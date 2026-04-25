શાળાના ડોક્યુમેન્ટમાં ભૂલ સુધારવાની સોનેરી તક! નામ, અટક, જન્મ તારીખ, પેટા જ્ઞાતિમાં સુધારો હોય તો કરી શકાશે
Board Exam Document Updates : જો તમારા શાળાના ડોક્યુમેન્ટ્સમાં કોઈ પ્રકારના ભૂલ હોય કે, પછી વિધાર્થીના નામ, અટક, જન્મ તારીખ, પેટા જ્ઞાતિમાં સુધારો કરવાનો હોય તો આ તક ઝડપી લેજો. ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આ ભૂલ સુધારવા માટે તક આપવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત ગાંધીનગર શિક્ષણાધિકારી દ્વારા શાળાઓને સૂચના આપવામાં આવી છે
- ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા પહેલા વિદ્યાર્થીઓને પોતાના ડોક્યુમેન્ટમાં કોઈ પણ ચેન્જ કરાવવા હોય તો કરાવી શકાય છે
- શિક્ષણ વિભાગના પરિપત્ર મુજબ, વિદ્યાર્થીઓ ડોક્યુમેન્ટમાં નામ, અટક, જાતિ સંલગ્ન કોઈ પણ ફેરફાર કરાવી શકે છે
Gujarat Education Department Circular : ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રાજ્યના દરેક જિલ્લાના વિદ્યાર્થી માટે મોટી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જે મુજબ, ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું નામ, અટક કે જન્મતારીખમાં જે પણ સુધારા કરાવવાના હોય તે કરાવી શકે છે. આ માટે વિવિધ જિલ્લાઓમાં કામગીરી કરાશે. જે મુજબ ગાંધીનગર જિલ્લામાં કેમ્પ યોજવા અંગે સૂચના જાહેર કરાઈ છે.
ગાંધીનગર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી શાળાના આચાર્યોને પરિપત્ર
ધોરણ-10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પોતાના શાળાના ડોક્યુમેન્ટમાં કોઈ પણ પ્રકારના ચેન્જ કરાવવા હોય તો આ એક સોનેરી તક છે. વિદ્યાર્થીઓના નામ-અટક-જન્મતારીખ સુધારા અંગે મહત્વનો પરિપત્ર શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત, ગાંધીનગર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી શાળાના આચાર્યોને પરિપત્ર જાહેર કરીને ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે સુધારાની પ્રક્રિયા માટે કેમ્પ યોજવા સૂચના આપી છે.
બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થાય તે પહેલાં શાળાના ડોક્યુમેન્ટ્સમં સુધારા કરવાની તક વિદ્યાર્થીઓને અપાશે. આ સુધારણા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે શાળામાં અરજી કરવી પડશે. શાળા દ્વારા અરજી ચકાસણી બાદ જ અરજી સ્વીકારાશે.
શિક્ષણાધિકારીના પરિપત્રમાં શું છે...
ગાંધીનગર શિક્ષણાધિકારી દ્વારા જાહેર કરાયેલા પરિપત્રમાં જણાવાયું છે કે, આપની શાળામાં ધોરણ- ૧૦ અને ૧૨ માં અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીના નામ, અટક, જન્મ તારીખ, પેટા જ્ઞાતિમાં સુધારો કરવાનો હોય તો ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉ.મા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્રારા પરીણામ જાહેર થાય પહેલા દરખાસ્ત રજુ કરવી. તેમજ પરિશિષ્ટ -૪ (બ) માં પ્રતિ હસ્તાક્ષર માટે ચેકલીસ્ટ મુજબ આધાર પુરાવાઓની ચકાસણી કરી દરખાસ્ત રજૂ કરવા જણાવવામાં 'આવે છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, શાળાઓ દ્વારા સુધારા માટે વાલીઓને અત્રેની કચેરીમાં મોકલી આપે છે જે વહીવટી દ્રષ્ટીએ ઉચિત જણાતું નથી. આથી આ બાબત પર આચાર્યએ અંગત કાળજી લઇ જવાબદાર તથા જાણકાર શાળાના ક્લાર્કને મોકલવાના રહેશે.
વિદ્યાર્થીઓ શું શું કરાવી શકશે
1. આવી દરખાસ્ત વખતે સંબંધિત વિદ્યાર્થીના કિસ્સામાં કઈ બાબત સુધારવાની થાય છે? તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.
2. દરખાસ્ત મોકલતા પૂર્વે નિયત કરાયેલ નમૂના પત્રકમાં, માગેલ વિગતો અને તેને સંબંધતા જરૂરી એવા અસલ પુરાવાઓ આપની કક્ષાએથી ચકાસવાના રહેશે.
૩ જન્મનો દાખલો તથા અન્ય આધાર પુરાવાની નકલમાં પ્રમાણિત કરવી.
4. પરિશિષ્ટ -૪ (બ) માં પ્રતિ હસ્તાક્ષર માટે જરૂરી આધાર સામેલ રાખવા.
5. ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો, 1974ના વિનિયમ 12 (ક) તેમજ આ વિષયમાં સરકારશ્રીની પ્રવર્તમાન નીતિ-નિયમો ધ્યાને લઈ યોગ્ય તે પુરાવાઓની નકલ સાથે દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવે તે જોવાનું રહેશે.
6. અધુરી વિગત વાળી દરખાસ્ત અત્રે રજૂ કરવાનું ટાળવું કે જેથી બિનજરૂરી વહીવટી પ્રશ્નો ઊભા ન
ઉલ્લેખનીય છે કે, શિક્ષણ વિભાગના આદેશ અનુસાર અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં આ પ્રકારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી શકે છે.
