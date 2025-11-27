Prev
શું તમારું ફોર્મ BLO એ જમા કરાવ્યું છે કે નહીં? મોબાઇલ પર આ રીતે ચેક કરો! નહીં તો મતદાર યાદીમાંથી નામ નીકળી જશે!

SIR Form Trick: જો તમે SIR ફોર્મ ભર્યું હોય અને BLO ને સબમિટ કર્યું હોય અને જાણવા માંગતા હોવ કે તમારું ફોર્મ સબમિટ થયું છે કે નહીં, તો અમે એક સરળ ટેકનિક જણાવીશું. આ યુક્તિ તમને તમારા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને થોડીવારમાં તમારા ઘરે બેઠા તમારા ફોર્મની સ્થિતિ ચકાસી શકો છો.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:24 PM IST

SIR form status check: ભારતના ચૂંટણી પંચ 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યું છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય મતદાર યાદીને સંપૂર્ણપણે અપડેટ કરવાનો, ભૂલો સુધારવાનો અને ડુપ્લિકેટ નામો દૂર કરવાનો છે. બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLO) ઘરે ઘરે જઈને મતદાર વિગતો ચકાસી રહ્યા છે અને ખાતરી કરી રહ્યા છે કે તેઓ જરૂરી ફોર્મ ભરે છે. 4 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ શરૂ થયેલી આ પ્રક્રિયાનું વિતરણ અને એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેથી, દરેક મતદાર માટે એ સુનિશ્ચિત કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે તેમનું SIR ફોર્મ સિસ્ટમમાં યોગ્ય રીતે અપલોડ કરવામાં આવ્યું છે જેથી આગળ કોઈ સમસ્યા ન થાય.

શું તમારું SIR ફોર્મ BLO દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવ્યું છે? ઘરે બેઠા મોબાઇલ ફોન પર આ રીતે ચેક કરો.

  • સૌ પ્રથમ voters.eci.gov.in વેબસાઇટ પર જાઓ.
  • અહીં Special Intensive Revision (SIR) – 2026 સેક્શન ઓપન કરો.
  • Fill Enumeration Form પર ક્લિક કર્યા પછી, તમારા Registered Mobile No./EPIC No દ્વારા લૉગિન કરો.
  • આ માટે, મોબાઇલ નંબર અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરીને Request OTP પર ક્લિક કરો.
  • પછી OTP દાખલ કરીને Verify & Login પર ક્લિક કરો.
  • OTP વેરિફાય કર્યા પછી તમે સીધા તે પેજ પર પહોંચી જશો, જ્યાં EPIC નંબર દાખલ કરીને ફોર્મની સ્થિતિ જોઈ શકાય છે. આ પ્રક્રિયામાં 1-2 મિનિટનો સમય લાગી શકે છે.

EPIC નંબરથી વિગતો સર્ચ કરો

  • Fill Enumeration Form પર ફરીથી ક્લિક કરો.
  • તમારું રાજ્ય (State) પસંદ કરો.
  • તમારો વોટર આઇડી નંબર એટલે કે EPIC નંબર દાખલ કરીને Search પર ક્લિક કરો.
  • જો તમારા બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) એ તમારું ફોર્મ ઑનલાઈન સબમિટ કરી દીધું હશે, તો તમારી સામે નીચે મુજબનો સંદેશ લખેલો આવશે:

'તમારું ફોર્મ પહેલાથી જ મોબાઈલ નંબર XXXXXXXXX સાથે જમા કરી દેવામાં આવ્યું છે. વધુ માહિતી માટે તમારા BLO નો સંપર્ક કરો.'
જો ફોર્મ ભરાઈ ગયું હોય: જો BLO દ્વારા તમારું કામ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું હશે, તો સ્ક્રીન પર એક મેસેજ ફ્લેશ થશે: "Your form has already been submitted with mobile number XXXXXXXXX. Contact your BLO for more information." (તમારું ફોર્મ મોબાઈલ નંબર... સાથે પહેલાથી જ સબમિટ થઈ ગયું છે).
 

