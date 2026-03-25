ઘોર કળયુગ! માતાએ જેના પર ભરોસો કર્યો એ જ નીકળ્યો હેવાન; સાવકા પિતાએ બે સગીર દીકરીને બનાવી ગર્ભવતી
Navsari News: નવસારીના ચીખલીમાં એક માતાના પગ તળેથી જમીન ત્યારે સરકી ગઈ જ્યારે તેની સાથે લિવ ઈન રિલેશનમાં રહેતા પાર્ટનરે તેની માસુમ બે દીકરીઓ સાથે અનેકવાર દુષ્કર્મ આચરી તેમને ગર્ભવતી બનાવી દીધી હતી. ઘટનામાં ચીખલી પોલીસે આરોપી કળિયુગી સાવકા પિતાની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
- નરાધમ સાવકા પિતાએ બે સગીર પુત્રીઓને હવસનો શિકાર બનાવી કરી ગર્ભવતી
- લિવ-ઈન પાર્ટનરે જ બે માસુમ બાળકીઓનું જીવન નર્ક બનાવ્યું
- પેટમાં દુખાવો થતા પાંચ મહિનાનો ગર્ભ હોવાનો ખુલાસો
Navsari News: માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના નવસારી જિલ્લાના ચીખલી તાલુકામાં પ્રકાશમાં આવી છે. ઘોર કળયુગ હોય એવી ઘટના નવસારીના ચીખલી તાલુકાના એક ગામડામાં સામે આવી છે. અહીં 6 વર્ષથી એક મહિલા સાથે લીવઇન રિલેશનશિપમાં રહેતા પાર્ટનરે મહિલાની બે દીકરીઓનું જીવન દોહલ્યું કરી નાખ્યું છે. 12 અને 13 વર્ષની માસુમ બાળકીઓનો સાવકો પિતા થતો હોવા છતાં આ નરાધમે બાળકીઓને પોતાની હવસનો શિકાર બનાવી હતી.
બાળાને પેટમાં દુ:ખાવો થતા થયો ખુલાસો
છેલ્લા થોડા મહિનાઓથી બાળકીઓને તેમને અને તેની માતાને ભોજન ન આપવાની ધમકીઓ આપી હવસખોર પિતા પુત્રીના સંબંધોને લજવી રહ્યો હતો. ઘરની નજીકના જંગલ જેવા વિસ્તારમાં તેમજ ક્યારેક ઘરમાં પણ સાવકા પિતાએ બાળકીઓ સાથે દુષ્કર્મ આચાર્ય હતું. આ દરમિયાન 12 વર્ષીય નાની બાળકીને પેટમાં દુખાવો થતાં તેની માતા તેને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઉપર લઈ ગઈ હતી. જ્યાં બાળકી સાથે કંઈક અજુગતું થયું હોવાનું જાણતા ડોક્ટરે સોનોગ્રાફી કરવાની સલાહ આપી.
સોનોગ્રાફી કરાવવામાં આવતા માતાના ઉડી ગયા હોશ
માતાએ જ્યારે બાળકીને સોનોગ્રાફી કરાવી ત્યારે તેના પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. કારણ 12 વર્ષીય બાળાના પેટમાં પાંચ મહિનાનો ગર્ભ હતો. બેબાકડી બનેલી માતાએ જ્યારે પોતાની દીકરીને આ મુદ્દે પૂછ્યું તો એના હોશ ઉડી ગયા હતા. કારણ કે, તેની દીકરીને ગર્ભવતી બનાવનાર બીજો કોઈ નહીં, પરંતુ એનો પાર્ટનર અને બાળકીનો સાવકો પિતા હતો. જ્યારે માતાએ ઘરે ફોન કર્યો, ત્યારે 13 વર્ષીય મોટી દીકરી પણ રડવા માંડી હતી અને તેની સાથે પણ પિતાએ બળજબરી કરી હોવાનું જણાવતા માતાને શું કરવું એ સમજ ન પડી.
જેના ઉપર વિશ્વાસ રાખી નવો સંસાર માંડ્યો હતો. એ જ નરાધમે પોતાની બાળકીઓનું જીવન બત્તર કરી નાખ્યું હતું. સમગ્ર મુદ્દે માતાની ફરિયાદને આધારે ચીખલી પોલીસે પોસ્કો, દુષ્કર્મ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કળિયુગમાં પિતા પુત્રીના સંબંધોને લાંછન લગાડનાર કળિયુગી પિતાની ધરપકડ કરી કાયદાનો પાઠ ભણાવી તપાસ હાથ ધરી છે.
આરોપી દિકરીઓની માતા સાથે 6 વર્ષથી લિવઈનમાં રહેતો હતો
ચીખલી નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ભગીરથસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, ચીખલી પોલિસ સ્ટેશનમાં એક દુષ્કર્મનો કેસ આવેલો, જેની વિગત એવી છે કે આરોપી કે જે ચીખલી તાલુકા વિસ્તારમાં રહે છે, તે એક મહિલા સાથે છેલ્લા છ વર્ષથી 'લિવઇન' રિલેશનમાં રહેતા હતાં. આ મહિલાને તેના પહેલા પતિથી ચાર સંતાનો હતા, જેમાંની બે સગીર વયની બાળાઓ હતી. આ બાળાઓ સાથે આરોપી જે આ મહિલા સાથે રિલેશનમાં હતા તેની બન્ને સગીર વયની બાળાઓ સાથે તેણે દુષ્કર્મ કરેલો અને ઘણા સમયથી દુષ્કર્મ કર્યો આવતો હતો. જ્યારે એક બાળાને પેટમાં દુ:ખાવો થતા હોસ્પીટ્લાઈઝ કરવામાં આવી અને ત્યાં આ વાતનો ખુલાસો થયો. હાલ આ ગુનાની તપાસ પોલીસ કરી રહી છે, આ ઉપરાંત આરોપીની ધરપકડ કરી પોલીસે આગળ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
લિવ-ઈનમાં રહેતી મહિલાઓ માટે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો
બીજા લગ્ન અથવા લિવઈન રિલેશનમાં રહેતી મહિલાઓ માટે ચીખલીની બાળકીઓને ગર્ભવતી બનાવનાર સાવકા પિતાની ઘટના એક ચેતવણીરૂપ કિસ્સો છે. જેના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને પોતાનું અને બાળકોનું જીવન વ્યતીત કરવાના સપના જોવામાં આવે છે. એ જ ક્યાંક હેવાન બનીને તમારું જીવન મૃત્યુ સમાન બનાવી ન દે છે.
