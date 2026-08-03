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25 અફેર પછી પણ કહેતો 'હું સુધરી ગયો છું': એક-બે નહીં, પૂરી 25 મહિલાઓ સાથે અફેર! પત્નીએ સ્પીકર પર વાત કરવાનું કહ્યું તો પતિએ વટાવ્યા સીમાડા

પ્રેમલગ્નના 22 વર્ષ ને 25 અફેર! તમે માની શકો કે કોઈ વ્યક્તિ આટલો બદમાશ હોઈ શકે, પત્નીએ 25 વાર માફ કર્યો છતાંયે એ ના સુધરતાં આખરે 26મી વાર પત્નીએ સબક શિખવવાનો નિર્ણય લેતાં મામલો જાહેરમાં આવ્યો છે. પત્નીએ સ્પીકર પર ફોન મૂકવાનું કહેતાં જ પતિએ પત્નીને ઢોર માર  મારતાં આ વખતે 181 મેદાનમાં આવી હતી. 

Published: Aug 03, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:13 PM IST
25 અફેર પછી પણ કહેતો 'હું સુધરી ગયો છું': એક-બે નહીં, પૂરી 25 મહિલાઓ સાથે અફેર! પત્નીએ સ્પીકર પર વાત કરવાનું કહ્યું તો પતિએ વટાવ્યા સીમાડા

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25 અફેર પછી પણ કહેતો 'હું સુધરી ગયો છું': એક-બે નહીં, પૂરી 25 મહિલાઓ સાથે અફેર! પત્ન
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