સોમનાથનું દેશના રાજકીય ઈતિહાસમાં મહત્વ : અડવાણીની યાત્રામાં દેશ જોડાયો, અને રામ મંદિરનો સંકલ્પ લેવાયો
Somnath Swabhiman Parv : સોમનાથ મંદિર માત્ર આસ્થાનું પ્રતીક જ નથી, પરંતુ રામ મંદિરનાં નિર્માણનું પણ સાક્ષી છે. અહી થી જ દેશના પૂર્વ નાયબ પ્રધાનમંત્રી લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ ઐતિહાસિક રથયાત્રાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો, જેમાં દેશ જોડાયો હતો
Somnath Temple : જેનું જેટલું આધ્યાત્મિક મહત્વ છે, એટલું જ મહત્વ દેશના રાજકીય ઇતિહાસમાં પણ છે. આ જ સોમનાથથી લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ રથયાત્રાનો પ્રારંભ કરીને આખા દેશને રામમય બનાવ્યો હતો. એ યાત્રાના સારથી હતા આજના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી. અને સોમનાથ પર થયેલા પહેલા આક્રમણના એક હજાર વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી મોદી ખુદ સોમનાથ પહોંચી રહ્યા છે. આ છે આસ્થા, ઇતિહાસ અને રાષ્ટ્રસંકલ્પનું સંગમ....જુઓ અજેય આસ્થાની ઉજવણી પર અમારી આ વિશેષ રજૂઆત.
સોમનાથ, જેનું જેટલું આધ્યાત્મિક મહત્વ છે, એટલું જ મહત્વ રાજકીય અને રાષ્ટ્રીય ચેતનાના ઇતિહાસમાં પણ છે. સોમનાથ –પ્રભાસ પાટણની આ પાવન ધરા માત્ર શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર નથી, આ ધરા બની છે રાષ્ટ્રસંકલ્પ અને રાજકીય ચળવળોની સાક્ષી. અહીંથી જ શરૂ થઈ હતી એક એવી યાત્રા જેણે દેશને રામમય બનાવ્યો.
આ જ સોમનાથથી, દેશના પૂર્વ નાયબ પ્રધાનમંત્રી લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ એક ઐતિહાસિક રથયાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો હતો. સોમનાથથી અયોધ્યા સુધીની આ યાત્રા માત્ર રાજકીય સફર નહોતી, આ યાત્રાએ આખા દેશને રામમય બનાવી દીધો હતો.
અડવાણીની આ યાત્રામાં દેશનો એક વિશાળ વર્ગ જોડાયો અને રામ મંદિરના નિર્માણનો દૃઢ સંકલ્પ લેવાયો. આ યાત્રા ભારતના રાજકીય ઈતિહાસમાં એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થઈ. અને આ ઐતિહાસિક રથયાત્રાના સારથી હતા — આજના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી. મોદી જ હતા જેમણે આ સમગ્ર રથયાત્રાનું સંચાલન કર્યું અને સંઘર્ષભર્યા સમયગાળામાં યાત્રાને દિશા આપી.
આજે, એ જ સોમનાથ, એ જ નરેન્દ્ર મોદી, પણ પ્રધાનમંત્રી તરીકે સોમનાથના પહેલા આક્રમણના એક હજાર વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે સોમનાથ પહોંચી રહ્યા છે. સોમનાથમાં ભવ્યતિભવ્ય કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું છે. આ કાર્યક્રમોમાં ખુદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સામેલ થવાના છે. આ કાર્યક્રમો માત્ર ઉત્સવ નથી, આ છે — ઇતિહાસ, આસ્થા અને સ્વાભિમાનનું સ્મરણ....
આઝાદી બાદ સોમનાથ મંદિરના જિર્ણોદ્ધારમાં એક નામ અવિસ્મરણીય છે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. સરદાર સાહેબે સોમનાથ મંદિરના નવનિર્માણને રાષ્ટ્રના સ્વાભિમાન સાથે જોડ્યું. એવું કહેવાય છે કે, તત્કાલિન પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુ સોમનાથ મંદિરના જિર્ણોદ્ધારના વિરોધમાં હતા. પરંતુ સરદાર પટેલે સનાતન ધર્મનો ધ્વજ લહેરાતો રાખવા અને હિંદુઓના સ્વાભિમાનને ગૌરવ અપાવવા મંદિરના પુનર્નિર્માણનો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો. અંતે, તત્કાલિન રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદના હસ્તે સોમનાથ મંદિરનો વિધિવત જિર્ણોદ્ધાર થયો. આ માત્ર મંદિરનું ઉદ્ઘાટન નહોતું, આ ભારતના આત્મગૌરવની પુનઃસ્થાપના હતી.
આજે, સોમનાથ આસ્થા, રાજકારણ અને રાષ્ટ્રસંકલ્પનું એક જીવંત પ્રતીક બની ચૂક્યું છે. એક હજાર વર્ષ પહેલાં જેણે વિનાશ જોયો, એ સોમનાથ આજે પુનર્નિર્માણ અને ગૌરવની નવગાથા લખી રહ્યું છે.
સોમનાથ માત્ર ભૂતકાળની કહાની નથી, સોમનાથ આ ભારતની અતૂટ શ્રદ્ધા અને અડગ સંકલ્પનો પડઘો છે.
