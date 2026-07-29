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દેવભૂમિ દ્વારકાનાં 21 ટાપુઓ પર લોકોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ; જાણો કલેક્ટરે કેમ લીધો આવો નિર્ણય...

Devbhumi Dwarka: દ્વારકા જિલ્લાના 21 નિર્જન ટાપુઓ પર લોકોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ. જિલ્લાની દરિયાઈ સીમામાં આવેલા 21 નિર્જન ટાપુઓ પર લોકોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ. 21 ટાપુ પર લોકોની અવર જવર પરનો પ્રતિબંધ 21/09/26 સુધી અમલમાં રહેશે. જિલ્લામાં કુલ 24 ટાપુઓ આવેલા છે, જેમાંથી માત્ર 2 ટાપુઓ પર જ માનવ વસાહત છે. દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિઓને અટકાવવા અને દેશની સુરક્ષાને ધ્યાને લઈ જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું. અગાઉ પણ ટાપુઓ પરથી ગેરકાયદેસર ધાર્મિક દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. જાહેરનામાંનો ભંગ કરનાર વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 29, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:49 PM IST
દેવભૂમિ દ્વારકાનાં 21 ટાપુઓ પર લોકોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ; જાણો કલેક્ટરે કેમ લીધો આવો નિર્ણય...

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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