Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

લાલો ફિલ્મના પ્રમોશનમાં પુષ્પા-2 જેવી ઘટના: ભીડમાં અફરાતફરી સર્જાતા થઈ પોલીસ ફરિયાદ

Lalo Promotion Stampede : 'લાલો' ફિલ્મના કલાકારો પહોંચતાં જ રાજકોટના ક્રિસ્ટલ મોલમાં અફરાતફરી:ઓવર ક્રાઉડના કારણે લોકો ધક્કે ચઢ્યા, બાળકી એસ્કેલેટર પર પટકાતાં બે વ્યક્તિએ જીવ બચાવ્યો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:26 AM IST

Trending Photos

લાલો ફિલ્મના પ્રમોશનમાં પુષ્પા-2 જેવી ઘટના: ભીડમાં અફરાતફરી સર્જાતા થઈ પોલીસ ફરિયાદ

Rajkot News : રાજકોટમાં પુષ્પા-2ના પ્રમોશન દરમિયાન જે રીતે અફરાતફરી સર્જાઈ હતી, તેવા જ દ્રશ્યો ગુજરાતી ફિલ્મ લાલોના પ્રમોશન દરમિયાન જોવા મળ્યા હતા. રાજકોટના ક્રિસ્ટલ મોલ ખાતે ગુજરાતી ફિલ્મ લાલો ના પ્રમોશન દરમ્યાન ભારે અફરાતફરી સર્જાતા લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. પ્રમોશન ઇવેન્ટ માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. ભીડ અચાનક વધી જતા સ્થિતિ કાબૂ બહાર ગઈ હતી, જેથી મોલમાં ભાગદોડ જેવી પરિસ્થિતિ બની ગઈ. ત્યારે આ ઘટના બાદ મંજૂરી વિના લોકોને એકઠાં કરીને જાહેરનામાનો ભંગ કરતા રાજકોટ પોલીસે મોલના મેનેજર સામે ગુનો નોંધ્યો છે. 

મંગળવારના રોજ રાજકોટમાં લાલો ફિલ્મનું પ્રમોશન શહેરના ક્રિસ્ટલ મોલ ખાતે યોજાયું હતું. જેમાં લાલો ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ આવી પહોંચી હતી. ગઈકાલે કાલાવડ રોડ પર ક્રિસ્ટલ મોલમાં સ્ટારકાસ્ટને મળવા લોકો ઉમટ્યા હતા. બાઉન્સરો વચ્ચે સ્ટારકાસ્ટને લઈ જતા ભારે ધક્કામુક્કી સર્જાઈ હતી. મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડતા થોડા સમય માટે સ્થિતિ કફોડી બની હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

તો બીજી તરફ, ફિલ્મના પ્રમોશન માટે પોલીસ મંજૂરી લેવામાં આવી ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારે મોલમાં પ્રમોશન દરમિયાન સર્જાયેલી ભીડના વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે. ભીડમાં ધક્કા આવતા બાળકી ફસાઈ હતી જેને યુવકે બચાવી લીધી હોવાનો આ વીડિયો છે.

બાળકી ભીડમાં કચડાઈ
આ દરમિયાન મોલની ઇલેકિટ્રક સીડી (એસ્કેલેટર) પાસે સૌથી જોખમી સ્થિતિ ઉભી થઈ. ભીડના દબાણ વચ્ચે એક નાની બાળકી પગથિયા પરથી પટકાઈ ગઈ હતી. ઘટના એટલી અચાનક બની કે આસપાસના લોકો ભયભીત થઈ ગયા. જો કે હાજર રહેલા બે સજાગ વ્યક્તિઓએ તરત જ આગળ આવી બાળકીનો હાથ પકડી તેને નીચે સરકી જવાથી બચાવી લીધી. સમયસર મળી આવેલી મદદના કારણે બાળકી બચી હતી. 

મોલના મેનેજર સામે ફરિયાદ 
રાજકોટ-ક્રિસ્ટલ મોલમાં લાલો  ફિલ્મના પ્રમોશન દરમિયાન અફરાતફરીના માહોલનો મુદ્દો ગરમાયો છે. રાજકોટ યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં મેનેજર સામે ગુનો નોંધાયો છે. મંજૂરી વિના લોકોને એકઠાં કરીને જાહેરનામાનો ભંગ કરતા પોલીસે મેનેજર સામે ગુનો નોંધાયો છે. સ્ટારકાસ્ટ સાથે ફોટો પડાવવા માટે લોકોની ભીડ એકઠી થઇ હતી, જેમાં અફરાતફરી સર્જાઇ હતી.  

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
stampedeLaloGujarati filmગુજરાતી ફિલ્મલાલો

Trending news