દિવાળી વેકેશનમાં આ તારીખે બંધ રહેશે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, પ્રવાસીઓ જોઈને ફરવા નીકળજો
Statue Of Unity : સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દિવાળીના દિવસે ખુલ્લુ રહેશે, પરંતું દિવાળીના બીજા દિવસે બંધ રાખવામાં આવનાર છે
Gujarat Tourism : નર્મદા કાંઠે આવેલું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ભારતભરના પ્રવાસીઓનું ફેવરિટ ડેસ્ટિનેશન છે. ત્યારે દિવાળીએ અહી મુલાકાતીઓની સંખ્યા વધી જતી હોય છે. દિવાળી વેકેશનમાં એક દિવસ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બંધ રહેવાનું છે. જેની પ્રવાસીઓ નોંધ લેવી.
તારીખ 20 ઓક્ટોબર, દિવાળી પર્વે સોમવારના રોજ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સહિતના તમામ પ્રકલ્પો ખુલ્લા રહેશે. પરંતુ તારીખ 21 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ તમામ પ્રકલ્પો બંધ રહેશે. SoUADTGA ના અધિક કલેક્ટર ગોપાલ બામણીયાએ માહિતી આપતા કહ્યુ કે, તહેવારોની રજાઓને ધ્યાને લઇને SoUADTGA દ્વારા વ્યાપક હિતમાં નિર્ણય લેવાયો છે. વિશ્વભરના પ્રવાસીઓ માટે આજે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પ્રવાસ માટે પ્રથમ પસંદગીનું સ્થળ બન્યુ છે
તે મુજબ તા. ૨૦/૧૦/૨૦૨૫ના રોજ દિવાળી પર્વ નિમિત્તે સોમવારે પણ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સહિતના પ્રકલ્પો પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લા રહેશે,તેમજ મરામત કાર્ય માટે તા. ૨૧/૧૦/૨૦૨૫ તમામ પ્રકલ્પો બંધ રહેશે. સામાન્ય રીતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને અન્ય પ્રવાસીય પ્રકલ્પો પ્રતિ સોમવારે સાપ્તાહિક મરામત કાર્ય માટે બંધ રાખવામાં આવે છે.
સોમવારે ઉજવવામાં આવતા તહેવારો નિમિત્તે પ્રવાસીઓ માટે તમામ પ્રકલ્પો ખુલ્લા રાખવાના નિર્ણયને આ અગાઉ ખુબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. SoUADTGA ના આ નિર્ણયને કારણે પ્રવાસીઓને શનિવાર, રવિવાર, સોમવારના મિની વેકેશનનો લાભ મળે છે.
આ અંગે વધુ માહિતી આપતા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી વિસ્તાર વિકાસ અને પ્રવાસન નિયમન સત્તામંડળના અધિક કલેકટર શ્રી ગોપાલ બામણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, રાજય સરકાર દ્વારા દિવાળીના તહેવારો દરમ્યાન રજાઓની જાહેરાત કરી છે આ રજાઓમાં પ્રવાસીઓને તમામ પ્રકલ્પોની મુલાકાત કરવા મળે તે હેતુથી તા. ૨૦/૧૦/૨૦૨૫,દિવાળી પર્વે તમામ પ્રકલ્પો ખુલ્લા રાખવા વ્યાપક હિતમાં નિર્ણય લેવાયો છે જેથી પ્રવાસીઓને મિની વેકેશનનો લાભ મળી શકે.
પ્રવાસીઓને પણ સત્તામંડળ તરફથી અપીલ છે કે, ઉપરોકત દિવસ દરમ્યાન પ્રવાસ માટે પોતાની ટિકિટ અમારી એકમાત્ર અધિકૃત વેબસાઈટ www.soutickets.in થી બુક કરાવે અને રજા જાહેર કરાયેલ તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૫,મંગળવારે પોતાના પ્રવાસનું આયોજન ન કરે.
