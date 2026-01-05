દીકરી બચાવવા પાટીદારોની વધુ એક આંદોલનની ચીમકી : આગળ 4 આંદોલન સફળ કર્યા આ આંદોલન પણ સફળ કરીશું
Patidar Sammelan : ગુજરાતનો સુખી સંપન્ન પાટીદાર સમાજ હવે દીકરીઓના પ્રેમલગ્ન અટકાવવા માટે આગળ આવ્યો છે, આવમાં એસપીજીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લાલજી પટેલે આ મામલે આંદોલનની ચીમકી આપી છે
Mehsana News : સમાજની દીકરીઓને બચાવવા હવે પાટીદાર સમાજ મેદાને આવ્યો છે. દીકરીઓના પ્રેમલગ્ન માટે કાયદો લાવવા માટે એસપીજીના અધ્યક્ષ લાલજી પટેલે સરકારને ચીમકી આપતા કહ્યું કે, દીકરીઓને બચાવવા માટે વધુ એક આંદોલન કરવાની જરૂર પડી તો કરીશું.
મહેસાણાના બલોલમાં પ્રેમ લગ્ન નોંધણીના કાયદામાં ફેરફારની માગ માટે પાટીદારોનું મહાસંમેલન યોજાયું હતું. જેમાં અનેક રાજકીય અને સામાજિક આગેવાનો હાજર રહ્યાં હતા. આ પ્રસંગે લાલજી પટેલે તમામને લગ્ન નોંધણીમાં સુધારા અભિયાનમાં જોડાવવા અપીલ કરી હતી. તેમજ મોબાઈલ પર કંટ્રોલ રાખવા સૂચના આપી. સાથે જ દીકરીના મોબાઈલ પાસવર્ડની પરિવારને જાણ કરવા માટે પણ અપીલ કરી.
આંદોલન કરવાની જરૂર પડી તો આંદોલન કરીશું
સાથે જ લાલજી પટેલે ચીમકી આપતા કહ્યું કે, સરકારને કહેવા માગું છું કે લગ્ન નોંધણીમાં સુધારો ન આવે તો spg સચિવાલય ઘેરવા તૈયાર છે. મહેસાણાથી ગાંધીનગર કુચ કરી વિધાનસભા ઘેરીશું. દીકરીને કોઈપણ લઈ જાય તે ચલાવી લેવામાં નહિ આવે. લગ્ન નોંધણી માટે જ્યાં જવાનું થાય કે gmdc ભરવાનું હોય તો કરીશું. સરકારને કહેવા માગું કે આ ભાડેની ભીડ નથી, આ સ્વયંભૂ સમાજ માટે આવેલ ભીડ છે. આગળ 4 આંદોલન સફળ કર્યા આ આંદોલન પણ સફળ કરીશું. જેલમાં જવું પડે જે જીવ આપવો પડે આપીશું અને દિકરી માટે કામ કરીશું. આ થવાથી ખબર પડશે કે 2015 વાળી થઈ રહી છે.
દીકરીના મોબાઈલ પાસવર્ડની પરિવારને જાણ હોવી જોઈએ
મહાસંમેલનમાં લાલજી પટેલે કહ્યું હતું કે, કોરોના ચીનથી ભારતમાં પહોંચ્યો અને ગામડે ગામડે આવ્યો. પ્રેમ રોગ ક્યાંથી આવશે એ ખબર નહિ પડે. તો તમામને લગ્ન નોંધણીમાં સુધારા અભિયાનમાં જોડાવવા મારી અપીલ છે. મોબાઈલના કારણે આ પ્રકારના કિસ્સા વધતા હોવાનું તારણ છે. સાથે જ મોબાઈલ પર કંટ્રોલ રાખવા લાલજી પટેલે સમાજને સૂચન કર્યું. તેઓએ કહ્યું કે, દીકરીના મોબાઈલ પાસવર્ડની પરિવારને જાણ હોવી જોઈએ. દીકરી કોઈ ખરાબ હોતી નથી, પણ અસામાજિક તત્વો દીકરીને ફરવા લઈ જઈ ફોટો પાડી બ્લેકમેલ કરતા હોય છે. આજે એક દીકરીને વિધર્મી જોડેથી પકડી લવાયા છે. પાટીદાર અનામત આંદોલનમાં સહકાર આપ્યો અને ભેગા થયા તે વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે. સમાજને જે લાભ મળ્યો તે શહીદ 14 દીકરા અને આંદોલનમાં સહકાર આપનારને આભાર અને અભિનંદન. લગ્ન નોધણીના કાયદામાં સુધારો ન આવે તો સમાજ આંદોલન કરવા તૈયાર છે. Spg ને 80 ટકા અન્ય સમાજની દીકરીઓ અને 20 ટકા પાટીદાર દીકરી જતી રહેતી હોવાની ફરિયાદ મળે છે.
