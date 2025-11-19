Prev
દક્ષિણ ગુજરાતનું રાજકારણ ગરમાયું! ભાજપના સાંસદ અને AAPના ધારાસભ્ય વચ્ચે શાબ્દિક યુદ્ધ

Valsad Politics: દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડની જ્યાં રાજકીય પારો ઉચકાયો છે. વલસાડમાં ભાજપના સાંસદ અને આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય વચ્ચે શાબ્દિક યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. એક તરફ સાંસદ ધવલ પટેલે ''અરાજકતા'' ફેલાવવાનો આરોપ લગાવ્યો, તો બીજી તરફ ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ સાંસદને ''પાર્ટીના બોલતા પોપટ'' ગણાવી દીધા.

વલસાડના ધરમપુર ખાતે યોજાયેલી ''યુનિટી માર્ચ'' દરમિયાન વલસાડ-ડાંગના સાંસદ ધવલ પટેલે વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીને આડે હાથ લેતા કહ્યું હતું કે, આ પક્ષો માત્ર અરાજકતા ફેલાવવાનું કામ કરે છે. સાંસદે આક્ષેપ કર્યો કે, દિલ્હીમાં નિષ્ફળ ગયેલા લોકો હવે ગુજરાતમાં આવીને અહીંના ભોળા આદિવાસી સમાજને અને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે. 

તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, કાવતરાખોરો અને અરાજકતા ફેલાવનારાઓ ક્યારેય સફળ થશે નહીં. તો બીજી તરફ સાંસદના આ પ્રહારોનો જવાબ આપવા માટે આમ આદમી પાર્ટીના ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા મેદાનમાં આવ્યા હતા. ચૈતર વસાવાએ સાંસદ ધવલ પટેલ પર વળતો પ્રહાર કરતા તેમને ''પાર્ટીના બોલતા પોપટ'' ગણાવ્યા હતા. 

 

ચૈતર વસાવાએ કહ્યું કે, સાંસદ માત્ર પાર્ટી જે કહે તે જ બોલે છે, પણ પ્રજાના પ્રશ્નોનું કોઈ નિરાકરણ લાવતા નથી. ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ડેડિયાપાડામાં બિરસા મુંડાજીની જે પ્રતિમાને ફૂલ અર્પણ કર્યા હતા, તે પ્રતિમા પણ ચૈતર વસાવા દ્વારા જ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. ભાજપની સભાઓ પર કટાક્ષ કરતા તેમણે કહ્યું કે, અમારી સભાઓમાં જનતા સ્વયંભૂ ઉમટી પડે છે, જ્યારે ભાજપને ભીડ ભેગી કરવા માટે તલાટી, ગ્રામસેવકો, શિક્ષકો અને આંગણવાડી કાર્યકરોને કામે લગાડવા પડે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

south gujaratValsad politicsBJP MP Dhaval PatelAAP MLA Chaitar Vasavaધવલ પટેલચૈતર વસાવા

