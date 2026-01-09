રાજકોટના જેતપુર તાલુકામાં ભૂકંપના જોરદાર આંચકા, 24 કલાકમાં 15 વખત ધરા ધ્રૂજતા ફફડાટ
Jetpur Earthquake News: રાજકોટના જેતપુર તાલુકામાં ભૂકંપના કારણે ભયનો માહોલ. જેતપુર અને ગ્રામ્ય પંથકમાં ભૂકંપના આંચકાથી ફફડાટ. વહેલી સવારે એક બાદ એક કુલ ત્રણ આંચકા આવ્યા. જેતલસર, પેઢલા, સરધારપુર સહિતના ગામોમાં આંચકા. સવારે પોણા કલાકમાં જ ભૂકંપના 3 આંચકા અનુભવાયા. સવારે 6 વાગ્યાથી 7 વાગ્યાની વચ્ચે આવ્યો ધરતીકંપ. સવારે 6.19 વાગ્યે 3.8ની તિવ્રતાનો ભૂકંપ.
Trending Photos
Jetpur Earthquake News: રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકામાં આજે વહેલી સવારથી જ ભૂકંપના ઉપરાછાપરી આંચકા અનુભવાતા સ્થાનિકોમાં ભારે ભય અને ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. માત્ર પોણા કલાકના ગાળામાં જ એક બાદ એક ત્રણ આંચકા અનુભવાતા લોકો ગભરાઈને ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા.
વહેલી સવારે ભૂકંપના ત્રણ આંચકા, કયા ગામોમાં વધુ અસર?
આજે વહેલી સવારે 6થી 7 વાગ્યાની વચ્ચે જેતપુર શહેર અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધરતી ધ્રૂજી ઉઠી હતી. ખાસ કરીને સવારે 6:19 વાગ્યે 3.8ની તીવ્રતાનો જોરદાર આંચકો અનુભવાયો હતો. આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ઉપલેટાથી 28 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું છે. ભૂકંપના આંચકાઓને કારણે જેતપુર શહેર ઉપરાંત નીચેના ગ્રામ્ય પંથકોમાં વધુ ફફડાટ જોવા મળ્યો હતો.
જેતલસર, પેઢલા અને સરધારપુરનો સમાવેશ થાય છે. ઉપલેટાથી 25 કિલોમીટર દૂર ભૂકંપના આચકા અનુભવાયા છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 15 આચકા નોંધાયા. સતત એક જ જગ્યા ઉપર આચકા આવી રહ્યા છે. સૌથી વધુ 3.8 નો ભૂકંપ આજે સવારે નોંધાયો હતો. ઉપલેટામાં સ્વોર્મ્સ એક્ટિવિટી થઈ રહી છે. ઉપલેટામાં આ એક્ટિવિટીને કારણે 15 ભૂકંપના આચકા અનુભવાયા છે. ગાંધીનગર સિસ્મોલોજી સેન્ટરમાં 15 આચકા નોંધાયા છે. ઉપલેટાથી 25 કિલોમીટર દૂર ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ નોંધાયું છે. રિક્ટર સ્કેલ પર 3.8નો આંચકો સૌથી મોટો નોંધાયો છે. બાકીના તમામ આચકા નાના છે. ચિંતાનો કોઈ વિષય નથી. ઉપલેટાના ભૂકંપ કેન્દ્રબિંદુની આસપાસ તળાવ નદી કે અન્ય પાણી સંગ્રહ કરતા કુદરતી કે અકુદરતી તળાવને કારણે આ પ્રકારની એક્ટિવિટી નોંધાઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
24 કલાકમાં કુલ 7 આંચકા
ચિંતાની વાત એ છે કે આ વિસ્તારમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં જ કુલ 15 વખત ધરા ધ્રૂજી છે. ગઈકાલે રાત્રે 8:43 વાગ્યે પણ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો, ત્યારબાદ આજે વહેલી સવારે ઉપરાઉપરી આંચકા આવતા લોકોમાં ફાળ પડી છે. વારંવાર આવતા આ આંચકાઓને કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ છે કે ક્યાંક મોટો ભૂકંપ તો નહીં આવે ને?
જાનહાનિના સમાચાર નથી
રાહતની વાત એ છે કે અત્યાર સુધી મળતી માહિતી મુજબ, આ ભૂકંપના આંચકાઓને કારણે કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ કે મોટી મિલકતને નુકસાનના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા નથી. જોકે, સતત ધ્રૂજતી ધરતીને કારણે લોકો સાવચેતીના ભાગરૂપે સતર્ક થઈ ગયા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે