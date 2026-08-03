25 અફેર પછી પણ કહેતો 'હું સુધરી ગયો છું': એક-બે નહીં, પૂરી 25 મહિલાઓ સાથે અફેર! પત્નીએ સ્પીકર પર વાત કરવાનું કહ્યું તો પતિએ વટાવ્યા સીમાડા

અમદાવાદમાં પતિનો અજીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. 22 વર્ષનું પ્રેમલગ્ન અને 25 અનૈતિક સંબંધ! હા આ વાત સાચી છે કારણ કે અભયમની ટીમે એક તૂટતો સંસાર બચાવ્યો છે પણ આ કિસ્સો તમને ચોંકાવી દેશે. પત્નીએ 25 વખત રંગેહાથ પકડ્યો અને 26મી વાર સ્પીકર ફોન પર ભાંડો ફૂટતા થયો ભડકો અને અંતે મામલો અભયમ સુધી પહોંચ્યો. તમે પણ પ્રેમ લગ્નમાં વિશ્વાસ કરતાં હો તો આ કિસ્સો તમારા માટે એક ઉદાહરણ બની શકે છે. જોકે, દરેક વ્યક્તિ એક જેવા નથી હોતા એ પણ મહત્વનું છે.
પ્રેમ લગ્નમાં દગો થાય ત્યારે જે અફસોસ થાય
અમદાવાદના ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં રહેતી એક 45 વર્ષીય મહિલાએ પોતાની યુવાનીમાં ઘરના સાથે સંબંધો તોડીને પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. પ્રેમ લગ્ન કરનાર વ્યક્તિ તમારી પર ભરોસો મૂકે છે કારણ કે એ પોતાના 20 વર્ષ જૂના પરિવારને છોડીને તમારી પાસે આવે છે. એને ખબર હોય છે કે આ લગ્ન બાદ પરિવાર નહીં સંબંધ રાખે છતાં તે ભરોસો મૂકે છે એવું સમજીને કે આગળના 50 વર્ષ માટે આ વ્યક્તિના સહારે જીવવાના છે. ક્યારેક આ પ્રેમ લગ્નમાં દગો થાય ત્યારે જે અફસોસ થાય છે એ જિંદગીભર રહે છે.
22 વર્ષ પહેલાં કર્યા હતા પ્રેમ લગ્ન
શહેરના ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં રહેતી આ મહિલાએ 181ની ટીમને જે જણાવ્યું છે એ જાણીને તમે ચોંકી જશો. મહિલાએ આજથી 22 વર્ષ પહેલાં પરિવારની ના મરજી છતાં એક યુવક સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. લગ્નના પાંચ વર્ષ બાદ તેમના ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો હતા. લગ્નજીવનના આ વર્ષો દરમિયાન પતિના એક કે બે નહીં પરંતુ પૂરી 25 જેટલી અન્ય મહિલા સાથેના સંબંધો પત્નીએ પકડ્યા છે. પ્રેમ લગ્ન કર્યા હોવાના કારણે મહિલા પોતાના પરિવાર કે માતા-પિતા આગળ પણ કંઈ પણ ન કહી શકવા માટે મજબૂર હતી. પતિ દર વખતે ભૂલ સ્વીકારીને માફી માગી લેતો હતો.
સ્પીકર ફોને પોલ ખોલી
જોકે, છેલ્લા બે વર્ષથી પતિનું કોઈ નવું પ્રેમ પ્રકરણ સામે આવ્યું ન હોવાથી પીડિતાને આશા બંધાઈ હતી કે હવે પતિ સુધરી ગયો છે. પરંતુ થોડા દિવસો પહેલાં પતિના સ્ટાફમાં કામ કરતી એક મહિલાનો ફોન આવ્યો અને તેણે ફોન સ્પીકર પર મૂકવાનું કહેતાં વિવાદ થયો હતો. સ્પીકર પર વાત કરવા મુદ્દે ઉશ્કેરાયેલા પતિએ ઘરમાં જ પત્ની સાથે મારઝૂડ કરી હતી. જે બાદ અભયમની ટીમે પતિનું કાઉન્સેલિંગ કરી તેને કાયદાકીય સમજ તથા પરિવાર પર પડતી અસર વિશે સમજાવ્યો હતો. આખરે પતિને પોતાની ભૂલ સમજાઈ અને તે હવે કોઈ પણ મહિલા સાથે સંબંધ નહીં રાખે તેવા લેખિતમાં બાંયધરી આપતા પતિ-પત્ની વચ્ચે સમાધાન થયું હતું.
પતિ માફી માગી લેતો હતો
બાળકના જન્મ પછી પતિએ અલગ અલગ મહિલાઓ સાથે પ્રેમ સંબંધ રાખવાના શરૂ કર્યા હતા. અગાઉ અનેક વખત પત્નીએ પતિને રંગેહાથ પકડી લીધો હતો. જે બાદ પતિ માફી માંગી લેતો અને ફરી વખત કોઈ પ્રેમ સંબંધ નહીં રાખું તેમ કહીને મામલો શાંત કરી દેતો હતો. આવી રીતે 25 વખત પકડાયો હતો અંતે 26મી વખત પકડાતા મામલો બિચક્યો અને ઝઘડો થયો હતો. અંતે 181 ટીમે પતિનું કાઉન્સેલિંગ કરી સમાધાન કરાવ્યું હતું.
આ પ્રકારના સમાજમાં અનેક કેસો હોય છે પણ જાહેરમાં આવતા નથી. પ્રેમ લગ્નમાં વ્યક્તિ તમારી પર ભરોસો મૂકતી હોય છે. એ ભરોસો તૂટે ત્યારે આખી જિંદગી અફસોસ થાય છે. જોકે, આ મામલાનું સુખદ સમાધાન તો આવ્યું છે પણ પતિ ફરી આ નહીં કરે એની ગેરંટી શું?