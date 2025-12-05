Prev
પાંચ દિવસ માટે બંધ રહેશે સુભાષ બ્રિજ, વાહન ચાલકો માટે આ છે વૈકલ્પિક માર્ગ

અમદાવાદમાં સૌથી વ્યસ્ત ગણાતા સુભાષબ્રિજનું સમારકામ કરવા માટે પાંચ દિવસ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. તેવામાં વાહન ચાલકોએ વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરવો પડશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:53 AM IST

પાંચ દિવસ માટે બંધ રહેશે સુભાષ બ્રિજ, વાહન ચાલકો માટે આ છે વૈકલ્પિક માર્ગ

Ahmedabad News: અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાએ સૌથી વ્યસ્ત ગણાતા સુભાષબ્રિજને પાંચ દિવસ માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેતા વાહન ચાલકો પરેશાન થઈ ગયા છે. મનપા દ્વારા રિપેરિંગ કામને લઈને અચાનક બ્રિજ બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એએમસીએ આપેલી માહિતી મુજબ આ બ્રિજ 4 ડિસેમ્બરથી આગામી પાંચ દિવસ માટે બંધ રહેશે.

અચાનક બ્રિજ બંધ કરાયો
સૌથી વ્યસ્ત ગણાતો સુભાષબ્રિજ પાંચ દિવસ માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સુભાષ બ્રિજના મધ્ય ભાગમાં તિરાડ પડી હોવાનું સામે આવતા તંત્રએ આ બ્રિજ બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ બ્રિજમાં બેરિકેટિંગ કરી દેવામાં આવ્યું છે. બ્રિજમાં તિરાડ પડ્યા બાદ તાત્કાલિક બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

વાહનોની અવર-જવર માટે પ્રતિબંધિત માર્ગ
સાબરમતી નદી પર આવેલ સુભાષબ્રિજના બંને છેડા વાહન ચાલક અને રાહદરીઓ માટેની અવર-જવર માટે પ્રતિબંધિત રહેશે.

આ છે વૈકલ્પિક માર્ગ
1. ચાંદખેડા, સાબરમતી તરફથી આવતા વાહનો ચિમનભાઈ પટેલબ્રિજ ઉતરી પ્રબોધરાવળ સર્કલ થઈ રાણીપ-ડી માર્ટ થઈ નવા બનેલા રોડ ઉપર થઈ વાડજ સર્કલથી દધિચી બ્રિજ ઉપર થઈ દિલ્હી દરવાજા, શાહીબાગ, સિવિલ તરફ થઈ શકશે.

2. સાબરમતી ચાંદખેડા, તરફથી આવતા વાહનો જેણે સિવિલ તરફ જવાનું હોય તેઓ ભાટ-કોટેશ્વર રોડ થઈ ઈન્દિરાબ્રિજ થઈ એરપોર્ટ રોડ થઈ સિવિલ તરફ જઈ શકશે.

3. શાહીબાગ તરફથી જેઓએ સુભાષબ્રિજ તરફ જવાનું છે તે વાહન ચાલકો શાહીબાગ અન્ડરબ્રિજ સર્કલ કે શાહીબાગ રેલવે બ્રિજ  ઉપરથી નમસ્તે સર્કલથી કેન્દ્રીય વિદ્યાલય કટથી દેવજીપુરા થઈ મેડલી માતા સર્કલ થઈ દધિચી બ્રિજ થઈ વાડજ સર્કલ થઈ રાણીપ ડી-માર્ટ તરફ અવર-જવર કરી શકશે.

