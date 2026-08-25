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સવાર સવારમાં જનતાને મોંઘવારીનો ડંખ: ખાંડ બાદ હવે ડુંગળીના ભાવમાં ધરખમ વધારો, ભાવ સાંભળીને ચક્કર આવશે! હવે રસોડાનું બજેટ ખોરવાશે

Gujarati News: મોંઘવારીના યુગમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ અને ગૅસના વધતા ભાવ બાદ હવે ડુંગળીના કિંમતોમાં પણ અચાનક ભારે ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. ખાંડ બાદ હવે રસોડામાં સૌથી વધુ વપરાતી ડુંગળીના ભાવ વધતાં ગૃહિણીઓ અને સામાન્ય નાગરિકોના બજેટ પર ફરી એકવાર મોટો માર પડ્યો છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 25, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:16 AM IST
સવાર સવારમાં જનતાને મોંઘવારીનો ડંખ: ખાંડ બાદ હવે ડુંગળીના ભાવમાં ધરખમ વધારો, ભાવ સાંભળીને ચક્કર આવશે! હવે રસોડાનું બજેટ ખોરવાશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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સવાર સવારમાં જનતાને મોંઘવારીનો ડંખ: ખાંડ બાદ હવે ડુંગળીના ભાવમાં ધરખમ વધારો, ભાવ....
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