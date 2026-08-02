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સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ: મોરબીમાં સૌથી વધુ સાડા 8 ઈંચથી વધુ ખાબક્યો, સુરેન્દ્રનગરમાં જળબંબાકાર

Gujarat Monsoon 2026: સૌથી વધુ મોરબીમાં 8.78 ઇંચ, ટંકારમાં 7.64 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રા 7, મોરબીના હળવદમાં સાડા છ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. આ ઉપરાંત 25 તાલુકામાં 3થી 6 ઈંચ તો 102 તાલુકામાં 1થી 2 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. જ્યારે બાકીના તાલુકામાં 1 ઈંચ કરતા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. આજે (2 ઓગસ્ટ) સવારના 6થી 8 વાગ્યા સુધીમાં કપરાડા, ઉમરપાડા, માણાવદર, જેતપુર પાવી સહિત 44 તાલુકામાં 1 મિમીથી લઈને અડધા ઇંચ સુધીનો વરસાદ નોંઘાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 02, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:34 AM IST
સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ: મોરબીમાં સૌથી વધુ સાડા 8 ઈંચથી વધુ ખાબક્યો, સુરેન્દ્રનગરમાં જળબંબાકાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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