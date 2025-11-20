Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અંધશ્રદ્ધાને પોષતી અજીબોગરીબ ઘટના! મૃતકની આત્મા લેવા ભુવા સાથે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા પરિવારજનો!

Chhota Udepur News: આધુનિક યુગમાં પણ અંધશ્રદ્ધાનું જાણે વધ્યું સામ્રાજ્ય. છોટાઉદેપુરમાં અંધશ્રદ્ધાને પોષતી અજીબોગરીબ બની ઘટના. મૃતકની આત્મા લેવા માટે ભુવા સાથે પરિજનો હોસ્પિટલ આવ્યા. ત્રણ દિવસ પહેલા ગંભીર બીમારીમાં વ્યક્તિનું થયું હતું મોત. તાંત્રિકવિધિ કરીને મૃતકના આત્માને ભેગો લીધાનો કર્યો દાવો. મૃતકની આત્માને લઈને ભુવા સાથે પરિજનો ફર્યા પરત. મૃતકના પરિજનો ખોડીવલી ગામના રહેવાસી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:04 PM IST

Trending Photos

અંધશ્રદ્ધાને પોષતી અજીબોગરીબ ઘટના! મૃતકની આત્મા લેવા ભુવા સાથે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા પરિવારજનો!

Chhota Udepur News: આજના મોડલ યુગમાં પણ આદિવાસી વિસ્તાર ની અંદર આદિવાસી લોકો અંધશ્રદ્ધા પર વિશ્વાસ મૂકતા હોય છે તેનો ત્રાજ દ્રશ્ય કિસ્સો છોટાઉદેપુર માંથી સામે આવ્યો છે ત્રણ દિવસ અગાઉ બીમારીથી મૃત પામેલા વ્યક્તિનો આત્મા લેવા માટે પરિવારજનો બળવાને સાથે રાખી વિધિ કરી આત્મા લેવા માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

છોટાઉદેપુર જિલ્લોએ આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવે છે અહીંના આદિવાસીઓ મોડેલ યુગમાં પણ અંશ્રદ્ધા પર વિશ્વાસ રાખતા હોય છે તેનો તાજો કિસ્સો છોટાઉદેપુરના ખોડિવલી ગામેથી સામે આવ્યો છે ત્રણ દિવસ અગાઉ છોટાઉદેપુર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે બીમાર વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું હતું જેને લઈને પરિવારજનો બીમાર વ્યક્તિનો મોત બાદ ત્રીજા દિવસે છોટાઉદેપુર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે બળવાને લઈને મૃત વ્યક્તિનો આત્માને લેવા માટે પહોંચ્યા હતા સિવિલ હોસ્પિટલના ગેટ ઉપર બળવા દ્વારા વિધિ કરી મૃત વ્યક્તિનો આત્માને લઈ જવામાં આવ્યા હોવાનું બળવાએ દાવો કર્યો હતો. 

આ બાબતે પરિવારજનો સાથે વાત કરતા પરિવારજનો એ જણાવ્યું કે આ પરંપરા અમે વર્ષોથી ચલાવે છે અને મારા પિતાથી ધનજીભાઈ રાઠવા લાંબી બીમારી બાદ તેઓનું મોત થયું છે અને ત્રણ દિવસ બાદ અમે પરંપરા મુજબ મારા પિતાશ્રીનો આત્મા લેવા માટે બળવાને સાથે રાખી છોટાઉદેપુર હોસ્પિટલ ગયા હતા ત્યાં બળવા દ્વારા મારા પિતાનો આત્માને પાણી ભરેલા કળશની અંદર લીધો હતો ત્યારબાદ એને ઘરે લાવ્યા હતા અને પછી બળવા દ્વારા વિધિ કરી હતી. 

આ બાબતે છોટાઉદેપુર સિવિલ હોસ્પિટલના ઇન્ચાર્જ સુપ્રી ટેન્ડર કેવલ મોદીને પૂછતા તેમને જણાવ્યું કે અગાઉ પણ સ્ટાફને કહેવામાં આવ્યું છે કે અંધશ્રદ્ધા બાબતે અમે વિરોધ કરીએ છીએ અંશ્રદ્ધા નું અમે હૈયા પાલન કરવા દેતા નથી જનરલ હોસ્પિટલમાં સિક્યુરિટીનો અભાવ સ્ટાફના ભાવના કારણે ઘણીવાર આ લોકો આવી વિધિ કરતા હોય છે જેને અમે રોકવાનો બને એટલો પ્રયાસ કરીએ છીએ. 

અંધશ્રદ્ધાના બનાવને લઈને વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યા દ્વારા પણ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી છે અને જણાવ્યું કે છોટાઉદેપુરની ઘટનાની અંદર આત્મા લઈ જવાનો એક નિમ્ન પ્રયાસ કરેલો છે ત્રણ દિવસ પહેલા એક વ્યક્તિનું બીમારીના કારણે સારવાર દરમિયાન સિવિલ હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ થયું હતું તો તેનું સૂતક ચાલતું હોય ત્રણ દિવસ બાદ બળવા દ્વારા વિધિ વિધાન કરવા માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવે છે અને આત્મા લઈ જવા માટે બાંધીને લઈ જવાના જે ઘટના છે જે અંધશ્રદ્ધામાં નાખનારી અ વૈજ્ઞાનિક હોય વિજ્ઞાન જાઠા કડક શબ્દોમાં આની નિંદા કરે છે આત્મા લઇ જવું કોયના શરીરમાં જવું આ તદ્દન વાત ખોટી છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewsStrange incidentsuperstitionChhota UdepurFamily Membershospitalghostsoul

Trending news