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ગુજરાતમાં પાણીની ચિંતા દૂર: નર્મદા ડેમ છલકાવાની આરે! મોસમનો 88 ટકા વરસાદ નોંધાયો, જાણો કયા કેટલો પડ્યો?

Ahmedabad Rains: ગુજરાતમાં ચાલુ મોસમનો કુલ સરેરાશ 88 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 113 ટકા વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના 31 જિલ્લાના 224 તાલુકાઓમાં મેઘમહર જોવા મળી હતી, જેમાં અરવલ્લીના મેઘરજ અને ગીર સોમનાથના ગીર ગઢડા તાલુકામાં સૌથી વધુ 3 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો. સારા વરસાદના પરિણામે રાજ્યની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ 96 ટકા સુધી ભરાઈ ગયો છે, જ્યારે રાજ્યના અન્ય 206 જળાશયોમાં પણ હાલ 70 ટકા જેટલો જળસંગ્રહ ઉપલબ્ધ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 19, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:29 PM IST
ગુજરાતમાં પાણીની ચિંતા દૂર: નર્મદા ડેમ છલકાવાની આરે! મોસમનો 88 ટકા વરસાદ નોંધાયો, જાણો કયા કેટલો પડ્યો?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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