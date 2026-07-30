/આ ખતરનાક આગાહીથી બચીને રહેજો! ગુજરાત પર અતિભારે આફત, આગામી 4 દિવસ આ જિલ્લામાં તૂટી પડશે આભ

Gujarat Rain Alert: ગયા અઠવાડિયે દક્ષિણ ગુજરાત અને અમદાવાદમાં પડેલા વરસાદની અસર હજુ તો વર્તાઈ રહી છે, ત્યાં વધુ એક ધમાકેદાર રાઉન્ડની આગાહી કરવામાં આવી છે. શુક્રવાર 31 જુલાઈએ 14 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. નર્મદામાં અસામાન્ય વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ભાવનગર અને બોટાદમાં રેડ અલર્ટ છે. આ સાથે ગાંધીનગર, ખેડા, પંચમહાલ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ અને અમરેલીમાં ઓરેન્જ અલર્ટ છે.
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ઓગસ્ટ મહિનો શરૂ થતાની સાથે જ અનરાધાર વરસાદની આગાહી છે. ડીપ ડીપ્રેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, શીયર ઝોન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ઓફશોર ટ્રફ સક્રિય થયું છે. જેના કારણે બારે મેઘ ખાંગા થઈને તૂટી પડવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. આગામી છ દિવસ સુધી રાજ્ય પર ખતરો રહેશે. કેટલાક ભાગોમાં 15 થી 20 ઈંચ વરસાદ પડી શકે છે. 3 ઓગસ્ટથી 13-14 ઓગસ્ટ સુધી પણ તબક્કાવાર વરસાદી રાઉન્ડ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલે એવી પણ આગાહી કરી છે કે, અત્યાર સુધીમાં જે વિસ્તારો ઓછો વરસાદ પડ્યો છે, ત્યાં પણ ખૂબ વધુ વરસાદ પડી શકે છે.
આગાહી તો અત્યંત ભારે વરસાદની છે. તંત્ર પણ તમામ ચોકસાઈ રાખી રહ્યું છે. શાળા-કોલેજમાં રજા જાહેર કરાઈ રહી છે. આવા સંજોગોમાં ખોટું જોખમ ન લેવાની કે કામ વગર બહાર ન નિકળવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે.
1. ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહીવાળા જિલ્લાઓ
આ જિલ્લાઓમાં 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન અલગ-અલગ દિવસે ભારેથી અતિભારે, અત્યંત ભારે કે અસાધારણ વરસાદ પડવાની વધુ શક્યતા છે. જેમાં નર્મદા જિલ્લામાં 31 જુલાઈએ અસાધારણ અત્યંત ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તો અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચમાં 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટ દરમિયાન અત્યંત ભારે વરસાદની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ છે.
જ્યારે સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં 30 જુલાઈ અને 31 જુલાઈના રોજએ ભારેથી અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો ગાંધીનગર, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદમાં 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે. બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં 1 ઓગસ્ટના રોજ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, ભાવનગર, મોરબી, બોટાદ, કચ્છમાં 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટ દરમિયાન ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. અમરેલીમાં 31 જુલાઈએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
2. ભારે વરસાદની આગાહીવાળા જિલ્લાઓ
આ જિલ્લાઓમાં મધ્યમ પવન સાથે છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ (Heavy Rain) થવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. જેમાં મહીસાગરમાં 30 જુલાઈથી 2 ઓગસ્ટ સુધી સતત ભારે વરસાદની શક્યતા છે. તો જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગિર સોમનાથ, દીવમાં 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટના રોજ માત્ર ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જ્યારે બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદમાં 31 જુલાઈ અથવા 2 ઓગસ્ટના રોજ છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે.
3. સામાન્ય અને હળવા વરસાદની આગાહીવાળા જિલ્લાઓ
આગામી દિવસોમાં આ જિલ્લાઓમાં મુખ્યત્વે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ અથવા માત્ર ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડશે. તમામ જિલ્લાઓમાં (4 અને 5 ઓગસ્ટ) મંગળવાર અને બુધવારના રોજ ગુજરાતના લગભગ તમામ જિલ્લાઓમાં વરસાદનું જોર ઘટી જશે અને માત્ર છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ જ રહેશે.
30 જુલાઈના રોજ ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ અને 40-50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. જ્યારે 2 ઓગસ્ટ અને 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, ભરૂચ વગેરેમાં વરસાદ ધીમો પડીને હળવોથી મધ્યમ થઈ જશે.