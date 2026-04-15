લાઈટ, કેમેરા-એક્શન છોડી હવે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતર્યા આ 'ગ્લેમર' ચહેરા, શું આ સ્ટ્રેટેજી સફળ રહેશે?

Gujarat Local Body Election 2026: ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીમાં ભાજપે આ વખતે પરંપરાગત રાજકીય ચહેરાઓની સાથે સેલિબ્રિટી ઉમેદવારોને ઉતારીને મોટી રાજકીય ચાલ ચાલી છે. આ દરમિયાન અમુક જગ્યાએ ઉમેદવાર તરીકે સેલેબ્સની જાહેરાતે બધાને ચોંકાવ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:41 AM IST

Ahmedabad News: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો છે. ત્યારે ભાજપ-કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીની ઉમેદવાર બનાવવાની સ્ટ્રેટેજી એક સરખી રહી છે. હવે ગુજરાતની રાજનીતિમાં હવે માત્ર સફેદ ખાદી અને ગંભીર ચર્ચાઓનો જ દબદબો રહ્યો નથી. રાજ્યની આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ભાજપ સહિતના પક્ષોએ એક નવો 'માસ્ટરસ્ટ્રોક' માર્યો છે. 

ફેસ વેલ્યુને મતમાં બદલવાની રણનીતિ
રાજકીય પક્ષો, ખાસ કરીને ભાજપે આ વખતે "ફેસ વેલ્યુ" અને "ડિજિટલ ફોલોઅર બેઝ" પર મોટો જુગાર રમ્યો છે. પરંપરાગત રાજકીય ચહેરાઓને બાજુ પર મૂકીને સેલિબ્રિટીઝને ટિકિટ આપવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ યુવા મતદારો અને સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય પેઢીને આકર્ષવાનો છે. વર્ષોથી સ્ટેજ ગજવતા કલાકારો, લાખો ફોલોઅર્સ ધરાવતા સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ અને રેડિયો પર અવાજથી જાદુ ચલાવતા ચહેરાઓ હવે જનતા પાસે મતોની અપેક્ષાએ મેદાનમાં ઉતર્યા છે.

અંકિતા પરમાર અને સોના સિંહ


સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં હવે 'રીલ્સ' માત્ર મનોરંજનનું સાધન નથી રહી. અંકિતા પરમાર જેઓ લાખો ફોલોઅર્સ ધરાવે છે અને અગાઉ પણ ચૂંટણી જીતી ચૂક્યા છે, તેમના અનુભવ અને ડિજિટલ રીચનો ભાજપ પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે. તો સામે પક્ષે, સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીએ સોના સિંહને મેદાનમાં ઉતારીને પરપ્રાંતીય મતો અને શ્રમિક વર્ગમાં પોતાની પક્કડ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. 

R.J આભા અને સોનલ ડેર


રાજકોટમાં કોંગ્રેસે જાણીતા R.J આભા પર પસંદગી ઉતારી છે. વર્ષો સુધી રેડિયો પર લોકોની સમસ્યાઓ સાંભળનાર આભા હવે પોતે તે સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે રાજકારણમાં આવ્યા છે. જ્યારે સોનલ ડેર (માયાભાઈ આહીરના પુત્રી) પાસે લોકપ્રિયતાની સાથે મજબૂત રાજકીય અને સામાજિક પૃષ્ઠભૂમિનું પીઠબળ છે, જે તેમને એક સક્ષમ ઉમેદવાર તરીકે સ્થાપિત કરે છે.

રાજલ બારોટ અને નેહા સુથાર


ગુજરાતી લોકસંગીતના સુપરસ્ટાર સ્વ. મણિરાજ બારોટના પુત્રી રાજલ બારોટ માટે સ્ટેજ પર હજારોની મેદની એકઠી કરી શકે એમ છે. ભાજપે તેમની આ જ જનમેદનીને મતમાં ફેરવવા માટે તેમને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. બીજી તરફ, ઉત્તર ગુજરાતમાં નેહા સુથાર જેઓ શૂન્યમાંથી સર્જન કરી આજે મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીનું જાણીતું નામ બન્યા છે, તેમની સંઘર્ષગાથા મતદારોમાં એક ભાવનાત્મક કનેક્શન ઊભું કરી રહી છે.

શું ત્રણેય પાર્ટીઓની આ સ્ટ્રેટેજી સફળ રહેશે?
રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે સેલેબ્સને ઉતારવાથી પ્રચારમાં ઝાકઝમાળ તો વધશે, પરંતુ ખરો પડકાર 'ગ્લેમર'ને 'ગ્રાઉન્ડ લેવલના કામ'માં બદલવાનો છે.  જેમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુકના ફોલોઅર્સને પોલિંગ બૂથ સુધી લાવવાની રણનીતિ. પરંપરાગત નેતાઓને બદલે લોકપ્રિય ચહેરાઓને પ્રાધાન્ય અને રેડિયો અને સ્ટેજ દ્વારા વર્ષોથી લોકો સાથે જોડાયેલા હોવાનો ફાયદો ચોક્કસ મળી શકે છે.

 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

