Prev
Next

TET 1 અને 2ની તૈયારી કરતાં ઉમેદવારો માટે સૌથી મોટા સમાચાર; તારીખ જાહેર, આ 4 શહેરોમાં લેવાશે પરીક્ષા

Gujarat Examination Board: સ્પેશિયલ ટેટ વન તથા ટેટ ટૂ ની પરીક્ષા જાહેર. રાજ્ય પરિક્ષા બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષાની તારીખ જાહેર. આગામી ૧૨ ઓક્ટોબરના રોજ સ્પેશિયલ ટેટ વન અને ટૂની પરીક્ષા યોજાશે. સ્પેશિયલ ટેટ વન ની સવારે ૧૧ થી ૧ તો સ્પેશિયલ ટેટ ટૂ ની બપોરે ૩ થી ૫માં પરીક્ષા યોજાશે. અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ તથા સુરતમાં પરીક્ષા યોજાશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:09 AM IST

Trending Photos

TET 1 અને 2ની તૈયારી કરતાં ઉમેદવારો માટે સૌથી મોટા સમાચાર; તારીખ જાહેર, આ 4 શહેરોમાં લેવાશે પરીક્ષા

Gujarat Examination Board: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ (State Examination Board) દ્વારા સ્પેશિયલ ટીચર્સ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ (TET) 1 અને TET 2ની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ પરીક્ષા આગામી 12 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ યોજાશે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ જાહેરાત મુજબ, સ્પેશિયલ TET 1 ની પરીક્ષા સવારે 11 થી 1 વાગ્યા સુધી યોજાશે, જ્યારે સ્પેશિયલ TET 2 ની પરીક્ષા બપોરે 3 થી 5 વાગ્યા દરમિયાન લેવાશે. આ પરીક્ષાઓ માટેના કેન્દ્રો મુખ્યત્વે ચાર મોટા શહેરોમાં રાખવામાં આવ્યા છે: અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરતનો સમાવેશ થાય છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે આ પરીક્ષાની તારીખ જાહેર થતાં ઉમેદવારોમાં તૈયારીઓનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. પરીક્ષા સંબંધિત વધુ માહિતી અને પ્રવેશપત્ર (hall ticket) ટૂંક સમયમાં બોર્ડની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે. તમામ ઉમેદવારોને વેબસાઇટ પર નિયમિત રીતે અપડેટ્સ તપાસતા રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
important decisioneducation departmentTET-1TET-2 Exam Schedule AnnouncedTET-2Big NewscandidatesTET 1-2

Trending news