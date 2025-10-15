Prev
Next

NRI Village of India: ગુજરાતનું આ ગામડું...જ્યાં BMW અને Mercedes તો હાલતા ચાલતા જોવા મળે, સમૃદ્ધિ જોઈ આંખો પહોળી થઈ જાય, Photos

NRI Village of India ગુજરાતનું આ ગામડું તો ભલભલા શહેરોને ટક્કર મારે તેવું છે જે એનઆરઆઈ ગામ તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેની સમૃદ્ધિ જોઈને લોકો સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. તમે પણ તેના વિશે જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 15, 2025, 01:42 PM IST

Trending Photos

NRI Village of India: ગુજરાતનું આ ગામડું...જ્યાં BMW અને Mercedes તો હાલતા ચાલતા જોવા મળે, સમૃદ્ધિ જોઈ આંખો પહોળી થઈ જાય, Photos

ભારતના ગામડાઓ વિશે વિચારીએ તો પહેલા એવું હતું કે કીચ્ચડ, તૂટેલા રસ્તા, પલાયન વગેરે મગજમાં આવતુ હતું. પરંતુ ગુજરાતનું આ ગામ આ તમામ ધારણાઓને તોડે છે. આણંદ જિલ્લાનું આ ગામ કઈક એવું ગામ છે કે જેને લોકો “NRI Village” પણ કહે છે. અહીં ફક્ત પૈસા નહીં પરંતુ દુનિયાભરમાં વસેલા લોકોનું પોતાના ગામ સાથેનું જોડાણ સૌથી મોટી તાકાત છે. 

મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ધર્મજની કહાની 1895થી શરૂ થાય છે જ્યાંના બે યુવાઓ, જોતરામ કાશીરામ પટેલ, અને ચતુરભાઈ પટેલે આફ્રીકાનો રસ્તો પકડ્યો. ત્યારબાદ પ્રભુદાસ પટેલ માનચેસ્ટર પહોંચ્યા અને “Manchesterwala”કહેવાવા લાગ્યા. ધર્મજથી નીકળેલા ગોવિંદભાઈ પટેલ એડન (આજનું યમન) ગયા જ્યાં તેમણે તમાકુનો ધંધો શરૂ કર્યો હતો. એડન તે સમયે અરબ દેશોનું મોટું બંદર હતું. જ્યાં ભારતીય વેપારીઓ વેપાર માટે જતા હતા. અહીંથી ધર્મજનું નામ આફ્રીકા અને અરબમાં પણ ફેલાવવા લાગ્યું. આજે એક એવું અનુમાન છે કે ધર્મજથી નીકળેલા લગભગ 1700 પરિવાર બ્રિટનમાં,  800 અમેરિકામાં 300 કેનેડામાં અને 150 જેટલા ઓસ્ટ્રેલિયામાં તથા ન્યૂઝીલેન્ડમાં વસેલા છે. આ  ઉપરાંત આફ્રીકા અને અનેક અન્ય દેશોમાં પણ ધર્મજના લોકો મોટી સંખ્યામાં વસેલા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

May be an image of the Charminar and the Qutub Minar

ગામ સાથે પ્રેમ નથી ઘટ્યો
સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ લોકોએ ગામને ક્યારેય ભૂલાવ્યું નથી. 2007માં ગામને સંગઠિત વિકાસનું મોડલ બનાવવામાં આવ્યું અને પરિણામ પછી તો ચોંકાવનારું આવ્યું. ધર્મજમાં ઘૂસતા જ સૌથી પહેલા તમને જોવા મળશે સ્વચ્છ RCC રસ્તા. જેના કિનારે બ્લોક લાગેલા છે. કોઈ કચરાના ઢગલા નહીં, કોઈ ગંદુ પાણી નહીં, પંચાયત રોજ સફાઈ કરાવે છે અને ગામવાળા પોતે સાફ સફાઈનું ધ્યાન રાખે છે. 

મનોરંજન માટે સૂરજબા પાર્ક છે જ્યાં સ્વિમિંગ પુલ, બોટિંગ અને ગાર્ડન જેવી સુવિધાઓ છે. પશુપાલકો માટે 50 વીઘા જમીન ફક્ત લીલું ઘાસ ઉગાડવા માટે આપવામાં આવી છે જેથી કરીને આખુ વર્ષ ચારાની તકલીફ ન પડે. અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ અહીં 1972થી કામ કરે છે જે ઘણા શહેરોમાં પણ નથી. 

May be an image of motorcycle, temple and monument

ફક્ત 11,333 લોકોની વસ્તીવાળા આ 17 હેક્ટરના ગામમાં 11 બેંક શાખાઓ છે. નેશનલાઈઝ્ડ, પ્રાઈવેટ અને  કો ઓપરેટિવ બેંકો બધી હાજર છે. ગામમાં બેંકોમાં 1000 કરોડ રૂપિયાની થાપણો છે. અહીં પહેલી બેંક 1959માં ખુલી હતી અને 1969માં ગામની પોતાની ગ્રામ સહકારી બેંક પણ બની. જેના ચેરમેન એચ એમ પટેલ હતા જે બાદમાં ભારતના નાણામંત્રી પણ બન્યા હતા. 

May be an image of street

પંચાયત છે ખુબ સંપન્ન
ગામના રસ્તાઓ પર મર્સિડિઝ, ઔડી અને બીએમડબલ્યુ જેવી ગાડીઓ જોવા મળે છે. એટલે સુધી કે કબ્રસ્તાનમાં દાનપટ્ટીઓ Shilling (આફ્રીકામાં ચાલતી મુદ્રા)માં લખેલી મળે કારણ કે આફ્રીકા સાથે જોડાણ હજુ પણ જીવિત છે. ધર્મજની અસલ તાકાત તેનું પંચાયતી મોડલ છે. પંચાયત પાસે પોતાના સંસાધન છે. ગામવાળા, પછી ભલે વિદેશમાં હોય કે ભારતમાં, પંચાયતને સહયોગ કરે છે. દર વર્ષે 12 જાન્યુઆરીએ ધર્મજ દિવસ ઉજવાય છે. ત્યારે NRI લોકો મોટી સંખ્યામાં ગામ પાછા ફરે છે અને ઉજવણી કરે છે. 

May be an image of the Charminar and the Qutub Minar

ધર્મજ એક સમૃદ્ધ ધનાઢ્ય ગામડું જ નથી પરંતુ એક સંદેશ છે કે જો વાત જ્યારે પોતાના ગામના વિકાસની હોય તો વિદેશમાં રહીને પણ ગામમાં ધરમૂળ ફેરફાર લાવી શકાય છે. જે દેખાડે છે કે ગ્લોબલ સક્સેસ અને માદરે વતનનો મોહ મળીને એક અસાધારણ કહાની બની શકે છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Dharmaj VillageDharmajvillage lifeNRI Village

Trending news