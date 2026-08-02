/સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ: મોરબીમાં સૌથી વધુ સાડા 8 ઈંચથી વધુ ખાબક્યો, સુરેન્દ્રનગરમાં જળબંબાકાર

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘાએ ભારે ધબધબાટી બોલાવતા ચારેકોર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મોરબી અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મૂશળધાર વરસાદથી ભારે તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. રાજ્યના 257 તાલુકાઓમાં નોંધાયેલા વરસાદમાં સૌથી વધુ વરસાદ મોરબીમાં 8.78 ઈંચ નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત ટંકારામાં 7.64 ઈંચ અને હળવદમાં સાડા છ ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો. મોરબીમાં નદી-નાળા અને લોકાયરા ઉભરાતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. ભારે ઘોડાપૂરની પરિસ્થિતિમાં ફસાયેલા 5 જેટલા લોકોનું બોટની મદદથી સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
ધ્રાંગધ્રા પાણી-પાણી: સુરેન્દ્રનગરના 13 રસ્તાઓ બંધ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ વરસાદે વિરામ લીધા વિના તોફાની બેટિંગ કરી છે. ધ્રાંગધ્રામાં 7 ઈંચ જેટલો આફતનો વરસાદ વરસતા સમગ્ર પંથક પાણી-પાણી થઈ ગયો છે. ભારે વરસાદના કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 13 જેટલા મુખ્ય અને આંતરિક રસ્તાઓ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરવા પડ્યા છે. લખતર સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળતા કેટલાક ગામડાંઓ સંપર્ક વિહોણા બન્યા હતા. ઉપરવાસમાં સારા વરસાદથી વઢવાણ ભોગાવો-2 (ધોળીધજા) ડેમ અને ધ્રાંગધ્રાનું ઐતિહાસિક રણમલ તળાવ ઓવરફ્લો થઈ ગયા છે.
રાજ્યના 257 તાલુકામાં મેઘમહેર (છેલ્લા 24 કલાકના આંકડા)
25 તાલુકામાં 3થી 6 ઈંચ વરસાદ, 102 તાલુકામાં 1થી 2 ઈંચ વરસાદ અને બાકીના તાલુકાઓમાં 1 ઈંચથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. આજે (2 ઓગસ્ટ) સવારે 6થી 8 વાગ્યા સુધીના બે કલાકમાં જ કપરાડા, ઉમરપાડા, માણાવદર અને જેતપુર પાવી સહિત 44 તાલુકાઓમાં 1 મિમીથી લઈને અડધા ઈંચ સુધીનો વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે.
દક્ષિણ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ જળસંકટ
શનિવારે ખાબકેલા વરસાદથી માત્ર સૌરાષ્ટ્ર જ નહીં, પરંતુ ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ તારાજીના એંધાણ વર્તાયા છે. સુરત ખાડીપૂરની સ્થિતિ પુનરાવર્તિત થતાં સણીયા હેમાદ વિસ્તારમાં જળબંબાકાર થયો છે. જ્યારે નવસારી, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, ઊંઝા અને વડોદરા શહેરમાં પણ ભારે વરસાદના કારણે નીચાણવાળા સોસાયટી-વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની વ્યાપક ફરિયાદો ઉઠી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ હજુ પણ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે, જેના પગલે તંત્રને એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવ્યું છે.