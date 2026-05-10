  • /સોમનાથના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર મંદિરના શિખર પર થશે કુંભાભિષેક, PM મોદી રહેશે ઉપસ્થિત

સોમનાથના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર મંદિરના શિખર પર થશે કુંભાભિષેક, PM મોદી રહેશે ઉપસ્થિત

Somnath Temple : સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણના 75 વર્ષ પૂર્ણ થતા 'અમૃત પર્વ મહોત્સવ'ની ભવ્ય ઉજવણી થઈ રહી છે. 11 મે 2026ના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથ પધારશે અને 90 મીટર ઊંચી ક્રેન દ્વારા મંદિરના શિખર પર કુંભાભિષેક કરશે. વિવિધ પવિત્ર નદીઓના જળથી જળાભિષેક કરવામાં આવશે. આ મહોત્સવ ભારતની અડગ આસ્થા અને સાંસ્કૃતિક પુનર્જાગૃતિનું પ્રતિક બની રહેશે.
 

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 10, 2026, 09:34 PM IST|Updated: May 10, 2026, 09:34 PM IST
About the Author

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

