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ઉત્તર ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ: ભાભરમાં છાતીસમા પાણી, કડીમાં 7 ઈંચથી વધુ, જાણો ક્યા કેટલો પડ્યો

Gujarat Monsoon 2026: દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાત બાદ હવે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘાની બેટિંગ. વાવ-થરાદના દિરોદરમાં 4 કલાકમાં 6 ઈંચથી વધુ વરસાદ. તો ભાભરમાં 5, રાધનપુર, સાંતલપુરમાં 3 ઈંચ વરસાદ. અમરેલી અને લીલીયામાં પણ 3 ઈંચને પાર. વાવ થરાદના ભાભરમાં ભારે વરસાદના કારણે ભારે સંકટ. રાત્રે વરસેલા વરસાદથી લાઠી બજાર વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ. છાતી સુધી પાણી ભરાતા દુકાન-ઘરોને ભારે નુકસાન.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 24, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:01 PM IST
ઉત્તર ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ: ભાભરમાં છાતીસમા પાણી, કડીમાં 7 ઈંચથી વધુ, જાણો ક્યા કેટલો પડ્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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