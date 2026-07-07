Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સૌરાષ્ટ્રના 3 મહત્વના જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર વચ્ચે રાજ્ય સરકાર એલર્ટ: જીતુ વાઘાણીએ યોજી મહત્ત્વની વર્ચ્યુઅલ સમીક્ષા બેઠક

સૌરાષ્ટ્રના 3 મહત્વના જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર વચ્ચે રાજ્ય સરકાર એલર્ટ: જીતુ વાઘાણીએ યોજી મહત્ત્વની વર્ચ્યુઅલ સમીક્ષા બેઠક

Gujarat Monsoon2026: સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે રાજ્ય સરકાર એલર્ટ. મંત્રી જીતુ વાઘાણી આજે સવારે 10 વાગ્યે વર્ચ્યુઅલ સમીક્ષા બેઠક યોજી છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્રના ૩ મહત્વના જિલ્લાઓ ભાવનગર, રાજકોટ અને અમરેલીમાં પ્રવર્તમાન વરસાદી સ્થિતિની સમીક્ષા કરાઈ છે. ભાવનગરના પ્રભારી મંત્રી કૌશિક વેકરિયા, સ્થાનિક સાંસદ અને ધારાસભ્યઓ સહિત પદાધિકારીઓ હાજર છે. આ બેઠકમાં જિલ્લા વહીવટી તંત્રના વડા - કલેક્ટરઓ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓ જિલ્લાના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન સાથે બેઠકમાં હાજર રહ્યા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:04 AM IST
સૌરાષ્ટ્રના 3 મહત્વના જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર વચ્ચે રાજ્ય સરકાર એલર્ટ: જીતુ વાઘાણીએ યોજી મહત્ત્વની વર્ચ્યુઅલ સમીક્ષા બેઠક
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ડાયમંડ નગરી સુરત વરસાદમાં ડૂબી! વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદમાં આ વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબ્
SURAT RAINFALL41 min ago
2
Gold rate 7 July1 hr ago
3
Ahmedabad Serial Bomb Blasts Verdict1 hr ago
4
Budh Gochar1 hr ago
5
Crude Oil price 7 July1 hr ago