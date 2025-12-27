Prev
સુભાષ બ્રિજની આ રીતે થશે કાયાપલટ; 250 કરોડના ખર્ચે કેવો બનશે નવો બ્રિજ? નવી 3D ડિઝાઈન તૈયાર

Ahmdabad News: અમદાવાદમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બનેલો સુભાષ બ્રિજ બનશે નવો. જર્જરિત થયેલા સુભાષ બ્રિજની નવી 3D ડિઝાઈન તૈયાર. હયાત અને નવા બ્રિજને જોડી 8 લેન રોડનો બનશે બ્રિજ. 250 કરોડના ખર્ચે 3 લેયરમાં બનશે નવો બ્રિજ. સોમવારે નવા બ્રિજ માટે થશે ટેન્ડર પ્રક્રિયા. 2 ફેઝમાં કરવામાં આવશે બ્રિજની કામગીરી. પહેલા ફેઝમાં હયાત બ્રિજને કરાશે રિપેર. બીજા ફેઝમાં નવા બ્રિજની શરૂ થશે કામગીરી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 27, 2025, 04:31 PM IST

Ahmdabad News: શહેરના સૌથી વ્યસ્ત અને ચર્ચાસ્પદ બ્રિજ પૈકીના એક એવા સુભાષ બ્રિજને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. લાંબા સમયથી જર્જરિત હાલતમાં રહેલા આ બ્રિજના સ્થાને હવે 250 કરોડના ખર્ચે એક ભવ્ય અને અત્યાધુનિક બ્રિજ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ પ્રોજેક્ટની પ્રાથમિક 3D ડિઝાઈન પણ તૈયાર કરી લેવામાં આવી છે.

કેવો હશે નવો સુભાષ બ્રિજ?
નવો બનનારો બ્રિજ માત્ર મજબૂત જ નહીં પરંતુ ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરનારો સાબિત થશે. તેની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે. હયાત બ્રિજ અને નવા બ્રિજને જોડીને કુલ 8 લેનનો પહોળો રસ્તો તૈયાર કરવામાં આવશે. આ બ્રિજ 3 લેયરમાં બનાવવામાં આવશે, જે અમદાવાદના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં એક નવું નજરાણું ઉમેરશે. અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તેની ડિઝાઈન તૈયાર કરવામાં આવી છે, જે સુરક્ષા અને સુવિધા બંનેને ધ્યાનમાં રાખે છે.

બે ફેઝમાં થશે કામગીરી
લોકોને અવરજવરમાં ઓછી તકલીફ પડે તે હેતુથી સમગ્ર કામગીરીને બે તબક્કામાં વહેંચવામાં આવી છે. આ તબક્કામાં અત્યારે જે હયાત બ્રિજ છે તેના રિપેરિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે જેથી તેની મજબૂતી વધારી શકાય. બીજા તબક્કામાં નવા બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવશે.

સોમવારથી ટેન્ડર પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ
આ પ્રોજેક્ટને ગતિ આપવા માટે આગામી સોમવારથી ટેન્ડર પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવશે. 250 કરોડના માતબર ખર્ચે તૈયાર થનારો આ પ્રોજેક્ટ સાબરમતી અને આસપાસના વિસ્તારો માટે પરિવહન ક્ષેત્રે ગેમ-ચેન્જર સાબિત થશે. સુભાષ બ્રિજ વર્ષો જૂનો હોવાથી વારંવાર તેને રિપેરિંગની જરૂર પડતી હતી, પરંતુ હવે કાયમી ઉકેલ તરીકે નવો 8-લેન બ્રિજ અમદાવાદીઓની સેવામાં મૂકવાની તૈયારીઓ તેજ કરી દેવામાં આવી છે.

