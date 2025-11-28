Prev
પાળતૂ શ્વાન કે રખડતા કૂતરામાં આ લક્ષણો દેખાય તો તેનાથી દૂર રહેજો, બહુ કામની છે આ માહિતી

Dog Attack : સતત વધી રહેલી શ્વાન કરડવાની ઘટનાઓ વચ્ચે એના બિહેવિયર વિશે જાણી લઈએ તો તેના હુમલાથી બચી શકાય છે  

Nov 28, 2025

Ahmedabad News દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ : અમદાવાદ શહેર સહિત રાજ્યમાં શ્વાનનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યાં અવાર નવાર શ્વાનના કરડવાની, લોકો પર હુમલા કરવાની ઘટનાઓ સામે આવી છે. જ્યાં કેટલીક ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. ત્યારે જો તમારે શ્વાનના હુમલાથી બચવું હોય તો તમારે શ્વાનના બિહેવિયર વિશે પણ જાણવું પડે. Z 24 કલાકે એ બતાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે કે કૂતરાનું બિહેવિયર કેવું હોય તો શું થઈ શકે. ત્યારે જુઓ અમારો શ્વાનના લક્ષણ પરનો આ ખાસ અહેવાલ.

  • શહેર સહિત રાજ્યમાં શ્વાનના આતંકનો મામલો
  • ક્યાંક બાળક, તો ક્યાંક મોટી વ્યક્તિ પર શ્વાનનો હુમલો
  • કેટલાક સ્થળ શ્વાનનાં ટોળા ના હુમલાની પણ ઘટના આવી છે સામે

દરેક વ્યક્તિની જેમ દરેક અબોપ પશુ પક્ષીઓ સમાન હોય છે. કોઈ કોઈનું દુશ્મન નથી. પણ તાજેતરમાં શ્વાન કરડવાની ઘટનાએ લોકોમાં એક ભયનો માહૉલ ઉભો કર્યો છે. કે તમને તો કોઈ શ્વાન કરડશે તો નહીં ને. કેમ કે તાજેતરમાં અમદાવાદ અને સુરતમાં એ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવી છે.

જ્યાં તાજેતરમાં અમદાવાદમાં પાલડી વિસ્તાર અને સુરતમાં અલગ અલગ વિસ્તારમાં કૂતરા કરડવાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવે છે. જ્યાં અમદાવાદમાં પાલડીમાં ટુવ્હીલર મૂકવા જતા એક યુવાનને તેની પાછળથી આવેલો શ્વાન કરડે છે. અમદાવાદમાં મતદાર યાદીની કામગીરી કરવા ગયેલા મહિલા કર્મચારીને શ્વાન કરડવાની ઘટના બને છે. એ જ રીતે સુરતમાં એક બાળક પર ચારથી પાંચ શ્વાનના હુમલાની ઘટના અને કરડવાની ઘટના બની છે. એટલું જ નહીં પરંતુ પાળતૂ કૂતરાઓના બાળકો પર હુમલા અને કરડવાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. જે શ્વાનના આતંકથી બાળકોને એકલા બહાર મોકલવા અને પોતે બહાર નીકળતા ભય અનુભવવા પર લોકોને મજબૂર કરી દીધા છે.

ત્યારે z 24 કલાકે એક પ્રયાસ હાથ ધર્યો કે જેનાથી જાણી શકાય કે શ્વાન કરડશે કે નહીં. આ વિશે જીવદયા સંસ્તાના મેનેજર સુમિત ગુરનાનીએ કહ્યું કે, કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું બિહેવીયર બદલાય તે પહેલાં તેના લક્ષણ પણ બદલાય. શ્વાન કરડવાની ઘટનામાં પણ આવું જ કઈંક હોય છે. જો તે જાણી લઈએ તો શ્વાન કરડવા અને તેના હુમલાની ઘટનાથી બચી શકાય. 

જો એ લક્ષણ જોઈએ તો....
એનિમલ એક્સપર્ટ ડો. કે. એમ. જાદવે જણાવ્યું કે, શ્વાન કરડતા પહેલા તેના કેટલાક લક્ષણ હોય છે. શ્વાનના બિહેવિયર વિશે જાણી લો તો તેના હુમલાથી બચી શકો છો. વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા પણ આ પ્રયાસો કરાઈ રહ્યા છે. શ્વાનના વિવિધ બિહેવિયર વિશે જાણવાથી શ્વાનના હુમલાથી બચી શકાય છે.  શ્વાનના મુખ્ય 5 લક્ષણો હોય છે જેમાં પહેલું શ્વન ખુશ હોય ત્યારે પૂંછડી હલાવતું અને રમતું દેખાતું હોય છે.

