Prev
Next

ગુજરાતનું જ નહીં, આ છે ભારતનું સૌથી રહસ્યમયી મંદિર; દિવસમાં 2 વખત થઈ જાય છે ગાયબ, રહસ્ય જાણીને વૈજ્ઞાનિકો પણ ચોંકી ગયા!

Disappearing Temple of India: ભારતમાં મંદિર હંમેશાથી જ લોકોનું આસ્થાનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. આમાંના ઘણા મંદિરો પોતાની અંદર ઘણા રહસ્યો ધરાવે છે. આવી સ્થિતિમાં આજે અમે તમને એક એવા મંદિર વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે દિવસમાં બે વાર ગાયબ થઈ જાય છે. ચાલો જાણીએ આ મંદિર વિશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:29 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતનું જ નહીં, આ છે ભારતનું સૌથી રહસ્યમયી મંદિર; દિવસમાં 2 વખત થઈ જાય છે ગાયબ, રહસ્ય જાણીને વૈજ્ઞાનિકો પણ ચોંકી ગયા!

Disappearing Temple of India: અમે તમને જે મંદિર વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ તે ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લામાં સ્થિત સ્તંભેશ્વર મહાદેવ મંદિર છે. અહીં પર એક કુદરતી ઘટના જોવા મળે છે. અહીં પર આ મંદિર દિવસમાં બે વાર ગાયબ થઈ જાય છે. જો કે, થોડા સમય પછી તે ફરીથી દેખાવા લાગે છે. ચાલો આજે તમને જણાવીએ કે, આ મંદિર દિવસમાં બે વાર ગાયબ થવા પાછળનું કારણ શું છે.

મંદિર કેમ ગાયબ થાય છે
આ મંદિર અરબી સમુદ્ર અને ખંભાતના અખાતના કિનારે આવેલું છે. અહીં ભરતી-ઓટને કારણે પાણીનું સ્તર વધતું ઘટતું રહે છે. જ્યારે ભરતી-ઓટ આવે છે, ત્યારે મંદિર સંપૂર્ણપણે પાણીથી છુપાઈ જાય છે. જ્યારે પાણી ઓછું થાય છે, ત્યારે મંદિર ફરી દેખાવા લાગે છે. નોંધનીય છે કે, આ નજારો દરરોજ સવારે અને સાંજે જોવા મળે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સમુદ્રમાં ભરતી-ઓટનું કારણ ચંદ્ર અને સૂર્યના ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે. ખંભાતના અખાતમાં આ અસર વધુ જોવા મળે છે. આ જ કારણ છે કે, સ્તંભેશ્વર મહાદેવ મંદિર સમુદ્રના મોજાઓના કારણે ગાયબ થઈ જાય છે અને પછી ફરી દેખાવા લાગે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સમુદ્ર દ્વારા અભિષેક
આ માત્ર એક કુદરતી ઘટના નથી, પરંતુ ભક્તો માટે આસ્થાનું કારણ છે. જ્યારે સમુદ્રના મોજા ધીમે ધીમે શિવલિંગને ઢાંકી દે છે, ત્યારે ભક્તો તેને ભગવાન શિવનો દિવ્ય જલાભિષેક કહે છે. સ્તંભેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં દર્શન ફક્ત ઓછી ભરતી દરમિયાન જ શક્ય છે. તેથી ભક્તોને પહેલા ભરતી-ઓટના સમય વિશે જાણ કરવામાં આવે છે.

ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક મહત્વ
આ મંદિર લગભગ 150 વર્ષ જૂનું હોવાનું માનવામાં આવે છે. જો કે, અહીંનું શિવલિંગ હજારો વર્ષ જૂનું છે. કથા છે કે ભગવાન કાર્તિકેયે તારકાસુરનો વધ કર્યા પછી પ્રાયશ્ચિત રૂપે અહીં શિવલિંગની સ્થાપના કરી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
stambheshwar mahadev templegujarat temple seadisappearing temple indiaરહસ્યમયી મંદિરસ્તંભેશ્વર મહાદેવ મંદિર

Trending news