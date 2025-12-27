GETCOની ભરતીમાં થયેલા કૌભાંડ મુદ્દે વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાનો મોટો ધડાકો
Jamnagar News: GETCO ભરતી કૌભાંડ મામલો. વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાનું નિવેદન. જામનગર, જૂનાગઢ, ગોંડલ અને કચ્છમાં મોટા પ્રમાણમાં બોગસ ભરતી કરવામાં આવી. એપ્રેન્ટીસશીપ લાઇનમેનની ભરતીમાં કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું. જામનગર એપ્રેન્ટીસશીપ લાઇનમેન 107 જગ્યામાં 35 ભરતી લોકોની બોગસ ભરતી કરી હોવાનું સામે આવ્યું.
Jamnagar News: જામનગરમાં GETCOની ભરતીમાં થયેલા કૌભાંડ મુદ્દે વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ ધડાકો કર્યો છે. ગુજરાતમાં GETCO અને PGVCL દ્વારા કરવામાં આવતી ભરતીઓમાં મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે તેવો આરોપ મૂક્યો હતો. વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ કહ્યું હતું કે, જામનગરમાં એપરેન્ટીસ લાઈનમેનની 107 જગ્યામાં 35 બોગસ ઉમેદવારોને નોકરી પર લઈ લેવામાં આવ્યા હતા અને 4 મહિના નોકરી પણ કરી હતી.
આવી જ રીતે ગોંડલ, જૂનાગઢ અને કચ્છમાં પણ કૌભાંડ થયા છે પણ ત્યાં તપાસ કરવામાં આવે તો મોટું કૌભાંડ સામે આવશે. જવાબદાર અધિકારીને માત્ર સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. GETCO પ્લાન્ટ એટેન્ડેન્ટની ભરતી માટે સ્ટાફ સેટઅપ ન હોવા છતાં 11200 ઉમેદવારોની પરીક્ષા લેવાઈ છે. 157ની ભરતી પણ કરવામાં આવી પછી ભરતી જ રદ્દ કરવામાં આવી હતી. PGVCLની ઇલેક્ટ્રિક આસી.ની 1182 ભરતી હતી, જે વિરોધ બાદ રી-પોલ કરવામાં આવ્યું હતું.
આવતીકાલે ઇલેક્ટ્રિક આસી.ની ભરતીમાં પણ ગેરરીતિ થવાની ભીતિ છે. જામનગરની જેમ ગોંડલ, જૂનાગઢ અને કચ્છની ભરતીની તપાસ કરવામાં આવે તો મોટી સંખ્યામાં બોગસ ઉમેદવારોની ભરતી કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવશે. વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ આરોપ મૂક્યો હતો કે એક તરફ ભરતી માટે પરીક્ષા લેવામાં આવી રહી છે તો બીજી તરફ પીજીવીસીએલના અધિકારીઓ જુનાગઢ ખાતે વાર્ષિક અધિવેશનમાં પોતાનો સમય બગાડી રહ્યા છે.
એટલું જ નહીં અધિકારીઓ સરકારી ગાડીઓનો પણ દુરુપયોગ ખાનગી અધિવેશન માટે કરી રહ્યા છે ખેડૂતોને વીજ લાઈન નાખવી હોય તો સ્થળ તપાસ અને વીજ પોલ અને કેબલનો પણ ખર્ચો પીજીવીસીએલ દ્વારા વસૂલ કરવામાં આવે છે ત્યારે જીબિયાનો અધિવેશન મળી રહ્યું છે તેના માટે અલગ અલગ બે ફીડરોમાંથી બે કિલોમીટર લાંબી 11 કિલો વોટ ની લાઈન નાખવામાં આવી તો તેની પાછળ થયેલો કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ શું પીજીવીસીએલએ વસૂલ કર્યો છે કે નહીં તે પણ તપાસ થવી જોઈએ.
આવતીકાલે પીજીવીસીએલની ભરતી માટેની પરીક્ષા લેવાના છે અને અધિકારીઓ અધિવેશનમાં વ્યસ્ત છે જો કોઈ ઘટના બને તો તેના માટે જવાબદાર કોણ તેઓ પણ સવાલ યુવરાજસિંહ જાડેજા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. યુવરાજસિંહ જાડેજાએ વધુમાં કહ્યું હતું કે pgvcl ના ઉચ્ચ અધિકારીઓ કેમ આ જીબિયાના અધિવેશન મામલે કાંઈ બોલવા અથવા તો પગલા લેવા તૈયાર નથી આ અધિવેશનમાં ઉર્જા મંત્રી પણ આવે તેવી વાત સામે આવી રહી છે.
જીબિયાના આ અધિવેશનમાં અધિકારીઓ રજા મૂકી ગયા છે કે નહીં તે પણ તપાસ થવી જોઈએ વીજ પુરવઠો એ જરૂરિયાતની વસ્તુઓમાં આવે છે અધિકારીઓએ પોતાની નોકરી મૂકી ક્યાંય જઈ શકતા નથી તેઓ પરિપત્ર કરવામાં આવેલો હોવા છતાં અધિકારીઓ અધિવેશનમાં વ્યસ્ત છે તેવો આરોપ યુવરાજસિંહ જાડેજા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.
