કે આ આક્રમણમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા અને મંદિરના પવિત્ર જ્યોતિર્લિંગને તોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો.
જ્યારે ઈતિહાસના પન્નાઓ પલટીએ તો ગજનીની ક્રૂરતા હ્રદયને કંપાવી દે છે. એક હિંસક પ્રયાસ જે માનવતાની ત્રાસદી બની ગયો. પરંતુ ભારતીય આત્માની તાકાત એમાં જ છે, તોડાયા પછી પણ ઉભા થવું. મંદિર તૂટ્યું, પરંતુ શ્રદ્ધા અડગ રહી. સમય બદલાયો, શાસકો બદલાયા, આક્રમણો આવ્યા પણ સોમનાથ ફરી ફરી ઊભું થયું.
આક્રમણો પછી પણ સોમનાથ ઉભું થયું
વારંવાર અનેક રાજાઓ અને ભક્તોએ તેને પુનઃજીવિત કર્યું. આજનું મંદિર વર્ષ 1951માં બનાવવામાં આવ્યું, જેનું ઉદ્ઘાટન તત્કાલિન રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્ર પ્રસાદે કર્યું. 2026માં ગજનીના આક્રમણને એક હજાર વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને મંદિર હજુ પણ પરમ વૈભવ સાથે ચમકી રહ્યું છે.
આજે, એક હજાર વર્ષ બાદ પણ સોમનાથ અડિખમ ઉભું છે – દરિયો એ જ છે, લહેરો એ જ છે, પરંતુ સંદેશ સ્પષ્ટ છે. આસ્થા પર આક્રમણ થઈ શકે, પણ આસ્થાને નષ્ટ કરી શકાય નહીં. આસ્થા અને સંસ્કૃતિને કોઈ તોડી શકતું નથી. આ કથા માત્ર ઈતિહાસની નથી, એ તો ભારતની અજેય ભાવનાની છે.
સોમનાથ, માત્ર પથ્થરોથી બનેલું મંદિર નથી, એ છે હજારો વર્ષોની શ્રદ્ધા, લાખો બલિદાનોની ગાથા અને ભારતીય સંસ્કૃતિના અડિખમ અસ્તિત્વનું પ્રતીક. એક હજાર વર્ષ પહેલાં તોડી પાડવામાં આવ્યું, પણ આજે પણ ગૌરવ સાથે સોમનાથ ઊભું છે, જ્યારે જ્યારે મંદિર સામે નજર કરીએ ત્યારે ત્યારે એક જ ભાવ પ્રગટે છે કે આસ્થા જે ક્યારેય હારતી નથી.