આ પાટીદારનો પ્રશ્ન નથી, સર્વ જ્ઞાતિની દીકરીનો પ્રશ્ન છે
લાલજી પટેલે મહાસંમેલનમાં 18 વર્ષની દીકરીની ઉંમર 21 વર્ષની કરવાની માંગ કરી. તેઓએ કહ્યું કે, હાલ સૌથી વધુ પ્રશ્ન યુવા દીકરીઓ ભાગવાની ફરિયાદ મળે છે જે ન બને તે પ્રયાસ કરવા જોઈએ. માતાપિતાની સહમતી વગર લગ્ન નોંધાણીના દાખલા ન આપવા. સરકાર 15 દિવસથી સમાજને લોલીપોપ આપે છે. કેબિનેટમાં સુધારો આવશે પણ હજુ આવ્યો નથી. હું તમામને કહેવા માગું છું કે, આ પાટીદારનો પ્રશ્ન નથી, સર્વ જ્ઞાતિની દીકરીનો પ્રશ્ન છે.
સંમેલનમાં સૂચવાયેલા મુદ્દા
- માતા પિતાની સહમતીથી લગ્ન નોંધણી
- માતા પિતાને આધારકાર્ડ પર લગ્ન નોંધણી
- દીકરીના આધાર કાર્ડ પર નહિ પરિવાર ના આધાર કાર્ડ પર નોંધણી કરવી
- દીકરી ત્વરિત આધાર સુધાર કરી લે તો એ ન બને માટે આ થવું જોઈએ
- દીકરી ભારતમાં ગમેં ત્યાં લગ્ન કરે અને દાખલો ઘરે આવે ત્યારે ખબર પડે લગ્ન થયા
- લગ્ન નોંધણી પહેલા મૈત્રી કરાર રદ કરવા માંગ
- લગ્નના કેટલાક વર્ષ બાદ બાળકો છતાં પતિ કે પત્ની નથી ગમતા તે પ્રશ્ન આવતા મૈત્રી કરાર રદ કરવા માંગ
- Spg માં જોડાયેલાને સભ્યનું મોત થતા તેના માતા પિતાને 15 લાખ સહાય કરી આ સિવાય સમાજના મળી કુલ 30 લાખ ઉપર મદદ મળી
સાથે જ લાલો નામની ગુજરાતી ફિલ્મનો ઉલ્લેખ કરીને લાલજી પટેલે કહ્યું હતું કે, લાલો મુવી કોને જોયું મોટા ભાગે તો સવાલ કરાયો કે લાલો મુવીના કલાકારો તમને કઈ આપશે નહિ ને તો જાગો. નડિયાદથી નીકળેલ સરદાર સાહેબ નો રથ આવવવાનો હતો જ્યાં 250 લોકો મહેસાણા આવ્યા અને રાધનપુર લાલો મુવીના કલાકાર આવવાના હતા ત્યાં પગ મુકવાની જગ્યા નહિ તેટલી ભીડ હતી. લાલો મુવીના કલાકાર મદદ કરશે કે spg ના લાલા એવા કાર્યકર મદદ કરશે સમજો.
