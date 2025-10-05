ભાગેડુ લગ્ન પ્રથાને લઈને પાટીદારોના આકરા તેવર, માણસામાં SPG ગ્રુપ દ્વારા જનક્રાંતિ રેલી અને સભા
SARDAR PATEL SEVA DAL: ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા ખાતે સરદાર પટેલ ગ્રુપ (SPG) દ્વારા આજે વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને જનક્રાંતિ મહાસભા અને ત્યારબાદ જનક્રાંતિ રેલીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યત્વે ભાગેડુ પ્રેમલગ્નો સામે માતા-પિતાની સંમતિ ફરજિયાત કરવાની માંગ સાથે આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.
SARDAR PATEL SEVA DAL: ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા ખાતે સરદાર પટેલ ગ્રુપ (SPG) દ્વારા ભાગેડુ પ્રેમલગ્નો સામે સખત કાયદાની માંગ સાથે એક વિશાળ જનક્રાંતિ મહાસભા અને જનક્રાંતિ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. માણસા APMC ખાતેથી સવારે 10 વાગ્યે આ રેલીની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં 84 ગામના 45 જેટલા સરપંચો અને સભ્યો સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા.
આ કાર્યક્રમમાં આસપાસના 84 ગામોમાંથી 45 જેટલા ગામના સરપંચો અને સભ્યો સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. SPG દ્વારા 2019થી આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે અને જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી કાર્યક્રમો ચાલુ રાખવાની તૈયારી બતાવી છે. SPG ની મુખ્ય માંગ ભાગેડું લગ્નોમાં લગ્ન નોંધણી વખતે માતા-પિતાની સંમતિ ફરજિયાત બનાવવાની છે, જેથી સમાજની દીકરીઓનું જીવન સુરક્ષિત રહે અને બે પરિવારો પર થતી ખરાબ અસરો અટકાવી શકાય.
SPG ની મુખ્ય માંગો: 'પ્રેમલગ્નના વિરોધી નથી, પણ માતા-પિતાની સંમતિ જરૂરી'
SPG ના આગેવાનોએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેઓ પ્રેમલગ્નના વિરોધી નથી, પરંતુ માતા-પિતાની સંમતિથી થતા પ્રેમલગ્નને સમર્થન આપે છે. તેમની લડત સંપત્તિ અને અન્ય સ્વાર્થ માટે દીકરીઓને ફસાવીને થતા 'ભાગેડુ લગ્નો' સામે છે, જેનાથી દીકરી અને તેના માતા-પિતા બંનેનું જીવન બરબાદ થાય છે. SPGની મુખ્ય અને અન્ય વિવિધ મુદ્દાઓ પરની માંગો આ પ્રમાણે છે:
મુખ્ય કાયદાકીય અને સામાજિક માંગો:
- લગ્ન નોંધણીમાં માતા-પિતાની સંમતિ: લગ્ન નોંધણી સમયે માતા-પિતાની સહી ફરજિયાત કરવી.
- નોંધણી દીકરીના રહેણાંક વિસ્તારમાં: લગ્ન નોંધણી દીકરીના કાયમી રહેણાંક વિસ્તારમાં જ કરવામાં આવે.
- માતા-પિતાને નોટિસ: લગ્ન નોંધણીની જાણ 45 દિવસ અગાઉથી નોટિસ દ્વારા માતા-પિતાને કરવી.
- સાક્ષી પણ સ્થાનિક: લગ્ન નોંધણીમાં સાક્ષીઓ પણ તે જ વિસ્તારના હોવાં જોઈએ.
- લગ્નની ઉંમર 21 વર્ષ કરવી: લગ્નની કાયદાકીય ઉંમર 18 વર્ષને બદલે વધારીને 21 વર્ષ કરવામાં આવે.
- એન્ટી રોમિયો સ્કોડ: 'એન્ટી રોમિયો સ્કોડ'ની સ્થાપના કરીને તેને કાર્યરત કરવી.
SPGની અન્ય મહત્વની માંગણીઓ
- ઓનલાઈન ગેમ (સટ્ટો અને વ્યાજખોરી) પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવો.
- બિન અનામત આયોગ/નિગમ બાબતે ચેરમેનની નિમણૂક કરવી.
- સ્થાનિક સ્વરાજ અને ચૂંટણીમાં EWS (આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ)ની જોગવાઈ કરવી.
- યુવા સ્વાવલંબન સ્કીમ બાબતે સુધારાઓ અને રજૂઆતો.
- ગોંડલ, કરમસદ અને સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમના નામ બાબતે સામાજિક આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરીને રણનીતિ નક્કી કરવી.
- પોલીસ કેસ ખેંચવાના બાકી મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવી.
દીકરીઓ કેવી રીતે ફસાય છે? SPG ની રજૂઆત:
SPG એ જનક્રાંતિ મહાસભામાં ભાગેડુ લગ્નોની પાછળનું એક સામાજિક ચિત્ર રજૂ કર્યું હતું. રજૂઆત મુજબ, સુખી-સંપન્ન પરિવારની દીકરીઓ 17 વર્ષની ઉંમરે આવતાની સાથે જ અમુક યુવાનો દ્વારા ટાર્ગેટ બનાવાય છે. 'ચકું-બકુ' જેવી મીઠી વાતોમાં ફસાવીને યુવાન પોતાને દીકરી માટે 'સર્વે-સર્વા' સાબિત કરે છે. લગ્ન બાદ થોડા જ સમયમાં દીકરીને તેના પિતાની સંપત્તિમાંથી ભાગ માંગવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે. આ દબાણના કારણે દીકરી સીધેસીધી વારસદાર બનવા ભાગ માંગે છે અથવા ભાગ ન માંગે તો ત્રાસનો ભોગ બને છે. અંતે, દીકરી માતા-પિતાનો સંપર્ક કરે છે અને માતા-પિતા દુઃખી દીકરીને છૂટાછેડા લઈને પાછી અપનાવી લે છે. આ પ્રક્રિયામાં છૂટાછેડા માટે કરોડો રૂપિયા માંગવામાં આવતા હોવાના દાખલા પણ રજૂ કરાયા હતા. SPG એ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ કડક કાયદો લાવવો એટલા માટે જરૂરી છે કે દીકરીના હિતમાં અને સંપત્તિ માટે થતા લગ્નો અટકાવી શકાય. SPG એ 2019થી આ મુદ્દો ઉઠાવી રહી છે અને જ્યાં સુધી તેમને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી કાર્યક્રમ યથાવત રાખવાની તૈયારી બતાવી છે.
