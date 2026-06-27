/હાઇવે પર ક્યારે અટકશે મોતની સ્પીડ? દ્વારકા-પોરબંદર રોડ પર બેફામ કારે ગાયને મારી ટક્કર, સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ

Dwarka-Porbandar Highway: દ્વારકા-પોરબંદર હાઇવે પર વધુ એક વખત બેફામ રફ્તારનો કહેર જોવા મળ્યો છે. પૂરઝડપે દોડી રહેલી એક કારે રસ્તા પર આવેલી ગાયને અડફેટે લેતાં ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માત બાદ કારચાલકે વાહન રોકવાને બદલે ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ થોડા અંતરે જઈ મિયાણી ચેકપોસ્ટ નજીક બેરિકેડ સાથે કાર અથડાઈ ગઈ. સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. ઘટનાએ હાઇવે પર બેફામ વાહનચાલન સામે ફરી એકવાર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
અકસ્માત બાદ કારચાલકે કાર ભગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો
મળતી માહિતી મુજબ, દ્વારકા-પોરબંદર હાઇવે પર પૂરઝડપે આવી રહેલી એક કારે અચાનક રસ્તા પર આવેલી ગાયને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે ગાય ફંગોળાઈ ગઈ. અકસ્માત બાદ કારચાલકે વાહન રોકીને મદદ કરવાની જગ્યાએ કાર ભગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો.
સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ
પરંતુ થોડા જ અંતરે દ્વારકા-પોરબંદર રોડ પર આવેલી મિયાણી ચેકપોસ્ટ નજીક કાર બેરિકેડ સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ ગઈ. અકસ્માતમાં કારને ભારે નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે કારચાલકને પણ ઇજાઓ પહોંચી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવતા અકસ્માતની ગંભીરતા સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે.
સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ
હાલ ઘટનાને લઈને સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે દ્વારકા-પોરબંદર હાઇવે પર અનેક વાહનો નિયમોનો ભંગ કરીને પૂરઝડપે દોડાવવામાં આવે છે, જેના કારણે વારંવાર અકસ્માતો સર્જાય છે. બેફામ વાહનચાલકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને હાઇવે પર પોલીસ દ્વારા વધુ અસરકારક દેખરેખ રાખવામાં આવે તેવી લોકો માંગ ઉઠાવી રહ્યા છે. હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસ વધુ તપાસ હાથ ધરી રહી છે.
FAQ
પ્રશ્ન 1: દ્વારકા-પોરબંદર હાઇવે પર કઈ ઘટના બની?
ઉત્તર: દ્વારકા-પોરબંદર હાઇવે પર પૂરઝડપે દોડી રહેલી એક કારે રસ્તા પર આવેલી ગાયને જોરદાર અડફેટે લીધી હતી, જેના કારણે એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો.
પ્રશ્ન 2: અકસ્માત સર્જાયા બાદ કારચાલકે શું કર્યું?
ઉત્તર: અકસ્માત બાદ કારચાલકે માનવતા દાખવીને વાહન રોકવા કે મદદ કરવાને બદલે, ઘટનાસ્થળેથી કાર ભગાડીને નાસી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
પ્રશ્ન 3: ભાગવાનો પ્રયાસ કરી રહેલી કાર સાથે આગળ શું થયું?
ઉત્તર: કારચાલકે ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો ખરો, પરંતુ થોડા જ અંતરે આવેલી મિયાણી ચેકપોસ્ટ નજીક કાર બેરિકેડ સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ ગઈ હતી. આ દ્વિતીય અકસ્માતમાં કારને ભારે નુકસાન થયું હતું અને ચાલકને પણ ઇજાઓ પહોંચી હતી.
પ્રશ્ન 4: શું આ સમગ્ર ઘટનાનો કોઈ પુરાવો ઉપલબ્ધ છે?
ઉત્તર: હા, આ સમગ્ર અકસ્માત અને ત્યારબાદ કારચાલકે ભાગવાનો જે પ્રયાસ કર્યો, તે ઘટના નજીકમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે અને તેના ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે.
પ્રશ્ન 5: આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક લોકોની શું માંગ છે?
ઉત્તર: હાઇવે પર વારંવાર થતા અકસ્માતોથી સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ છે. લોકોની માંગ છે કે બેફામ વાહનચાલકો સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને હાઇવે પર પોલીસ દ્વારા વધુ અસરકારક દેખરેખ (પેટ્રોલિંગ) રાખવામાં આવે.