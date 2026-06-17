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ગુજરાત સરકાર અને વિદેશ મંત્રાલયનું સફળ ઓપરેશન, કોંગોમાં ફસાયેલા ગુજરાતીના પ્રોફેસરની સુરક્ષિત વતન વાપસી

Gujarat Government Rescue Operation: કોંગોમાં ઇબોલા પ્રતિબંધોને કારણે ફસાયેલા ભુજના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડો. અમીન સમા ગુજરાત સરકારના ત્વરિત હસ્તક્ષેપથી સુરક્ષિત રીતે વતન પરત ફરશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને હર્ષ સંઘવીની સૂચનાથી એનઆરઆઈ ડિવિઝનઅને વિદેશ મંત્રાલયે સંકલન સાધીને તેમને તમામ કાનૂની મંજૂરીઓ અપાવી કરાવી વતન વાપસી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 17, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:45 PM IST
ગુજરાત સરકાર અને વિદેશ મંત્રાલયનું સફળ ઓપરેશન, કોંગોમાં ફસાયેલા ગુજરાતીના પ્રોફેસરની સુરક્ષિત વતન વાપસી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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