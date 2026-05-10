/સોમનાથના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર મંદિરના શિખર પર થશે કુંભાભિષેક, PM મોદી રહેશે ઉપસ્થિત

Somnath Temple : સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણના 75 વર્ષ પૂર્ણ થતા 'અમૃત પર્વ મહોત્સવ'ની ભવ્ય ઉજવણી થઈ રહી છે. 11 મે 2026ના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથ પધારશે અને 90 મીટર ઊંચી ક્રેન દ્વારા મંદિરના શિખર પર કુંભાભિષેક કરશે. વિવિધ પવિત્ર નદીઓના જળથી જળાભિષેક કરવામાં આવશે. આ મહોત્સવ ભારતની અડગ આસ્થા અને સાંસ્કૃતિક પુનર્જાગૃતિનું પ્રતિક બની રહેશે.
Somnath Temple : ગુજરાતની આસ્થાનું સૌથી મોટું પ્રતિક ગણાતા સોમનાથ મહાદેવ મંદિર હવે એક ઐતિહાસિક ઉજવણી માટે તૈયાર છે. કેમ કે સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણના 75 વર્ષ પૂર્ણ થતા અમૃત પર્વ મહોત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. દેશભરમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ આ ભવ્ય મહોત્સવમાં જોડાશે, તો 11 મે 2026ના દિવસે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથ પધારી રહ્યા છે.
મંદિરના શિખરના કળશ પર કુંભાભિષેક
દેશની વિવિધ પવિત્ર નદીઓના જળથી દેવાધી દેવનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે. 75 વર્ષની પુનઃ પ્રાણપ્રતિષ્ઠાની પુનિત ક્ષણમાં સોમનાથ ફરી ઝળહળી ઊઠશે. 11 મેના રોજ દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 90 મીટર ઉચી ક્રેન મારફતે મંદિરના શિખરના કળશ પર કુંભાભિષેક કરશે. 11 પવિત્ર તિર્થોના જળથી પૂજિત અંદાજિત પાંચ ફૂંટ ઉંચા વિશાળ કુંભને ક્રેન મારફતે મંદિરના શિખર સુધી લઈ જવામાં આવ્યું છે.
અરબી સમુદ્રના કિનારે વસેલું સોમનાથ મંદિર માત્ર એક તીર્થસ્થળ નથી, પરંતુ ભારતની અડગ આસ્થા અને પુનર્જાગૃતિનું જીવંત પ્રતિક છે. વર્ષ 2026માં યોજાનાર ‘સોમનાથ અમૃતપર્વ’ને ભવ્ય બનાવવા માટે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા વિશેષ આયોજન હાથ ધરાયું છે.
સૂર્યકિરણ એર શોનું પણ આયોજન
સોમનાથના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત સૂર્યકિરણ એર શોનું પણ આયોજન કરાયું છે. જે સમયે પ્રધાનમંત્રી સોમનાથ મહાદેવ મંદિરમાં શીશ ઝુકાવશે ત્યારે 15 મિનિટ સુધી સૂર્યકિરણ એર શો અંતર્ગત સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમ દ્વારા હવાઈ કરતબ બતાવવામાં આવશે.
સોમનાથ મંદિરના પુન નિર્માણને 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગને લઈ સોમનાથ મંદિર પરિસર અને આસપાસનો વિસ્તાર રંગબેરંગી લાઈટોના પ્રકાશથી ઝળહળી ઉઠ્યો છે. સોમનાથ હવે માત્ર ધાર્મિક સ્થળ જ નહીં પરંતુ પ્રવાસનનું પણ મોટુ કેન્દ્ર બની ગયુ છે. કેમ કે સોમનાથમાં વર્ષે દહાડે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન માટે આવી રહ્યા છે.
ભારતની પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક ધરોહર
ભારતની પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક ધરોહરોમાં સોમનાથનું સ્થાન અગ્રગણ્ય માનવામાં આવે છે. અરબી સમુદ્રના કિનારે બિરાજતા સોમનાથ મહાદેવનું મંદિર માત્ર આસ્થાનું પ્રતિક નથી, પરંતુ સનાતન સંસ્કૃતિની અડગ શક્તિ અને સંઘર્ષ સામેના વિજયનું જીવંત પ્રતિક છે. આઝાદી બાદ ભારતના લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલએ સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણનો દ્રઢ સંકલ્પ લીધો હતો. જેના પરિણામે ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ શક્ય બન્યું.