સુરતમાં રખડતાં કૂતરાઓનો આતંક, એક દિવસમાં બે બાળકો પર હુમલો, ગંભીર ઈજા પહોંચાડી

Surat News: ગુજરાતના મોટા ભાગના શહેરોમાં કૂતરાઓ કરડવાની ઘટના વધી રહી છે. રખડતા કૂતરાઓને કારણે મહિલાઓ, બાળકો સહિત લોકો પરેશાન છે. સુરતમાં રવિવારે બે બાલકો રખડતા કૂતરાના આતંકનો શિકાર બન્યા છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 24, 2025, 08:05 AM IST

પ્રશાંત ઢીવરે, સુરતઃ ગુજરાતમાં રખડતા કૂતરાઓનો આતંક સતત વધી રહ્યો છે. અનેક લોકો આ કૂતરાઓના આતંકનો ભોગ બની રહ્યાં છે. હવે સુરતમાં રવિવારે 13 વર્ષીય બાળક પર શ્વાને હુમલો કર્યો છે. આ હુમલામાં બાળકને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. તેવામાં સુરત મહાનગર પાલિકાની કામગીરી પર સવાલો ઉઠી રહ્યાં છે. 

પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર ઉધનાના જીવન જ્યોત વિસ્તાર નજીક 13 વર્ષીય બાળક અશોક સતઈ લોધીન ગાર્ડનમાં ફરવા જઈ રહ્યો હતો. તે જ સમયે, એક રખડતા શ્વાને અચાનક તેના પર હુમલો કર્યો હતો. શ્વાને બાળકના પગના ભાગે ગંભીર બચકાં ભરી લીધા હતા, જેના કારણે બાળક પીડાથી જોરજોરથી રડવા લાગ્યો હતો. બાળકનો રડવાનો અવાજ સાંભળીને આસપાસના લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને શ્વાનને ભગાડીને બાળકને બચાવ્યો હતો. હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલા બાળકને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે.

​સુરતમાં શ્વાનનો આતંક કેટલો વ્યાપક છે. તેનો પુરાવો એ છે કે આજરોજ વહેલી સવારે પણ એક અન્ય ઘટના બની હતી. વહેલી સવારે 8 વર્ષના અન્ય એક બાળક પર શ્વાનના ટોળાએ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં બાળકને શરીરના અલગ-અલગ ભાગો પર 20થી વધુ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. આ બાળક પણ હાલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.

આ ઘટના અંગે બાળકના પિતા સતઈ લોધીન (મૂળ યુપીના વતની), જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં કામ કરે છે. તેમણે પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી હતી. તેમના પરિવારમાં બે પુત્રી અને એક પુત્ર (અશોક) છે. તેમણે જણાવ્યું કે તેમનો પુત્ર ગાર્ડનમાં ફરવા માટે જઈ રહ્યો હતો ત્યારે આ ઘટના બની હતી.

​શહેરમાં 24 કલાકમાં બે બાળકો પર શ્વાનના ગંભીર હુમલાની ઘટનાઓ બાદ સુરત મહાનગરપાલિકાની રખડતા શ્વાનોને નિયંત્રિત કરવાની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. નાગરિકોમાં સુરક્ષાને લઈને ભયનો માહોલ છે અને તેઓ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સઘન પગલાં લે તેવી માગ કરી રહ્યા છે.

