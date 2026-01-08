ઇતિહાસનો અનોખો સંગમ; સોમનાથ શાશ્વત તીર્થસ્થાન, વિનાશ, પુનરુત્થાન અને અખંડ શ્રદ્ધાના 1000 વર્ષ
Somnath Temple History: સોમનાથ મંદિર પર થયેલા પ્રથમ આક્રમણના 1000 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. વર્ષ 1026મા સોમનાથ પર પ્રથમવાર આક્રમણ થયું હતું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 10મી જાન્યુઆરીએ સોમનાથ પધારવાના છે. આ પહેલા સોમનાથ મંદિર ખાતે વિવિધ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ ખાતે આગામી તા. ૮ થી ૧૧ જાન્યુઆરી દરમિયાન ભવ્ય ‘સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ’ની ઉજવણી કરવામાં આવશે.
Somnath Temple History: સોમનાથ મંદિર ફક્ત પથ્થરનું બનેલું માળખું કે પૂજા સ્થળ નથી; તે ભારતની સભ્યતાના આત્માની જીવંત ઘોષણા છે. તે એક એવી શક્તિનું પ્રતીક છે જે પ્રાચીન સ્મૃતિઓથી પર છે. જેના પર વારંવાર પ્રહારો થયા, છતાં જેની ચેતનાને ક્યારેય હરાવી શકાઈ નથી. ગઝનીના મહમૂદથી લઈને ઔરંગઝેબ સુધી, આ તીર્થસ્થાનને વારંવાર નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું—માત્ર પથ્થરો તોડવા માટે નહીં, પરંતુ ભારતની આસ્થા અને આત્મગૌરવને કચડી નાખવા માટે.
ઇતિહાસનો અનોખો સંગમ: 1026થી 2026
- વર્ષ 2026 એ ભારત માટે અત્યંત ગહન મહત્વ ધરાવે છે. આ વર્ષ બે મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટનાઓનો સંગમ છે...
1026 એડી:
મંદિર પર થયેલા પ્રથમ મોટા વિદેશી આક્રમણના બરાબર 1000 વર્ષ (એક સહસ્ત્રાબ્દી) પૂર્ણ થાય છે.
1951:
આધુનિક ભારતમાં લોખંડી પુરુષ સરદાર પટેલના સંકલ્પથી થયેલી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની 75મી વર્ષગાંઠ (પ્લેટિનમ જ્યુબિલી) ઉજવાય છે. આ તારીખોનો સંગમ દર્શાવે છે કે ભારત 'વિનાશના ઊંડાણ' માંથી 'રાષ્ટ્રીય પુનરુત્થાનની ઊંચાઈ' સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યું છે.
વારંવાર વિનાશ, અવિરત પુનરુત્થાન
કે. એમ. મુનશીના પ્રસિદ્ધ પુસ્તક "સોમનાથ: ધ શ્રાઇન ઇટરનલ" માં ઉલ્લેખ છે તેમ, સોમનાથ સૃષ્ટિ જેટલું જ પ્રાચીન છે. વિશ્વના ઇતિહાસમાં સોમનાથ જેવું બીજું કોઈ ઉદાહરણ નથી, જ્યાં એક મંદિરને તોડવા માટે આતતાયીઓએ આટલા પ્રયત્નો કર્યા હોય, છતાં દર વખતે તે વધુ ભવ્યતા સાથે ઊભું થયું હોય.
"મંદિર તૂટી શકે છે, પણ જે શ્રદ્ધા તેને ફરી બેઠું કરે છે તે અજેય છે."
મુનશીજી નોંધે છે કે 6 જાન્યુઆરી, 1026ના રોજ જ્યારે આક્રમણ થયું, ત્યારે 50,000 થી વધુ રક્ષકોએ શહાદત વહોરી હતી. લિંગને ખંડિત કરવામાં આવ્યું, સંપત્તિ લૂંટાઈ, પણ ભક્તોના હૃદયમાં રહેલા સોમનાથને કોઈ સ્પર્શ પણ ન કરી શક્યું.
આધુનિક ભારત અને સોમનાથનો સંદેશ
આજે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથના સાનિધ્યમાં જાય છે, ત્યારે તે માત્ર એક ધાર્મિક મુલાકાત હોતી નથી, પરંતુ 'સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદ' ની મજબૂત કડી છે.
