ગુજરાતી ન્યૂઝ

બે પરિવારે વ્હાલસોયો દીકરો ગુમાવ્યો; કથનનો પહેલો પગાર આવવાનો હતો, મામાનો વ્હાલો હતો

Ahmedabad Accident News : અમદાવાદના એસજી હાઈવે પર અજાણ્યા વાહનચાલકની ટક્કરે 22 વર્ષીય યુવકનું મોત, માતા-પિતાની મેરેજ એનિવર્સરી પર અમદાવાદમાં અકસ્માતમાં દીકરાનું મોત

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 03, 2025, 08:57 AM IST

Ahmedabad News : અમદાવાદના SG હાઇવે છારોડી નજીક હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની હતી. જેમાં અજાણ્યા વાહનચાલકે બાઈક ચાલક યુવકને ટક્કર મારતાં મોત નિપજ્યું હતું. ગાંધીનગરથી ઓફિસ જતા યુવકનું અકસ્માતમાં મોત મળ્યું હતું. ત્યારે યુવકના મોતથી બે પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. 

નોકરીએ જઈ રહ્યો હતો કથન
ગાંધીનગરથી અમદાવાદ નોકરી આવતા સમયે 22 વર્ષીય કથન ખડાયતાને કોઈ અજાણ્યા વાહનચાલકે નિરમા યુનિવર્સિટી પાસે ટક્કર મારી હતી. આ  અકસ્માતમાં કથનનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું. કથન મૂળ ગોધરાનો રહેવાસી હતો. પરંતું મામાને કોઈ સંતાન ન હોવાથી તે ગાંધીનગર મામાને ત્યા રહેતો હતો. તેને ત્રણ મહિના પહેલા જ રાજપથ ક્લબ પાસે આવેલી એક્સિસ ક્લિનિકલ રિસર્ચ નામની કંપનીમાં નોકરી મળી હતી. નોકરીએ જતા સમયે જ તેને મોત મળ્યું હતું

અકસ્માતના બીજા દિવસે તેનો પહેલો પગાર આવવાનો હતો 
કથન મહેનતુ હતો. અભ્યાસની સાથે સાથે તે નોકરીએ લાગ્યો હતો. ત્રણ મહિનાની ટ્રેનિંગ બાદ કથનનો પહેલો પગાર મળવાનો હતો. જે દિવસે અકસ્માત થયો, તેના બીજા દિવસે તેના જિંદગીનો પહેલો પગાર આવવાનો હતો. તેથી તે બહુ જ ખુશ હતો. રોજની જેમ તે મામાના ઘરેથી બાઈક લઈને નોકરીએ જવા નીકળ્યો હતો, અને અજાણ્યા વાહનચાલકે તેને ટક્કર મારી હતી. 

માતાપિતાની એનિવર્સરી હતી
દુખદ બાબત એ છે કે, કથનના અકસ્માતના દિવસે જ તેના માતા-પિતાની મેરેજ એનિવર્સરી હતી. 1 ડિસેમ્બર તેના માતાપિતાના એનિવર્સરી હતી, તેમજ તેનો પહેલો પગાર પણ આવવાન હતો. તેથી તેણે માતાપિતાને ફોન કરીને કહ્યું હતું કે, તમને ગિફ્ટમાં શું જોઈએ. જોકે, દીકરો કંઈક લાવે તે પહેલા જ તેના મોતના પરિવારથી બે પરિવારોને હચમચાવી દીધા હતા. 

મામાના પરિવારમાં વ્હાલો હતો કથન
બનાવની જાણ થતાં જ કથનના મામા, મામી અને પરિવારના સભ્યો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે કથનને મૃત હાલતમાં જોઈ તેઓ તૂટી ગયા હતા. કથનના મામા સંજયભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, મારે દીકરો ન હોવાથી હું કથનને દીકરા તરીકે લાવ્યો હતો. કથનને સારી રીતે અભ્યાસ કરાવ્યો. કથનને હવે સેટ થવાનું હતું. અકસ્માતના અગાઉના દિવસે કથન મારી સાથે બેઠો હતો, ત્યારે મને કહેતો હતો કે, કાલે મારો પહેલો પગાર આવવાનો છે. બોલો તમારે શું જોઇએ છે. કથને એટલું કહેતા જ હું ભાવુક થઈ ગયો હતો.

હજી નથી પકડાયો આરોપી
રમરમાટ ગાડી ચલાવીને યુવકનો જીવ લેનાર આરોપી હજી સુધી પકડાયો નથી. પોલીસ સીસીટીવીના આધારે તપાસ કરી રહી છે. 
 