તો આ સંજોગોમાં પાળતૂ શ્વાનથી દૂર રહેજો 

  • જ્યારે શ્વાન ભયભીત હોય ત્યારે તેના કાન સીધા અને માથાની પાછળ હોય અને ઘુરક્યા કરે ત્યારે ભયભીત શ્વાનથી દૂર રહેવું જોઈએ. 
  • શ્વાન તણાવમાં હોય ત્યારે ગરદનના વાળ ઊંચા અને શરીર અકડ હોય ત્યારે પણ શ્વાનથી દૂર રહેવાની સલાહ
  • શ્વાન બેચન હોય ત્યારે પૂંછડી બે પગ વચ્ચે હોય અને ત્રાસી આંખે જોઇ ચાલતું હોય ત્યારે શ્વાનની નજીક ન જવું જોઈએ
  • શ્વાનની બાજુમાંથી ઝડપથી દોડીને, ચાલીને કે ઝડપી વાહન ચલાવીને ન જવું જોઈએ, તેમ કરવાથી શ્વાન પાછળ પડે છે અને કરડે છે
  • શ્વાનની આંખમાં આંખ મિલાવીને જોવું ન જોઈએ કે પથ્થર ન ફેકવો જોઈએ. તેનાથી પણ શ્વાન ક્રોધિત થાય છે અને સ્વ બચાવમાં કરડે છે
  • માદા શ્વાન વિહાણી હોય ત્યારે પણ તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. કેમ કે એ સમયે તે બાળકને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે હુમલો કરી કરડતા હોય છે

શિયાળામાં માદા શ્વાન વિહાતી હોય છે, જેના કારણે એ બાળકને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે કરડવાના કિસ્સા સામે આવતા હોય છે. કોઈ સોસાયટીમાં રહેલું શ્વાન અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશે ત્યારે સ્વ બચાવમાં પણ કરડતું હોય છે. શિયાળામાં લોકો ટોપી, દુપટ્ટો કે અન્ય વસ્તુથી પોતાનું મોઢું ઢાંકીને વહેલી સવારે નીકળતા હોય છે જેને અજાણી વ્યક્તિ સમજી સ્વ બચાવમાં પ્રોટેકશનમાં પણ શ્વાન કરડતા હોય તેવી શક્યતા છે. કોઈ સોસાયટીમાં જઈએ તો કોઈ સ્થાનિક કે સોસાયટીના સભ્યને સાથે રાખી જઈએ. 

શ્વાન કરડ્યા બાદ સૌથી પહેલા આ કામ કરો 
શ્વાન કરડે તે બાદ લોકોએ સૌ પ્રથમ ઘાને 15 મિનિટ વહેતા પાણીમાં સાફ કરવું. તે બાદ ઘા ઉપર બીટાડીન, સ્પિરિટ કે ડેટોલ લગાવી ઘાને સાફ કરવું. અને તે બાદ તરત ડોક્ટર પાસે જઈને રસી લેવી.

ડોક્ટરની એક સલાહ એ પણ હતી કે, જો શ્વાનની વસ્તી પર કંટ્રોલ લાવવામાં આવે તો પણ આ પ્રકારની ઘટનાઓને કંટ્રોલ કરી શકાય. જેના માટે શ્વાનનું ખસીકરણ થવું પણ જરૂરી છે. જે અંગે પણ જીવદયા સાથે જોડાયેલ ડોકટરે સલાહ આપી. જે અંગે તંત્ર એ કામ કરવાની જરૂર લાગી રહી છે. ત્યારે જો આટલું કરવાથી અને આટલી બાબતનો ખ્યાલ હોય તો શ્વાનનાં હુમલા અને શ્વાન કરડવાથી બચી શકાય. જેના માટે જરૂરી છે કે લોકો આ મુદ્દાઓ જાણી અને સમજી લે અને યાદ રાખે. કેમ કે સ્વ જાગૃતિ એ જ સ્વ બચાવ કરી શકે છે

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે.