આત્મનિર્ભરતા અને આત્મગૌરવ:
સોમનાથ આપણને શીખવે છે કે વિપત્તિઓ ગમે તેટલી મોટી હોય, જો સંકલ્પ મજબૂત હોય તો પુનરુત્થાન નિશ્ચિત છે.
વારસો અને વિકાસ:
આજે સોમનાથ માત્ર ધાર્મિક કેન્દ્ર નથી, પણ આધુનિક સુવિધાઓ સાથેનું પ્રવાસન ધામ પણ બની રહ્યું છે, જે 'વિકસિત ભારત' ના સંકલ્પને બળ આપે છે
નિષ્કર્ષ:
સોમનાથનો 1000 વર્ષનો ઇતિહાસ એ ભારતની જીતની ગાથા છે. જે ભૂતકાળમાં રાખમાંથી બેઠું થયું હતું, તે આજે અમૃતકાળમાં નવા ભારતની ઓળખ બનીને વિશ્વ સમક્ષ ઝળહળી રહ્યું છે.
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની શરૂઆત
આજથી (૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૬) સોમનાથમાં વર્ષભર ચાલનારો સ્વાભિમાન પર્વ શરૂ થયો છે, જેમાં આધ્યાત્મિક, સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક કાર્યક્રમો યોજાશે.
પીએમ મોદીની પોસ્ટ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ X પર પોસ્ટ કરીને પર્વની શરૂઆતની જાહેરાત કરી, પોતાની અગાઉની મુલાકાતોના ફોટા શેર કર્યા અને #SomnathSwabhimanParv સાથે લોકોને ફોટા શેર કરવા અપીલ કરી.
1000 વર્ષ પૂર્ણ
જાન્યુઆરી ૧૦૨૬માં મહમૂદ ગઝનવી દ્વારા સોમનાથ પર પ્રથમ મોટું આક્રમણ થયું હતું – આજે તેના ૧૦૦૦ વર્ષ પૂર્ણ થાય છે, જેને કારણે આ પર્વનું આયોજન.
બહુવિધ આક્રમણોનો ઇતિહાસ
મંદિર પર ૧૧મી સદીથી લઈને ૧૮મી સદી સુધી અનેક વખત આક્રમણ થયા – મુખ્યત્વે ૧૨૯૯ (અલાઉદ્દીન ખિલજી), ૧૩૯૫, ૧૭૦૬ (ઔરંગઝેબ) સહિત ૬-૧૭ વખત વિનાશ થયો.
બાર-બાર પુનર્નિર્માણ
દરેક વિનાશ પછી મંદિરનું પુનર્નિર્માણ થતું રહ્યું – સોલંકી રાજા કુમારપાલ (૧૨મી સદી), અહિલ્યાબાઈ હોલ્કર (૧૮મી સદી) જેવા શાસકોએ તેને પુનઃસ્થાપિત કર્યું.
સ્વાતંત્ર્ય પછીનું પુનરુત્થાન
૧૯૪૭માં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે જુનાગઢમાં આવીને મંદિરના પુનર્નિર્માણનો આદેશ આપ્યો – તેને ભારતીય સંસ્કૃતિના પુનરુત્થાનનું પ્રતીક બનાવ્યું.
૧૯૫૧નું ઉદ્ઘાટન
૧૧ મે ૧૯૫૧ના રોજ ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે નવા મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી – આ વર્ષે તેના ૭૫ વર્ષ પૂર્ણ થાય છે.
એક અજેય પ્રતીક
સોમનાથ ૧૨ જ્યોતિર્લિંગમાંથી એક છે – તે ભારતીય સંસ્કૃતિની અટલ શ્રદ્ધા અને સ્વાભિમાનનું જીવંત પ્રતીક છે, જે વારંવાર વિનાશ પછી પણ ઊભું થયું.
પીએમ મોદીની મુલાકાત
૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૬ના રોજ પીએમ મોદી સોમનાથ પહોંચશે – ત્યાં શૌર્ય યાત્રા, રોડ-શો અને સરદાર પટેલની પ્રતિમાને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે.
થીમ અને સંદેશ
"અટલ આસ્થા" (Unbroken Faith) – આ પર્વ એવા લાખો લોકોને યાદ કરાવે છે જેમણે ક્યારેય સિદ્ધાંતો સાથે સમાધાન ન કર્યું અને ભારતની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખી – જય સોમનાથ!
