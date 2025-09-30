Prev
ગુજરાતમાં ખાનગી ટ્યુશન સંચાલકો પર સરકારનો સકંજો! ટૂંક સમયમાં કાયદો બનશે, નોટિફિકેશન જાહેર

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં ખાનગી ટ્યુશન સંચાલકો સામે રાજ્ય સરકાર બનાવશે કાયદો. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના અધ્યક્ષ ના વળપણ હેઠળ બનાવી કમિટી. આઠ સભ્યોની કમિટી ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ અંગે તૈયાર કરશે મુસદ્દો. નિષ્ણાંત વ્યક્તિઓને કમિટી સભ્ય તરીકે રાખી શકશે. કમિટી આ કાયદા માટેનો મુસદ્દો તૈયાર કરી સરકારને આપશે. શિક્ષણ વિભાગે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:30 PM IST

Gandhinagar News: ખાનગી ટ્યુશન સંચાલકો પર નિયંત્રણ લાવવા માટે ગુજરાત સરકારે કાયદો બનાવવાની દિશામાં મહત્ત્વનું પગલું ભર્યું છે. ગુજરાતમાં ખાનગી ટ્યુશન સંચાલકોની મનમાની અને વધતી જતી ફી પર નિયંત્રણ લાવવા માટે રાજ્ય સરકારે કાયદો બનાવવાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. આ કાયદાનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા માટે શિક્ષણ વિભાગે એક કમિટી ની રચના કરી હોવાનું નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ નિર્ણયને કારણે ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસના સંચાલકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. 

કમિટીની રચના અને તેનું કાર્ય
સરકારે કાયદાનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા માટે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB)ના અધ્યક્ષના વડપણ હેઠળ એક વિશેષ કમિટીની રચના કરી છે. આઠ સભ્યોની કમિટી ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ અંગે મુસદ્દો તૈયાર કરશે. નિષ્ણાંત વ્યક્તિઓને કમિટી સભ્ય તરીકે રાખી શકશે.

શિક્ષણ વિભાગે જાહેર કર્યું નોટિફિકેશન
શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આ અંગે સત્તાવાર નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જે સ્પષ્ટ કરે છે કે સરકાર હવે ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ પર અંકુશ લાવવા માટે ગંભીર છે. ગુજરાત સરકારનું આ પગલું શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક મહત્ત્વનો સુધારો લાવવાની સંભાવના ધરાવે છે. કમિટી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો કાયદો ખાનગી ટ્યુશન સંચાલકો માટે કેવી માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરે છે, તે જોવું રહ્યું...

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

breaking newsgujaratgandhinagarstate governmentlawprivate tuition operatorsgujarat governmentગુજરાતખાનગી ટ્યુશન સંચાલકોરાજ્ય સરકાર

