ગુજરાતની શાળાઓમાં ઉનાળુ વેકેશન જાહેર: 4 મેથી વિદ્યાર્થીઓને રજા, જાણો કેટલા દિવસ મળશે રજા

Prev
Next
હોમGujaratગુજરાતની શાળાઓમાં ઉનાળુ વેકેશન જાહેર: 4 મેથી વિદ્યાર્થીઓને રજા, જાણો કેટલા દિવસ મળશે રજા

Gujarat Schools Summer Vacation: રાજ્યની તમામ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ષ 2026ના ઉનાળુ વેકેશનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. શિક્ષણ વિભાગના લેટેસ્ટ પરિપત્ર અનુસાર, રાજ્યની તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને સ્વનિર્ભર શાળાઓમાં એકસમાન તારીખોએ વેકેશનનો અમલ કરવાનો રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 30, 2026, 03:26 PM IST
  • રાજ્યની શાળામાં વેકેશનને લઈ પત્ર 
  • ૪ મે થી ઉનાળુ વેકેશન શરૂ થશે 
  • ૭ જૂન સુધી ૩૫ દિવસનું વેકેશન રહેશે 
  • ૮ જૂનથી નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થશે 
  • શિક્ષણ વિભાગે કર્યો પત્ર

Trending Photos

Gujarat Schools Summer Vacation: ગુજરાતના લાખો વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર સામે આવી છે. રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2026ના ઉનાળુ વેકેશનની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. ચાલુ વર્ષે કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓને રાહત આપતા શિક્ષણ વિભાગે 35 દિવસનું લાંબુ વેકેશન જાહેર કર્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શિક્ષણ વિભાગનો મહત્વનો પરિપત્ર
પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી દ્વારા રાજ્યની તમામ શાળાઓ માટે એક સમાન પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ આદેશ મુજબ રાજ્યની તમામ સરકારી પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓ, ગ્રાન્ટેડ (અનુદાનિત) શાળાઓ, સ્વનિર્ભર (પ્રાઈવેટ) શાળાઓ અને અધ્યાપન મંદિરો અને બાલ અધ્યાપન મંદિરોનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ સંસ્થાઓએ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી તારીખોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.

કુલ 35 દિવસનું વેકેશન
વેકેશનનો પ્રારંભ  04/05/2026થી ઉનાળુ વેકેશન શરૂ થશે અને 07/06/2026 સુધી વેકેશન રહેશે. જ્યારે 08/06/2026 થી શાળાઓ રાબેતા મુજબ પુનઃ શરૂ થશે. આ વર્ષે વિદ્યાર્થીઓને કુલ 35 દિવસનું વેકેશન મળશે.

નવું શૈક્ષણિક સત્ર 8 જૂનથી
વેકેશન પૂર્ણ થયા બાદ 8 જૂન 2026થી રાજ્યભરની શાળાઓમાં નવા શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ થશે. શિક્ષણ વિભાગે તમામ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO) અને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીઓને (DPEO) આ અંગે સંકલન સાધીને જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપી દીધી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Gujarat-Schools-Summer-VacationeducationSchool-HolidaysAcademic-Calendar

Trending news