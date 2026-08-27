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હવે સરકારી કચેરીઓના ધક્કા બંધ! ઘરે બેઠા મેળવો આ 7 EWS પ્રમાણપત્રો, માત્ર 4 મહિનામાં 1 લાખથી વધુ નાગરિકોએ લીધો લાભ

Gandhinagar News: છેલ્લા ચાર મહિનામાં 1 લાખથી વધુ નાગરિકોએ ઘરે બેઠા મેળવ્યા પ્રમાણપત્ર; 'સુગમ ડિજિટલ ગુજરાત'ને અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ. વિદ્યાર્થીઓ અને રોજગારવાંચ્છુઓ માટે જાતિ, આવક અને EWS સહિતના પ્રમાણપત્રો હવે ઓનલાઈન. જાતિ, આવક સહિતના વિવિધ ૦૭ પ્રમાણપત્રો https://www.digitalgujarat.gov.in/Services/SugamDGAbhiyanServices.aspx પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 27, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:42 PM IST
હવે સરકારી કચેરીઓના ધક્કા બંધ! ઘરે બેઠા મેળવો આ 7 EWS પ્રમાણપત્રો, માત્ર 4 મહિનામાં 1 લાખથી વધુ નાગરિકોએ લીધો લાભ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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