/સુરતમાં વંદે ભારત એક્સપ્રેસ પર પથ્થરમારો, આનંદીબેન પટેલ પણ ટ્રેનમાં હતા સવાર

Vande Bharat Train : સુરતથી અમદાવાદ આવતી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન પર પથ્થરમારાની ઘટના સામે આવી છે. ઉત્રાણ રેલવે સ્ટેશન નજીક અજાણ્યા શખ્સોએ ટ્રેનને નિશાન બનાવી પથ્થરમારો કર્યો હતો. ઘટનાના સમયે ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ પણ ટ્રેનમાં સવાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ટ્રેન પર અચાનક પથ્થરમારો
મળતી માહિતી મુજબ, સુરતથી અમદાવાદ તરફ જતી વંદે ભારત ટ્રેન ઉત્રાણ રેલવે સ્ટેશન નજીકથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે અચાનક કેટલાક શખ્સોએ ટ્રેન પર પથ્થરો ફેંક્યા હતા. પથ્થરમારાને કારણે ટ્રેનના C-6 અને C-10 કોચને નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનામાં કોચના કાચ સહિતના કેટલાક ભાગોને નુકસાન પહોંચ્યું હોવાની માહિતી છે.
ટ્રેન પર અચાનક થયેલા પથ્થરમારાથી મુસાફરોમાં પણ ગભરાટનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે, સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ મુસાફરને ગંભીર ઈજા થઈ હોવાની માહિતી સામે આવી નથી.
સુરત નજીક વંદે ભારત એક્સપ્રેસ પર પથ્થરમારો, ઘટના સમયે આનંદીબેન પટેલ પણ ટ્રેનમાં હતા સવાર#Gujarat #BreakingNews #News #AnandibenPatel #VandeBharat pic.twitter.com/71JZkkuO3A
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 25, 2026
એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની અટકાયત
ઘટનાની જાણ થતાં જ રેલવે પોલીસ અને રેલવે સુરક્ષા દળના જવાનો તાત્કાલિક સક્રિય થયા હતા. સુરક્ષા એજન્સીઓએ ઉત્રાણ રેલવે સ્ટેશન અને આસપાસના વિસ્તારમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. પથ્થરમારો કયા કારણોસર કરવામાં આવ્યો અને તેમાં કેટલા લોકો સંડોવાયેલા હતા તે અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ મામલે પોલીસે કાર્યવાહી કરતાં એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની અટકાયત કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસ દ્વારા તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે અને પથ્થરમારાની સમગ્ર ઘટનાની કડી જોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
વંદે ભારત જેવી હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન પર પથ્થરમારાની ઘટનાઓ અગાઉ પણ સામે આવી ચૂકી છે. આવી ઘટના માત્ર ટ્રેનને નુકસાન પહોંચાડતી નથી, પરંતુ મુસાફરોની સુરક્ષા માટે પણ ગંભીર જોખમ ઊભું કરે છે. ખાસ કરીને હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન પર પથ્થરમારાથી મુસાફરોને ઈજા થવાની શક્યતા રહે છે.