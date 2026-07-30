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આ ખતરનાક આગાહીથી બચીને રહેજો! ગુજરાત પર અતિભારે આફત, આગામી 4 દિવસ આ જિલ્લામાં તૂટી પડશે આભ

Gujarat Rain Alert: ગુજરાત પર વધુ એક વાર ભારેથી અતિભારે વરસાદનો ખતરો છે. એક કે બે નહીં, પરંતુ પાંચ-પાંચ સિસ્ટમ સક્રિય થતા રાજ્ય પર સંકટના વાદળો છવાયા છે. રાજ્યના 14 જિલ્લાઓમાં તો વરસાદનું રેડ અલર્ટ છે. અત્યાર સુધી ક્યારેય ન પડ્યો હોય એવો વરસાદ ખાબકવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ક્યા જિલ્લાને રહેવાનું છે સાવધાન અને ક્યાં પડશે મુશળધાર વરસાદ, ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 30, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:51 PM IST
આ ખતરનાક આગાહીથી બચીને રહેજો! ગુજરાત પર અતિભારે આફત, આગામી 4 દિવસ આ જિલ્લામાં તૂટી પડશે આભ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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