/ગુજરાતમાં પાણીની ચિંતા દૂર: નર્મદા ડેમ છલકાવાની આરે! મોસમનો 88 ટકા વરસાદ નોંધાયો, જાણો કયા કેટલો પડ્યો?

Ahmedabad Rains: રાજ્યમાં ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન આજ રોજ સવારે 6 કલાક સુધીમાં કુલ એકંદર 31 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે, જે રાજ્યના મોસમના સરેરાશ વરસાદની સામે 88 ટકા જેટલો થાય છે. ઝોન વાઇઝ સ્થિતિ જોતાં, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 113.52 ટકા સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત પૂર્વ-મધ્ય ગુજરાતમાં 88.57 ટકા, ઉત્તર ગુજરાતમાં 70.33 ટકા, સૌરાષ્ટ્રમાં 67.86 ટકા અને કચ્છ ઝોનમાં 57.16 ટકા સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે.
છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના 31 જિલ્લાના 224 તાલુકાઓમાં સરેરાશ 17.20 મિમિ વરસાદ થયો છે. જેમાં અરવલ્લીના મેઘરજ અને ગીર સોમનાથના ગીર ગઢડા તાલુકામાં સૌથી વધુ ૩ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ શહેરમાં 2.87 ઇંચ, સાબરકાંઠાના તલોદમાં 2.52 ઇંચ અને નર્મદાના દેડિયાપાડામાં 2.40 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે.
જળાશયો અને ડેમની સ્થિતિ
સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 96 ટકા જેટલો ભરાયો છે. રાજ્યના અન્ય 206 જળાશયોમાં કુલ ક્ષમતાના 70.49 ટકા પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. રાજ્યમાં હાલ 30 ડેમ 100 ટકા ભરાયેલા છે, 38 ડેમ 70 થી 100 ટકા, 25 ડેમ 50 થી 70 ટકા, 40 ડેમ 25 થી 50 ટકા અને 73 ડેમ 25 ટકાથી નીચે ભરાયેલા છે. જળસંગ્રહના આધારે 45 ડેમ હાઇ એલર્ટ, 13 ડેમ એલર્ટ અને 10 ડેમ વોર્નિંગ પર મૂકવામાં આવ્યા છે.
સ્થળાંતર, રેસ્ક્યૂ અને રાહત કામગીરી
ચોમાસાની શરૂઆતથી તા. 1 જૂન, 2026 થી 18 સપ્ટેમ્બર,2026 દરમિયાન રાજ્યમાં કુલ 85,456 નાગરિકોનું સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે 9,822 લોકોનું રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સૌથી વધુ નવસારીમાંથી 29,198, વલસાડમાંથી 22,214 અને સુરતમાંથી 17,992 નાગરિકોનું સ્થળાંતર કરાયું છે. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે રાજ્યમાં NDRFની 10 ટીમો અને SDRFની 28 પ્લાટૂન તૈનાત રાખવામાં આવી છે, જ્યારે 4 NDRF અને 5 SDRFની ટીમો રિઝર્વ રાખવામાં આવી છે.